Sport

De ziua lui, Cicâldău avertizează după victoria la scor obținută de U Craiova cu Vitebsk: „Este posibil orice”

Alexandru Cicâlcău nu este sigur de calificarea Universității Craiova mai departe în Champions League, chiar și după victoria cu 4-1 din Ungaria în fața lui Vitebsk!
Gabriel-Alexandru Ioniță
08.07.2026 | 22:11
De ziua lui Cicaldau avertizeaza dupa victoria la scor obtinuta de U Craiova cu Vitebsk Este posibil orice
ULTIMA ORĂ
Cicâldău avertizează după victoria la scor obținută de U Craiova cu Vitebsk. Foto: Renato Anghelescu
ADVERTISEMENT

Alexandru Cicâldău a împlinit 29 de ani chiar în ziua meciului ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4, disputat miercuri seară în Ungaria, la Mezokovesd, prima manșă a turului 1 preliminar din UEFA Champions League. Mijlocașul a fost integralist în această partidă și a avut o prestație destul de solidă.

Ce a declarat Alexandru Cicâldău după ML Vitebsk – U Craiova 1-4 în preliminariile Champions League

Chiar dacă echipa lui s-a impus la un scor destul de mare, Cicâldău nu este convins că soarta calificării este tranșată deja și s-a exprimat în acest sens chiar pe gazon imediat după fluierul final. „Mulțumesc mult pentru urări. E o victorie foarte importantă. E prima dată în carieră când joc de ziua mea, de obicei eram în cantonament, dar este o zi de naștere foarte frumoasă alături de a doua mea familie. Au trecut petrecerile, gata, am sărbătorit câștigarea campionatului, acum am început treaba.

ADVERTISEMENT

Acum trebuie să ne refacem, pentru că avem multe meciuri într-o perioadă foarte scurtă. Nu a fost un meci atât de ușor, au fost o echipă agresivă, trebuie să fim puțin mai atenți pe fază defensivă, mă refer la toată echipa, o singură greșeală ne poate costa. În fotbal este posibil orice, trebuie să ne gândim la retur.

Ne bucurăm că am marcat patru goluri în deplasare. (n.r. Dacă sunt pregătiți să joace din 3 în 3 zile, odată cu startul campionatului) Ne-a fost de mare folos sezonul trecut, am jucat în Europa, campionat și Cupă. Eu cred că vom intra în ritm cât mai curând”, a declarat Alexandru Cicâldău pentru Digi Sport imediat după ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4. 

ADVERTISEMENT
VIDEO Gluma lui Zelenski cu Trump despre o vizită la Moscova
Digi24.ro
VIDEO Gluma lui Zelenski cu Trump despre o vizită la Moscova

Baiaram, Assad și Nsimba au marcat golurile oltenilor în Ungaria

Ștefan Baiaram, urmărit de reprezentanți ai celor de la Anderlecht la această partidă, a deschis scorul în startul jocului cu o execuție superbă, în vreme ce până la pauză Assad Al-Hamlawi a transformat două lovituri de la 11 metri. În prelungirile meciului, a punctat și Nsimba, introdus pe teren pe parcursul reprizei secunde de Filipe Coelho.

ADVERTISEMENT
FOTO În Ungaria, jucătorii de la Universitatea Craiova au oferit imaginile serii în...
Digisport.ro
FOTO În Ungaria, jucătorii de la Universitatea Craiova au oferit imaginile serii în Europa, în fața bielorușilor
ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4, LIVE VIDEO în Champions League, turul I...
Fanatik
ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4, LIVE VIDEO în Champions League, turul I preliminar. Campioana României e ca și calificată în turul 2
Amicale SuperLiga. UTA, remiză în singurul joc de pregătire. Înfrângeri pentru Farul și...
Fanatik
Amicale SuperLiga. UTA, remiză în singurul joc de pregătire. Înfrângeri pentru Farul și Csikszereda
Wimbledon 2026, live blog. Povestea fantastică a lui Arthur Fery continuă. Britanicul e...
Fanatik
Wimbledon 2026, live blog. Povestea fantastică a lui Arthur Fery continuă. Britanicul e în semifinale și se va duela cu Zverev
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Gigi Becali a primit 'o sumă imensă' pentru Tavi Popescu. Decizia luată de...
iamsport.ro
Gigi Becali a primit 'o sumă imensă' pentru Tavi Popescu. Decizia luată de patronul FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!