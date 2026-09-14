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Karlo Muhar (30 de ani) a debutat pentru FCSB. Luni seară, mijlocașul defensiv croat, fost la CFR Cluj, a fost titular în meciul cu Petrolul Ploiești de pe Arena Națională din cadrul etapei cu numărul 9 din SuperLiga. După doar trei minute de joc însă, el a comis o greșeală, iar echipa lui a primit gol.

Cum a gafat Karlo Muhar la debutul pentru FCSB, în meciul cu Petrolul

Concret, Muhar a pierdut destul de ușor o minge la mijlocul terenului. Imediat, „lupii galbeni” au declanșat un contraatac, care s-a finalizat cu golul marcat de N’Lundulu din pasa lui Flores. Ulterior, fotbalistul FCSB-ului a solicitat un fault la acea fază. Momentul a fost analizat în camera VAR, dar în cele din urmă s-a decis că nu se impunea anularea reușitei.

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La scurt timp însă, mai exact în minutul 14, echipa antrenată de Marius Baciu a reușit să egaleze pe Arena Națională. Atunci, generat de o intervenție asupra lui Arnold Garita. Acesta a fost primul meci jucat pe cel mai mare stadion al țării după câteva luni în care arena a fost indisponibilă pentru evenimente fotbalistice.

Cum s-a prezentat Arena Națională la meciul FCSB – Petrolul

Din nefericire, stadionul s-a prezentat într-o stare destul de avansată de degradare, ca urmare a concertelor și altor evenimente organizate acolo în ultima perioadă, Înainte de startul partidei, făcută de un suporter. Pe de altă parte însă, revenind, gazonul de pe Arena Națională a arătat impecabil la acest meci.

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În legătură cu titularizarea lui Karlo Muhar în această partidă, site-ul nostru a informat în exclusivitate încă din cursul zilei de duminică. „Ultimele informații pentru partida de mâine cu Petrolul, care nu va fi deloc ușoară, sunt că Drăguș va fi pe banca de rezerve și va juca 15-20 de minute. Și că va fi titular Muhar. Va începe din primul minut. Becali e mega entuziasmat”,