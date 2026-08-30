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(24 de ani) este extrem de aproape să devină oficial noul atacant al lui Dinamo București. Până la oficializarea transferului însă, fotbalistul batav și-a luat adio de la VVV-Venlo în cel mai bun mod posibil. Acesta a reușit o „dublă” în victoria categorică a echipei sale, 4-0 cu FC Emmen, un duel al rundei a 4-a din liga a 2-a olandeză. Vezi pe FANATIK toate detaliile.

Dean Zandbergen, „dublă” la ultimul meci înaintea transferului la Dinamo!

Titularizat în compartimentul ofensiv al celor de la Venlo, Zandbergen a deschis scorul în minutul 16 al întâlnirii cu o lovitură de cap. Acesta nu s-a oprit aici și mai marcat o dată până la pauză, mai exact în minutul 43, atunci când a scăpat singur cu portarul și a finalizat fără emoții. „Căpitanul lui VVV își ia adio cu o «dublă» împotriva lui Emmen”, au titrat jurnaliștii batavi de la vi.nl.

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Jaaaaa Dean Zandbergen scoort de 1-0 binnen… — 🟥🟨 🟩 IKKE🟥🟨 🟩 (@jaikbenhet1960)

En daaarrr is hij weerrr Dean Zandbergen scoort de 2-0 binnen.. — 🟥🟨 🟩 IKKE🟥🟨 🟩 (@jaikbenhet1960)

Astfel, Zandbergen a ajuns la 4 goluri în tot atâtea meciuri disputate în acest start de sezon, după care a fost înlocuit, un alt semn care sugerează despărțirea de Venlo. Înaintea duelului de duminică, Marinus Dijkhuizen, antrenorul clubului olandez, s-a declarat extrem de nemulțumit de faptul că Zandbergen va pleca.

„Dean este foarte concentrat pentru meciul de mâine. Este un lucru care trebuie apreciat la el. Vezi deseori că unii jucători evoluează mai slab când sunt în astfel de situații sau se gândesc că ar fi mai bine să nu joace deloc pentru a nu rata transferul. Dar Dean este diferit, el dă sută la sută în fiecare zi și e un adevărat căpitan. Nu se gândește deloc la transfer. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să plece. Poate eventual în iarnă, dar nu acum. Pentru mine, este un ‘nu’ categoric! Este căpitanul meu și o componentă importantă în stilul nostru de joc. E atacantul numărul unu și un lider. Dacă ar pleca, ar fi o pierdere uriașă. Am pierde și golurile pe care el le marchează”, declarase acesta înaintea partidei, potrivit celor de la KKD.

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Declarațiile lui Dean Zandbergen despre transferul la Dinamo

La finalul partidei de duminică, căpitanul și golgheterul lui Venlo a vorbit deschis despre plecare și despre negocierile cu Dinamo: „Este foarte frumos să-ți iei rămas-bun în acest fel, cu o victorie frumoasă și două goluri. Sunt mândru de echipă. Da, într-adevăr, voi pleca”, a declarat Dean Zandbergen.

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Întrebat direct dacă următoarea destinație va fi Dinamo București, atacantul a confirmat că mutarea este foarte aproape de a fi realizată: „Da, sunt șanse mari să se întâmple. Planul este ca totul să fie finalizat oficial în cursul săptămânii viitoare. În principiu, mâine voi fi lăsat să plec, iar apoi mă voi îndrepta într-acolo”.

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Zandbergen a oferit și mai multe detalii despre discuțiile purtate cu reprezentanții lui Dinamo. Atacantul a dezvăluit că a vorbit inclusiv cu antrenorul și că proiectul prezentat de club l-a convins să accepte provocarea din România: „Da, poate că nu este chiar cel mai mare club din România, dar va fi, într-adevăr, o aventură frumoasă pentru mine. Sincer, nu mai știu exact când au început discuțiile, pentru că se întâmplă foarte multe într-o asemenea perioadă. Am avut discuții bune cu oamenii din club și cu antrenorul. Planul care mi-a fost prezentat a fost unul bun. Încă sunt la vârsta la care pot accepta o asemenea aventură. Nu am copii și nu am alte obligații de acest fel, așa că m-am gândit: ‘De ce nu?’. Sper să fie o aventură frumoasă. Voi merge acolo împreună cu iubita mea și vom vedea dacă îi va plăcea la fel de mult”.

În încheiere, acesta a mai explicat faptul că, cel mai probabil, contractul său pe Ștefan cel Mare va fi unul pe trei ani, iar obiectivul este calificarea în cupele europene: „Dacă totul decurge conform planului, voi semna pe trei ani. Aceasta este intenția și cred că totul se va rezolva. Joc aici de ceva vreme și vreau să continui să mă dezvolt. Cred că acesta este un pas următor foarte bun pentru cariera mea. Dinamo nu evoluează încă în cupele europene, dar sper să contribui eu la realizarea acestui obiectiv”.

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Dean Zandbergen nu a jucat niciodată în prima divizie din Olanda

Dean Zandbergen este legitimat la VVV-Venlo din februarie 2025 și a avut evoluții convingătoare la această echipă. Mai exact, în cele 48 de meciuri disputate în toate competițiile, acesta a punctat de 21 de ori și a oferit patru pase decisive. În prezent, cota sa de piață este de 500.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Dean Zandbergen a evoluat toată cariera sa în Olanda, dar nu a apucat să bifeze niciun minut în , primul eșalon al fotbalului neerlandez. Pe lângă Venlo, în CV-ul lui Zandbergen se mai regăsesc Sparta Rotterdam (două meciuri), Excelsior Maassluis (cinci meciuri), Dordrecht (25 de partide, trei goluri, trei pase decisive) și SV Berkel (34 de partide, 19 goluri, 3 „assist”-uri).