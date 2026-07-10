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De unde vine, de fapt, porecla Grande pe care o are Craioveanu. Cum a devenit celebră

Gică Craioveanu a dezvăluit care este originea poreclei sale, „Grande”. Ce personaj din fotbalul românesc a adus-o în prim plan.
Bogdan Mariș
10.07.2026 | 17:43
De unde vine de fapt porecla Grande pe care o are Craioveanu Cum a devenit celebra
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De unde vine, de fapt, porecla Grande pe care o are Craioveanu (58 de ani). FOTO: Sport Pictures
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Gică Craioveanu (58 de ani) este cunoscut de foarte mulți ani prin porecla „Grande”. Fostul internațional a dezvăluit că originile acesteia sunt în Spania, unde a petrecut 11 ani ca fotbalist, însă cel care a adus porecla în prim-planul fotbalului românesc este fostul jucător al Universității Craiova, Andrei Ivan.

De unde vine porecla Grande a lui Gică Craioveanu

Gică Craioveanu a dezvăluit povestea din spatele poreclei „Grande”. „Porecla e din Spania, dar nu știu cum a aflat Andrei Ivan. Juca Universitatea Craiova la Severin atunci, eu lucram la club, erau primii ani ai lui Ivan la echipă. Și i-am spus înaintea unui meci cu Dinamo că va da gol în primul sfert de oră. Și a dat. Și-a pus sub tricou ‘Pentru Grande’.

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Și de atunci, lumea s-a obișnuit cu asta și așa a rămas. Iar când eram mic, surorile îmi spuneau ‘Gigi’. De la Gigi L’Amoroso (n.r. celebra piesă din anii ’70, interpretată de Dalida). Iar în Spania, ‘El Abuelo de la Liga’. Jucam la Getafe, aveam 37 de ani și eram cel mai vârstnic atacant din istorie”, a declarat fostul mare fotbalist, conform Digi Sport.

Partida la care se referă Gică Craioveanu a avut loc pe 22 aprilie 2017, pe stadionul Municipal din Drobeta Turnu Severin. Într-adevăr, Andrei Ivan a reușit să deschidă scorul în minutul 13, însă „câinii” au întors rezultatul prin Jose Romera și Dan Nistor. Scorul final, 2-2, a fost stabilit în prelungiri de bulgarul Hristo Zlatinski. Ivan ar urma să semneze în această vară cu o echipă dintr-un campionat exotic.

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Andrei Ivan tricou
Andrei Ivan i-a dedicat un gol lui Gică Craioveanu. FOTO: Sport Pictures

În ce perioadă a evoluat Gică Craioveanu în Spania

După o perioadă excelentă la Universitatea Craiova, „Grande” a semnat în 1995 cu Real Sociedad, unde a petrecut trei sezoane. Mai apoi, Gică Craioveanu a jucat timp de 4 ani la Villarreal, iar spre finalul carierei a îmbrăcat tricoul lui Getafe. Fostul internațional român s-a retras în 2006, la vârsta de 38 de ani. În total, acesta a strâns peste 300 de meciuri în primele două ligi din Spania, reușind să marcheze 70 de goluri.

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În perioada 1993-1999, Gică Craioveanu a evoluat și pentru echipa națională a României, marcând 4 goluri în 25 de meciuri. Acesta a fost prezent și la un turneu final, Cupa Mondială din 1998, fiind introdus pe teren într-un singur meci, duelul contra Croației din optimi, pierdut cu 0-1. Chiar dacă România a fost eliminată, un „tricolor” a avut o prestație istorică.

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