De Ziua Națională, unul dintre cei mai iubiți români duce tradițiile mai departe alături de fiica sa. Nea Marin: „Eu sunt în spatele ei”

Nea Marin și Larisa, fiica lui, au vorbit despre relația dintre ei și școala de dansuri populare pe care o dețin. De Ziua Națională a României, au susținut că folclorul și tradițiile nu au cum să se piardă, în ciuda piedicilor.

Nea Marin și fiica lui, duc tradiția mai departe de Ziua Națională a României

Nea Marin este un mare iubitor de folclor și tradiții, lucru pe care îl afirmă răspicat de fiecare dată. și mai apoi umorul și temperamentul său vulcanic, pe care publicul le-a văzut de multe în cadrul emisiunilor sale de la tv.

Dragostea pentru tradițiile românești i le-a insuflat și fiicei sale, Larisa. Împreună dețin o școală de dans, iar Și de Ziua României, cei doi au vorbit despre folclor și însemnătatea pe care o are.

„Nu am îndrăznit să visez că vom reintra într-o normalitate asemănătoare cu ce am trăit înainte. Mulțumim lui Dumnezeu, eu cred că suntem pe drumul cel bun și nu avem cum să ne îndepărtăm de ceva ce e în esența noastră, folclorul, jocul, muzica”, a dezvăluit Larisa la Antena Stars.

Nea Marin a completat și a mărturisit că pandemia de Covid-19 a pus capăt avântului pe care formațiile de muzică și dans tradițional îl aveau.

„La nivel național, până în 2019, era o explozie de copii, de tineri, care veneau către tradiții și obiceiuri. Chiar eu îmi puneam problema că dacă merge în ritmul ăsta, estimam că în anii 2020-2021 o să fie o manifestare grandioasă, gen Cântarea României. Oamenii simțeau nevoia să se întreacă între județe, în comunități mai mari. După pandemie, s-au desființat foarte multe formați”, a spus Nea Marin.

Nea Marin i-a predat ștafeta fiicei sale

După ani de muncă, a venit rândul lui Nea Marin să se și odihnească puțin. Chiar dacă se implică în continuare în organizarea școlii de dans pe care o dețin, i-a dat mână liberă Larisei.

„Cel mai mult m-am bucurat când am văzut că ea a preluat toată responsabilitatea mea. Am făcut noi un spectacol și când am văzut că ea s-a implicat total am zis: ‘Acuma, pas înapoi și las-o!’. Eu sunt în spatele ei. Ne consultăm tot timpul.

Eu niciodată nu iau o hotărâre când e vorba de școală până nu mă consult cu ea. Deocamdată, avem o relație foarte bună, atât de tată și fiică, dar și de profesor și elev”, a declarat Marin Barbu.

La rândul ei, Larisa recunoaște că nu i-a fost ușor să obțină încrederea tatălui său, care mulți ani i-a spus că nu își poate îndeplini visul .

„La mine a fost foarte mare dorința de a-i demonstra. El a aplicat cu mine, foarte mulți ani, psihologia inversă. Și anume: ‘Tu nu poți, tu nu ai să faci, școala asta este doar un vis, ar trebui să ai și un job pe lângă, nu cred că se poate realiza’. Tot timpul mi-am dorit să-i demonstrez că pot, că vreau și că iubesc ceea ce fac.

Mama și sora mea sunt acolo să ne tempereze și să ne aducă în latura de tată și fiică, pentru că, într-adevăr, cam deviem de la ea. Dar la noi așa funcționează”, a mărturisit fiica lui Nea Marin.

Totuși, Marin Barbu a fost nevoit să recunoască faptul că fiica sa face o treabă excelentă și chiar îl depășește în privința anumitor aspecte.

„E cu energia la fel ca mine, sus. Ea are un plus față de mine, eu am iubit copiii, numai că cu limită. Ea e exagerată. Cum e cloșcă cu pui, așa sunt toți copiii lângă ea. Asta mă bucură foarte mult”, a încheiat vedeta Antena 1.