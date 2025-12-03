Sport
Debut blestemat pentru Necșulescu la FCSB! A fost eliminat în minutul 33 după ce și-a făcut adversarul KO. Foto

Robert Necșulescu a avut parte de un debut de coșmar la FCSB. Tânărul fotbalist a fost eliminat după ce și-a făcut adversarul KO în partida cu UTA din Cupa României.
Bogdan Cioara, Iulian Stoica
03.12.2025 | 21:45
Robert Necșulescu, eliminat la debutul pentru FCSB. Sursă foto: sportpictures
FCSB s-a deplasat la Arad, pentru meciul cu UTA din etapa a 2-a din grupele Cupei României Betano. Roș-albaștrii au trimis din primul minut mai mulți jucători fără experiență, printre care și Necșulescu.

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, FCSB s-a deplasat la Arad cu jucătorii care au evoluat mai puțin în actuala stagiune, titularii de drept fiind menajați pentru duelul cu Dinamo din SuperLiga.

Elias Charalambous a aliniat un prim 11 cu Andrei Dăncuș și Robert Necșulescu. Dacă primul enumerat a bifat două partide pentru FCSB la seniori, cel din urmă și-a marcat debutul în duelul de la Arad.

În urma unui start echilibrat, în care a arătat multă dezinvoltură, Robert Necșulescu a avut o intrare foarte tare la Benga. Dacă inițial George Cătălin Roman a arătat cartonașul galben, VAR a intervenit și astfel că tânărul jucător a văzut direct cartonașul roșu.

Alexandru Benga, jucătorul făcut KO de Robert Necșulescu, nu a protestat după faultul agresiv, fundașul arădenilor arătând respect față de jucătorul mult mai puțin experimentat din tabăra FCSB. Această acțiune s-a petrecut în minutul 33 al duelului.

Faultul făcut de Robert Necșulescu. Foto: Captură Prima Sport
Cine este Robert Necșulescu

Robert Necșulescu este un produs al academiei FCSB. Jucătorul a primit încrederea lui Elias Charalambous după ce acesta a impresionat în UEFA Youth League, competiție în care a marcat un gol și a livrat o pasă decisivă în trei partide disputate.

Totodată, tânărul jucător are acumulate 6 prezențe în reprezentativa U19 a României, cu care a participat la EURO U19 din vara acestui an, și alte 12 apariții, dar și 5 goluri marcate pentru naționala U18.

