Sport

Karlo Muhar a comis-o la debutul pentru FCSB! Video

Karlo Muhar, debut de coșmar la FCSB! Echipa roș-albastră a luat gol din cauza lui cu Petrolul încă din minutul 3: ce a făcut mijlocașul defensiv croat
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.09.2026 | 21:27
Karlo Muhar a comiso la debutul pentru FCSB Video
ULTIMA ORĂ
Karlo Muhar a comis-o la debutul pentru FCSB și Petrolul a deschis scorul încă din minutul 3. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Karlo Muhar (30 de ani) a debutat pentru FCSB. Luni seară, mijlocașul defensiv croat, fost la CFR Cluj, a fost titular în meciul cu Petrolul Ploiești de pe Arena Națională din cadrul etapei cu numărul 9 din SuperLiga. După doar trei minute de joc însă, el a comis o greșeală, iar echipa lui a primit gol.

Cum a gafat Karlo Muhar la debutul pentru FCSB, în meciul cu Petrolul

Concret, Muhar a pierdut destul de ușor o minge la mijlocul terenului. Imediat, „lupii galbeni” au declanșat un contraatac, care s-a finalizat cu golul marcat de N’Lundulu din pasa lui Flores. Ulterior, fotbalistul FCSB-ului a solicitat un fault la acea fază. Momentul a fost analizat în camera VAR, dar în cele din urmă s-a decis că nu se impunea anularea reușitei. (AICI VIDEO)

ADVERTISEMENT

La scurt timp însă, mai exact în minutul 14, echipa antrenată de Marius Baciu a reușit să egaleze pe Arena Națională. Atunci, Ofri Arad a transformat un penalty generat de o intervenție asupra lui Arnold Garita. Acesta a fost primul meci jucat pe cel mai mare stadion al țării după câteva luni în care arena a fost indisponibilă pentru evenimente fotbalistice.

Cum s-a prezentat Arena Națională la meciul FCSB – Petrolul

Din nefericire, stadionul s-a prezentat într-o stare destul de avansată de degradare, ca urmare a concertelor și altor evenimente organizate acolo în ultima perioadă, după cum FANATIK a arătat AICI. Înainte de startul partidei, Joao Paulo de la FCSB a avut parte de o surpriză făcută de un suporter. Pe de altă parte însă, revenind, gazonul de pe Arena Națională a arătat impecabil la acest meci.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu...
Digi24.ro
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia

În legătură cu titularizarea lui Karlo Muhar în această partidă, site-ul nostru a informat în exclusivitate încă din cursul zilei de duminică. „Ultimele informații pentru partida de mâine cu Petrolul, care nu va fi deloc ușoară, sunt că Drăguș va fi pe banca de rezerve și va juca 15-20 de minute. Și că va fi titular Muhar. Va începe din primul minut. Becali e mega entuziasmat”, a transmis Horia Ivanovici în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
FOTO ”Femeia perfectă” a apărut nud și a declanșat ”uraganul”: ”Nu pot să...
Digisport.ro
FOTO ”Femeia perfectă” a apărut nud și a declanșat ”uraganul”: ”Nu pot să tac” / ”E mult mai rău decât îmi imaginam!”
Cristiano Bergodi, descătușat după U Cluj – Oțelul 3-0: „Era vital, suntem din...
Fanatik
Cristiano Bergodi, descătușat după U Cluj – Oțelul 3-0: „Era vital, suntem din nou acolo sus”
Stjepan Tomas și jucătorii Oțelului au explodat după 0-3 cu U Cluj: „Nu...
Fanatik
Stjepan Tomas și jucătorii Oțelului au explodat după 0-3 cu U Cluj: „Nu suntem lăsați să ne facem jocul. Ne-a omorât complet!”
Universitatea Craiova a anunțat prețurile biletelor pentru derby-ul cu FCSB! „Vulcanul” se aprinde...
Fanatik
Universitatea Craiova a anunțat prețurile biletelor pentru derby-ul cu FCSB! „Vulcanul” se aprinde din nou în Bănie
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Banciu a numit atacantul român care 'a fost mai fotbalist' decât Adi Mutu:...
iamsport.ro
Banciu a numit atacantul român care 'a fost mai fotbalist' decât Adi Mutu: 'Era sculă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!