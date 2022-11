De unde s-au inspirat jucătorii Japoniei înaintea victoriei cu Germania: “Mulţi spuneau că Asia nu merită mai multe locuri la Mondial”

Japonia a uimit lumea fotbalului şi , în Grupa E de la Campionatul Mondial 2022. La finalul partidei de pe stadionul “Khalifa International”, jucătorii lui Hajime Moriyasu au explicat cum au obţinut succesul.

Reacţia jucătorilor Japoniei după victoria cu Germania

Takefusa Kubo, mijlocaşul ofensiv al lui Real Sociedad, a susţinut că , prima mare surpriză de la Campionatul Mondial 2022, i-a inspirat pe el şi pe colegii lui.

“Mergeam la şedinţa de pregătire şi ne-am uitat la meci alături de antrenorul nostru. Victoria lor ne-a inspirat. Suntem fericiţi pentru ei şi am auzit că azi e sărbătoare la ei, aşa că poate mâine va fi şi în Japonia.

Înfrângerea Iranului (n.r. 2-6 cu Iran) mi s-a părut puţin injustă. Nu le-a ieşit planul, dar ei au cea mai bună selecţionată de pe continent. Mă bucură cele două victorii pentru că mulţi spuneau că Asia nu merită mai multe locuri la Mondial. Am demonstrat că nu trebuie să fim subestimaţi”, a spus Takefusa Kubo.

“Este ceva incredibil pentru mine, dar şi pentru echipă. Am urmărit meciul Arabiei Saudite cu Argentina. Ne-au făcut să ne gândim că şi noi putem face un meci mare. Ne-au inspirat”, a explicat şi Kaoru Mitoma, mijlocaşul lui Brighton.

Ce a spus selecţionerul Japoniei: “Am vrut să dominăm meciul”

Hajime Moriyasu, selecţionerul Japoniei, a analizat jocul făcut de naţionala niponă în faţa Germaniei şi a explicat care a fost momentul care a schimbat soarta meciului şi i-a adus victoria.

“Noi am vrut să jucăm agresiv de la început, ne-am dorit să dominăm meciul. Germania este o echipă foarte puternică, aşa că a trebuit să ne apărăm şi să profităm de ocaziile noastre atunci când apar.

Am ştiu că trebuie să stăm bine în apărare, a fost şi motivul pentru care am schimbat sistemul. Jucătorii au înţeles imediat ce vreau şi cum să reacţioneze. Am văzut victoria Arabiei Saudite cu Argentina.

Echipele asiatice încep să atingă nivelul mondial. Este un moment istoric şi o victorie istorică. Am avut pe teren patru jucători din Bundesliga şi doi din Premier League. Ei luptă în cele mai bune ligi din lume şi acest lucru ne ajută”, a declarat Hajime Moriyasu.

În etapa a 2-a din Grupa E, Japonia va întâlni duminică, de la ora 12:00, Costa Rica. Cu o victorie, niponii şi-ar asigura deja calificarea în optimile de finală. Spania – Germania este celălalt meci din grupă, care se va juca în aceeaşi zi, dar de la ora 21:00.