Debut cu 34 km/h! Cine e fotbalistul care îl concurează la sprint pe Kylian Mbappe

ADVERTISEMENT

Real Madrid a învins, în deplasare, scor 2-1, formaţia Alaves, în etapa a 16-a din La Liga. Echipa antrenată de Xabi Alonso a ajuns la 39 de puncte în clasament, unde îşi păstrează poziţia a doua, după Barcelona, care a învins cu 2-0 Osasuna. Alaves este pe locul 12, cu 18 puncte.

Víctor Valdepeñas aleargă cu 34 de kilometri la oră

, dar Carlos Vicente a egalat pentru gazde în minutul 68. Madrilenii au marcat golul victoriei în minutul 76, când Rodrygo a trimis în plasă assistul lui Vinicius Jr.

ADVERTISEMENT

Partida a consemnat debutul în prima echipă a Realului a fotbalistului de 19 ani, Víctor Valdepeñas. El a fost titularizat ca fundaș stânga, în condițiile absențelor lui Carreras, Mendy și Fran Garcia.

Valdepeñas este primul jucător pe care Tânărul fotbalist, trecut și pe Rayo Vallecano, este un vitezist remarcabil, putând alerga cu 34 km la oră. Un aspect remarcabil, care îl apropie de Mbappe, care a atins un sprint record cu 38 km/h.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul de 19 ani a greșit doar două pase

Víctor Valdepeñas poate juca pe orice post în banda stângă, fiind folosit atât ca fundaș, ca mijlocaș sau chiar aripă. “Îl felicit pentru debutul său excelent, a fost foarte stăpân pe el într-o zi atât de importantă precum debutul său la Real Madrid”, a spus Xabi Alonso, despre fotbalistul lui. Valdepeñas a greșit doar două pase din cele 34 jucate.

ADVERTISEMENT

Xabi Alonso a evaluat victoria Real Madrid împotriva lui Alavés ca fiind calră și meritată, dar și-a arătat nemulțumirea față de arbitru și față de sistemul VAR, pentru că nu au semnalat un penalty asupra lui Vinicius.

“Am pornit foarte bine și am preluat conducerea, dar apoi am pierdut controlul. Am început bine repriza a doua și am avut ocazii, dar am primit gol în singura fază în care Valdepeñas a fost depășit, pentru că în toate celelalte au avut dreptate, au jucat foarte bine.

ADVERTISEMENT

Real a reclamat neacordarea unui penalty

Iar Carlos Vicente a profitat de asta, după o pasă excelentă. Dar echipa a continuat să-și arate fața competitivă, luptând pe un stadion complicat, împotriva unui adversar care a arătat intensitate. Și am plecat cu toate cele trei puncte ceea ce ne face fericiți”, a spus tehnicianul Realului.

Referindu-se la faza cu Vinicius, Xabi a punctat: “O să vorbesc despre acțiune, nu despre arbitru. Am crezut că va fi o penalizare clară. A exitata contact și sunt foarte surprins că arbitrul nici măcar nu merge la VAR”

Real Madrid mai are două jocuri de disputat în acest an. Va juca în Cupa Regelului cu Talavera (17 decembrie) și în La Liga, cu Sevilla (20 decembrie). Apoi, urmează, pe 4 ianuarie, un meci complicat cu Betis Sevilla, după care vine Supercupa Spaniei, care se va desfășura în Arabia Saudită. Real joacă în semifinale cu Atletico Madrid, urmând a întâlni câștigătoarea dintre Barcelona și Bilbao.