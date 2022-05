De Ziua Copilului, Dinamo își caută viitorul în zona Moldovei. Când și unde are loc selecția

, în urma barajului cu Universitatea Cluj, iar viitorul este unul incert pentru tot ceea ce înseamnă familia „alb-roșie”.

Dinamo strânge rândurile și caută viitoarele talente care îi vor face pe „câini” campioni

Dinamoviștii din zona Moldovei primesc o veste bună în ciuda retrogradării echipei, iar cei mai norocoși își pot îndeplini visul de a juca în tricoul „alb-roșu”.

ADVERTISEMENT

„De Ziua Copilului, FC DINAMO BUCUREȘTI organizează un eveniment de selecție juniori în Târgu Ocna!

Pe data de 1 iunie, începând cu ora 11:00, pe stadionul din Târgu Ocna, urmează a fi organizat un eveniment de selecție a juniorilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani din Târgu Ocna, Onești și Suceava.

ADVERTISEMENT

La eveniment urmează a fi prezent și fostul antrenor Ioan Sdrobiș”, este anunțul făcut de clubul din Liga a patra, deținut de către Nicolae Badea.

Nicolae Badea a încercat din răsputeri să evite retrogradarea lui Dinamo

Nicolae Badea, acționarul minoritar al „câinilor” (7,5%), le-a promis o primă de 20.000 de euro jucătorilor de la Dinamo dacă vor reuși să rămână în Casa Pariurilor Liga, așa cum .

ADVERTISEMENT

Tot omul de afaceri a fost cel care a organizat celebrul dineu pentru a unii echipa în jurul lui Dusan Uhrin și care a achitat nota de plată de aproape 2.000 de euro, deși nici măcar nu a fost prezent la acest eveniment: „Suflarea dinamovistă a fost pur şi simplu bombardată cu informaţii şi ştiri despre cina la care i-am invitat pe fotbaliştii şi staff-ul tehnic al lui Dinamo.

Am văzut foarte multe interpretări, dezinformări şi acuzaţii care mi-au lăsat un gust amar şi mi-au reconfirmat motivele pentru care acum câţiva ani am hotărât să ies din fotbalul românesc. Un simplu gest pe care am vrut să-l fac pentru nişte jucători şi un antrenor abandonaţi de propria conducere, o dorinţă de a face o faptă bună, au fost transformate rapid într-o groapă plină de gunoi!

ADVERTISEMENT

Vreau să precizez pentru toţi cei care iubesc Dinamo, pentru a cunoaşte adevărul, că eu, Nicolae Badea, nici măcar nu am participat la acest dineu! Da, nu am trecut niciun minut pe la restaurantul ‘Pescăruş’, am lucrat la biroul de la Computerland până târziu în noapte. Deci, tot ce s-a speculat sunt minciuni, teorii ale conspiraţiei ieftine şi acuze de cel mai jos nivel”.

ADVERTISEMENT

Nicolae Badea: „Din cauza acestui gen de evenimente, am ales să nu mă mai întorc în fotbalul românesc”

„Nu am făcut altceva decât să încerc să creez un moment plăcut, de intimitate, între staff şi jucători, un fel de doping moral înaintea barajului cu Universitatea Cluj. Mi-ar fi făcut plăcere să-i încurajez personal pe băieţi, dar m-am abţinut tocmai pentru a nu da naştere la astfel de interpretări toxice…

De aici şi până la a afla că am complotat cu fotbaliştii şi am stabilit cinic, la restaurant, retrogradarea lui Dinamo, echipa mea de suflet, este o prăpastie de logică şi răutate pe care nici măcar nu merită să o comentez în detaliu.

Am vrut să clarific şi să amendez toate enormităţile vehiculate în spaţiul public, pentru că nu pot lăsa lucrurile să derapeze la nesfârşit. Mi-am comandat şi o helancă pe gât, observ că mai nou toată lumea sare în beregata lui Nicolae Badea. Din cauza acestui gen de evenimente, am ales să nu mă mai întorc în fotbalul românesc…”.

Nicolae Badea a sponsorizat din nou Dinamo cu o sumă importantă

Nicolae Badea a mai virat o sumă importantă de bani înainte de meciul retur cu Universitatea Cluj, ceea ce arată că rămâne în continuare aproape de Dinamo și cel mai probabil va rămâne alături de echipă și în Liga 2.

că Nicolae Badea a fost cel care a achitat și restanțele salariale ale lui Dusan Uhrin și ale staff-ului său, în valoare de 25.000 de euro: „Avem un contract de publicitate, este adevărat. Ne-am înţeles să ajute clubul în această situaţie dificilă”, a declarat și Răzvan Zăvăleanu.