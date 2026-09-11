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Dinamo și-a continuat seria pozitivă din SuperLiga cu un succes pe terenul ultimei clasate Csikszereda, 3-1. Conduși încă din primele minute, „câinii” au marcat de trei ori înainte de pauză. Căpitanul lui Dinamo din acest joc, Raul Opruț (28 de ani) și doi dintre marcatori, Dean Zandbergen (25 de ani) și Danny Armstrong (28 de ani), au reacționat la finalul jocului.

Dean Zandbergen, verdict clar după primul gol marcat pentru Dinamo. Ce a declarat Danny Armstrong după victoria cu Csikszereda

Dean Zandbergen a debutat la Dinamo chiar în derby-ul cu FCSB, meci în care a obținut o lovitură de la 11 metri, iar în primul său joc ca titular, olandezul a reușit să puncteze contra celor de la Csikszereda. După o pasă excelentă a portarului Bellaarouch, acesta a scăpat singur cu Pap și l-a învins fără mari emoții.

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„Nu am început bine, dar am revenit. A fost primul meu gol, sper să mai înscriu multe. Am avut un început intens în România, am debutat în derby. Sunt fericit să fiu aici, e o nouă aventură pentru mine, sunt mândru că am reușit să înscriu primul meu gol astăzi și sper să ajut echipa cât mai mult. Mai avem multe lucruri de îmbunătățit”, a declarat Zandbergen la finalul partidei , conform .

Danny Armstrong, care a marcat primul gol al lui Dinamo la Miercurea Ciuc, a reacționat la rândul său: „Startul nu a fost foarte bun, am primit un gol, dar am arătat personalitate și am marcat de trei ori în prima repriză. Au fost trei goluri bune, suntem încântați că am obținut cele trei puncte și acum ne vom gândi la meciul de săptămâna viitoare. Obiectivul e să terminăm mai sus decât în sezonul trecut. E bine că o luăm meci cu meci, creștem cu fiecare joc. E doar un început bun, trebuie să menținem acest ritm”.

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Raul Opruț a reiterat obiectivul lui Dinamo după victoria cu Csikszereda

Raul Opruț, care a purtat banderola de căpitan în absența lui Cătălin Cîrjan, a vorbit la finalul jocului despre din acest sezon. Fundașul a reiterat faptul că obiectivul „câinilor” nu este cucerirea titlului, ci o clasare pe podium. „Începutul nu a fost cum ne-am propus, am luat gol foarte repede, după care am început să controlăm jocul, am reușit să întoarcem rezultatul și cred că puteam să mai înscriem. Ei nu prea au avut situații. Ne bucurăm pentru victorie, până acum câștigasem în deplasare doar în Giulești.

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Ne bucurăm să fim pe primul loc, este o vorbă ‘E ușor să ajungi pe primul loc, dar e greu să te menții’. Mai avem mult până departe, trebuie să fim mult mai constanți, să încercăm să nu mai luăm gol. Dacă nu luăm gol, sunt ferm convins că putem să câștigăm fiecare meci, pentru că propunem un fotbal ofensiv, ne creăm multe ocazii și dăm multe goluri cam în fiecare meci.

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La momentul acesta, suntem cea mai bună echipă din campionat, dar trebuie să o luăm meci cu meci. Obiectivul nu e câștigarea campionatului, ci locurile 1-3. E prea devreme să vorbim despre un obiectiv clar, să punem presiune. Mai avem un meci până la pauza internațională, jucăm în sfârșit pe Arena Națională, ne dorim să avem cât mai mulți suporteri, sper să se creeze o emulație pozitivă și lumea să se susțină”, a declarat Opruț. În următoarea rundă, Dinamo o va întâlni pe Farul, duminică, 20 septembrie, de la ora 20:30.