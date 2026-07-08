De ziua lui, Cicâldău avertizează după victoria la scor obținută de U Craiova cu Vitebsk: „Este posibil orice”

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Alexandru Cicâldău a împlinit 29 de ani chiar în ziua meciului ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4, disputat miercuri seară în Ungaria, la Mezokovesd, prima manșă a turului 1 preliminar din UEFA Champions League. Mijlocașul a fost integralist în această partidă și a avut o prestație destul de solidă.

Ce a declarat Alexandru Cicâldău după ML Vitebsk – U Craiova 1-4 în preliminariile Champions League

Chiar dacă echipa lui s-a impus la un scor destul de mare, Cicâldău nu este convins că soarta calificării este tranșată deja și s-a exprimat în acest sens chiar pe gazon imediat după fluierul final. „Mulțumesc mult pentru urări. E o victorie foarte importantă. E prima dată în carieră când joc de ziua mea, de obicei eram în cantonament, dar este o zi de naștere foarte frumoasă alături de a doua mea familie. Au trecut petrecerile, gata, am sărbătorit câștigarea campionatului, acum am început treaba.

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Acum trebuie să ne refacem, pentru că avem multe meciuri într-o perioadă foarte scurtă. Nu a fost un meci atât de ușor, au fost o echipă agresivă, trebuie să fim puțin mai atenți pe fază defensivă, mă refer la toată echipa, o singură greșeală ne poate costa. În fotbal este posibil orice, trebuie să ne gândim la retur.

Ne bucurăm că am marcat patru goluri în deplasare. (n.r. Dacă sunt pregătiți să joace din 3 în 3 zile, odată cu startul campionatului) Ne-a fost de mare folos sezonul trecut, am jucat în Europa, campionat și Cupă. Eu cred că vom intra în ritm cât mai curând”, a declarat Alexandru Cicâldău pentru imediat după

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Baiaram, Assad și Nsimba au marcat golurile oltenilor în Ungaria

, a deschis scorul în startul jocului cu o execuție superbă, în vreme ce până la pauză Assad Al-Hamlawi a transformat două lovituri de la 11 metri. În prelungirile meciului, a punctat și Nsimba, introdus pe teren pe parcursul reprizei secunde de Filipe Coelho.