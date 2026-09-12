Sport

Ilie Dumitrescu a urmărit Csikszereda – Dinamo 1-3 și s-a convins de Dean Zandbergen: „Excelent!”

Dean Zandbergen a marcat primul său gol pentru Dinamo în victoria cu Csikszereda. Ilie Dumitrescu a rămas impresionat de noul atacant al „câinilor”.
Mihai Dragomir
12.09.2026 | 07:30
Ilie Dumitrescu a urmarit Csikszereda Dinamo 13 si sa convins de Dean Zandbergen Excelent
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Dean Zandbergen l-a „fermecat” pe Ilie Dumitrescu după primul gol marcat pentru Dinamo. Foto: Colaj FANATIK.
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Dinamo a obținut o nouă victorie în SuperLiga, 3-1 pe terenul ultimei clasate Csikszereda. Ilie Dumitrescu a fost cu ochii pe meci, iar Dean Zandbergen l-a impresionat. Cum l-a caracterizat fostul mare internațional român.

Ilie Dumitrescu, laude pentru Dean Zandbergen după golul din Csikszereda – Dinamo 1-3

Dinamo a luat 3 puncte din deplasarea cu Csikszereda, meci în care Dean Zandbergen a înscris primul său gol pentru „câini”. După ce scosese penalty de ziua lui în derby-ul Dinamo – FCSB din etapa trecută, olandezul a marcat acum după ce l-a învins fără probleme pe portarul Eduard Pap. Prestația sa i-a atras atenția lui Ilie Dumitrescu, care l-a lăudat public.

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„Mi se pare un atacant cu o mișcare foarte bună, se demarcă excelent. A mai avut o situație de a marca. Pare o variantă foarte bună în poziția de 9. Mi s-a părut un joc controlat de Dinamo. Au mai fost ocazii, dar un meci fără probleme. A fost și bara lui Mazilu la final. Dinamo are o liniște în joc, ceea ce contează enorm”, a spus Ilie Dumitrescu.

Ce a spus Dean Zandbergen după primul gol marcat pentru Dinamo

Dean Zandbergen, fotbalist cotat la 500.000 de euro, transferat de Dinamo de la Venlo (Țările de Jos), a contribuit decisiv la succesul bucureștenilor din etapa a 9-a. După meci, el a declarat că este optimist și își dorește să livreze cât mai multe goluri pentru noua sa echipă. „A fost primul meu gol, sper să mai înscriu multe.

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Am avut un început intens în România, am debutat în derby. Sunt fericit să fiu aici, e o nouă aventură pentru mine, sunt mândru că am reușit să înscriu primul meu gol astăzi și sper să ajut echipa cât mai mult”, a declarat vârful de 25 de ani, după victoria cu Csikszereda.

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După 9 etape scurse din noul sezon, Dinamo ocupă primul loc în campionat, cu 20 de puncte. Duminică, 20 septembrie, „câinii” vor juca în etapa a 10-a acasă, cu Farul, de la 20:30.

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  • 11 era etapa din sezonul trecut în care Dinamo avea 20 de puncte
  • 4 era locul pe care se aflau atunci, cu acest punctaj
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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