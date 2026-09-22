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Problemele atacantului așteptat să fie golgheter la Dinamo: „Am semnat primul contract la 22 de ani”

Atacantul așteptat să poarte Dinamo spre titlul de campioană în SuperLiga a avut un parcurs dificil în carieră: „Am suferit mult, am avut întârzieri în copilărie”
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.09.2026 | 19:00
Problemele atacantului asteptat sa fie golgheter la Dinamo Am semnat primul contract la 22 de ani
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Problemele atacantului așteptat să fie golgheter la Dinamo. Foto: Sport Pictures
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Dean Zandbergen (25 de ani) a fost adus de Dinamo în această vară din liga a doua din Olanda, de la VVV Venlo. În condițiile în care George Pușcaș pare că este în continuare destul de predispus la probleme medicale, fiind de altfel indisponibil chiar și în această perioadă, de la atacantul batav există așteptări din partea „câinilor” să suplinească, atunci când este cazul bineînțeles, absența internaționalului român și, în mod evident, să marcheze destule goluri astfel încât echipa antrenată de Nuno Campos să se poată implica, cu șanse reale, în lupta pentru câștigarea campionatului în acest sezon de SuperLiga.

Care este povestea lui Dean Zandbergen, atacantul așteptat să poarte Dinamo în lupta pentru titlul din SuperLiga

Iar începutul lui Zandbergen în România este destul de promițător. El a debutat în tricoul alb-roșu la meciul cu FCSB de pe stadionul „Arcul de Triumf”, câștigat de Dinamo cu scorul de 2-1. Atunci, chiar de ziua sa de naștere, fotbalistul olandez a jucat 30 de minute și a obținut un penalty, ratat însă de Danny Armstrong pe final de partidă.

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Ulterior, atacantul a marcat la Miercurea Ciuc în victoria „câinilor” cu 3-1 în fața celor de la Csikszereda. Cel mai recent, Dean Zandbergen a fost titular în meciul Dinamo – Farul Constanța 4-0 de duminică seară de pe Arena Națională și a reușit să paseze decisiv la golul marcat de Andrei Mărginean pentru 2-0.

Dean Zandbergen Dinamo
Dean Zandbergen la debutul său pentru Dinamo. Foto: Renato Anghelescu – Fanatik

Dificultățile prin care a trecut Dean Zandbergen până acum în cariera sa

Acum, jucătorul lui Campos a vorbit deschis despre începuturile sale în fotbal și a admis că a întâmpinat destul de multe dificultăți în parcursul său profesional de până acum. „A fost ziua mea în ziua derby-ului, iar la final mi-au cântat şi mi-au făcut urări. A fost o primire călduroasă şi m-am simţit foarte bine. Sunt un tip haios, câteodată tăcut, dar încă încerc să mă acomodez aici. Sunt foarte bucuros să fiu aici, dar eu nu am avut o academie atunci când eram junior, am fost o apariţie târzie.

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Am semnat primul contract profesionist atunci când aveam 22 de ani, acum am 25 şi timpul trece repede în fotbal. Aş vrea să spun copiilor care urmăresc acest interviu să nu renunţe niciodată la visurile lor. Am suferit mult, dar am şi putut să îmbunătăţesc multe, chiar dacă am avut două întârzieri în copilărie.

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Cred că fiecare experienţă creează caracterul şi, chiar dacă uneori este prea mult pentru minte, fiindcă am avut unele probleme şi la cluburile precedente, cea mai importantă este mentalitatea pentru a reuşi să îndeplineşti lucrurile pe care ţi le doreşti”, a spus Dean Zandbergen, potrivit primasport.ro. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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