Debut de coșmar la CFR Cluj pentru fostul fotbalist din Ligue 1! Ce a făcut în debutul meciului cu Metaloglobus

Adus pe final de mercato de CFR Cluj, Coco a gafat la debutul pentru ardeleni. Ce a făcut în debutul meciului cu Metaloglobus.
Mihai Dragomir
13.09.2025 | 21:49
Debut de coșmar pentru Coco la CFR Cluj. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

CFR Cluj joacă în etapa a 9-a din SuperLiga în deplasare cu Metaloglobus. Ardelenii au decis să îi ofere debutul lui Marcus Coco, fundașul dreapta adus pe final de mercato. Ce greșeală a comis jucătorul cu 260 de meciuri în Ligue 1.

Coco, greșeală uriașă la debutul pentru CFR Cluj

CFR Cluj a fost luată prin surprindere de Metaloglobus la Clinceni. Gazdele au început foarte curajos partida, avansând cu toate liniile către careul ardelenilor. După ce Sinyan a primit cartonașul galben pentru un fault asupra lui Huiban, următorul jucător al clujenilor care a greșit a fost Marcus Coco.

Fundașul lateral l-a faultat în careu, la prima atingere, pe Ely Fernandes. Arbitrul a acordat lovitura de la 11 metri pentru echipa bucureșteană, iar Dragoș Huiban a deschis scorul de la punctul cu var. VEZI VIDEO AICI.

Cine este Marcus Coco, noul fundaș dreapta al lui CFR Cluj

CFR Cluj s-a întărit pe mai multe poziții în fereastra de transferuri din vara acestui an. Fosta campioană a României nu a neglijat nici defensiva, iar Marcus Coco a fost adus pentru a aduce siguranță și valorare apărării, punctul forte al ardelenilor sezoanele trecute.

Jucătorul cotat la 1,2 milioane de euro are 11 goluri și 14 pase decisive în prima ligă din Franța. El a câștigat alături de Nantes, în 2022, Cupa Franței. Tot în Hexagon, el a mai evoluat și pentru Guingamp.

El a sosit la CFR Cluj din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Nantes în vara acestui an. La nivel internațional, Coco a strâns 17 selecții pentru reprezentativa U21 a Franței, pentru care a marcat un gol.

