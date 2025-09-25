Debut de coșmar pentru fotbalistul adus în această vară de Liverpool! Va rata restul sezonului după ce a suferit o accidentare cumplită

, a venit la pachet cu o veste proastă pentru Liverpool. Arne Slot, antrenorul formației de pe Anfield Road, nu se va putea baza până la finalul acestui sezon pe fotbalistul adus în această vară.

Probleme la Liverpool. Fotbalistul adus în această vară s-a accidentat grav în ultimul meci. Câte luni va sta pe bancă

pentru 31 de milioane de euro, a debutat marți seara pentru „cormorani”, în meciul câștigat de echipa sa pe teren propriu cu 2-1 în fața celor de la Southampton.

Tânărul fundaș central, de doar 18 ani, văzut drept unul dintre cei mai promițători stoperi din lume, a făcut un meci bun și a fost lăudat în presa britanică pentru evoluția sa. Totuși, nu a putut duce la capăt jocul cu Southampton.

Giovanni Leoni, ruptură de ligamente în Liverpool – Southampton 2-1

În minutul 81, Arne Slot a fost nevoit să îl înlocuiască. Fotbalistul a acuzat probleme la genunchi, iar din nefericire pentru fundașul italian, verdictul medicilor a fost cel mai pesimist. Conform jurnalistului Fabrizio Romano, acesta a suferit o ruptură de ligamente încrucișate.

„Apărătorul central al lui Liverpool, Giovanni Leoni, a suferit o ruptură de ligamente încrucișate și va lipsi câteva luni de pe teren. După un debut excelent în Cupa Ligii, care l-a mulțumit și pe Arne Slot, fotbalistul italian a avut parte de ghinion și va încerca să revină până la finalul sezonului”, a scris Fabrizio Romano pe contul său de social media.

Accidentarea este una extrem de complicată. Leoni va fi nevoit să se opereze la genunchi, iar recuperarea va dura luni bune. Există șanse să revină până la finalul sezonului, însă va trebui să pună masă musculară. Radu Drăgușin, fundașul român de la Tottenham, încă nu a reușit să prindă minute după ce a suferit exact aceeași accidentare în luna ianuarie.