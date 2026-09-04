Sport

Dean Zandbergen a fost convocat de Nuno Campos și poate debuta în Dinamo – FCSB. Exclusiv

Dinamo și-a găsit atacantul mult dorit în persoana lui Dean Zandbergen (24 de ani). FANATIK a aflat că olandezul a fost inclus în lotul pentru derby-ul cu FCSB și poate debuta în SuperLiga.
Traian Terzian
04.09.2026 | 18:59
Dean Zandbergen a fost convocat de Nuno Campos si poate debuta in Dinamo FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Dean Zandbergen (24 de ani), șanse mari să debuteze la Dinamo în derby-ul cu FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
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Marele meci dintre Dinamo și FCSB se apropie cu pași repezi, iar suporterii ”câinilor” au primit o veste excelentă. Antrenorul Nuno Campos l-a convocat pe nou venitul Dean Zandbergen, care astfel își poate face debutul în tricoul ”alb-roșu”.

Dean Zandbergen ar putea debuta la derby-ul Dinamo – FCSB

Dinamo primește vizita marii rivale FCSB în etapa a 8-a din SuperLiga, iar FANATIK a aflat că în lotul alb-roșiilor se va afla și atacantul Dean Zandbergen. Olandezul a fost prezentat oficial în această săptămână și are șansa să debuteze imediat.

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Noul atacant al ”câinilor” are avantajul că se află la un nivel excelent cu pregătirea, deoarece a jucat deja la VVV-Venlo în actualul sezon. Tehnicianul portughez Nuno Campos s-a arătat mulțumit de cum s-a prezentat Zandbergen și l-a convocat pentru acest joc.

Marele derby al fotbalului românesc dintre Dinamo și FCSB este programat să se desfășoare sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 20:30. Întâlnirea va avea loc pe stadionul Arcul de Triumf, deoarece Arena națională nu este deocamdată disponibilă pentru fotbal.

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Dean Zandbergen, ”dublă” înainte de sosirea la Dinamo

Suporterii lui Dinamo își pun mari speranțe în noul atacant, mai ales că aceasta demonstrat că se află într-o formă de zile mari. Dean Zandbergen a reușit o ”dublă” în ultimul meci jucat pentru VVV-Venlo, chiar în weekend-ul precedent.

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În cele 48 de partide jucat la formația din liga a doua olandeză, vârful de atac a marcat de 21 de goluri și a oferit patru pase decisive. El a mai evoluat în cariera sa la Sparta Rotterdam, Excelsior Maassluis, Dordrecht și SV Berkel, însă nu a apucat să joace în Eredivisie.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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