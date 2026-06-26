Debut de sezon favorabil pentru Universitatea Craiova! Avantajul important al campioanei României după tragerea țintarului SuperLigii

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Superliga României a stabilit programul sezonului 2026-2027 în urma tragerii la sorți a țintarului, iar Universitatea Craiova are parte de un start de campionat extrem de aglomerat, cu meciuri importante care se succed într-un interval foarte scurt. Campioana României va începe noul sezon între preliminariile Ligii Campionilor, Supercupa României și debutul în Superligă, însă pornește la drum cu un calendar care îi poate aduce un plus important.

Program favorabil pentru campioana României în startul sezonului

Universitatea Craiova vine după un sezon istoric, în care a reușit eventul, ceea ce aduce automat un program extrem de încărcat la începutul noii stagiuni. Oltenii își vor începe parcursul european în preliminariile UEFA Champions League, pe 8 iulie, când , împotriva bielorușilor de la ML Vitebsk.

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La doar câteva zile distanță, pe 12 iulie, , contra celor de la Universitatea Cluj. Ulterior, pe 15 iulie, Craiova va juca returul cu ML Vitebsk, de această dată pe teren propriu, în preliminariile Ligii Campionilor. Imediat după aceste partide, Universitatea Craiova debutează și în Superligă, tot pe „Ion Oblemenco”, împotriva celor de la UTA Arad.

Astfel, formația din Bănie are un început de sezon compact, cu trei meciuri oficiale într-un interval de doar șapte zile, alternând între competițiile europene și cele interne, dar cu avantajul important de a evolua de trei ori consecutiv pe teren propriu în această perioadă. În plus, în contextul actual al programului competițional, Universitatea Craiova este una dintre echipele care nu pot întâlni alte participante în cupele europene în primele etape ale Superligii, aspect care completează un debut de sezon favorabil, cel puțin pe hârtie, pentru campioana României.

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Programul campioanei României pentru prima parte a lunii iulie

8 iulie – ML Vitebsk – Universitatea Craiova, turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, meci disputat în Ungaria, de la ora 20:00 (ora României);

– ML Vitebsk – Universitatea Craiova, turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, meci disputat în Ungaria, de la ora 20:00 (ora României); 12 iulie – Universitatea Craiova – Universitatea Cluj, Supercupa României, pe stadionul „Ion Oblemenco”;

– Universitatea Craiova – Universitatea Cluj, Supercupa României, pe stadionul „Ion Oblemenco”; 15 iulie – Universitatea Craiova – ML Vitebsk, returul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, în Bănie (ora 20.30);

– Universitatea Craiova – ML Vitebsk, returul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, în Bănie (ora 20.30); 18 iulie – Universitatea Craiova – UTA Arad, prima etapă a noului sezon din SuperLiga.

În funcție de rezultatele din dubla cu ML Vitebsk, programul formației lui Filipe Coelho poate deveni și mai aglomerat, deoarece o eventuală calificare ar însemna prezența în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor și continuarea unui ritm infernal de meciuri. De asemenea, chiar și cu un eșec Universitatea Craiova ar continua în competițiile europene, mai exact în Conference League, unde va juca din turul doi preliminar.

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Universitatea Craiova, debut aproape identic cu sezonul în care a venit titlul

Universitatea Craiova va debuta în noul sezon al Superligii tot împotriva celor de la UTA Arad, exact ca în ediția precedentă, când formația din Bănie a reușit să câștige titlul de campioană a României. Diferența importantă față de sezonul trecut este însă locul de disputare al partidei. Dacă atunci oltenii au început campionatul în deplasare, la Arad, de această dată debutul va avea loc pe stadionul „Ion Oblemenco”, în fața propriilor suporteri. În sezonul anterior, meciul dintre UTA și Universitatea Craiova a fost unul spectaculos, încheiat la egalitate, scor 3-3. Craiova a condus cu 3-0 până în minutul 80, însă arădenii au reușit o revenire spectaculoasă pe final și au smuls un punct într-un meci cu ritm alert și multe momente dramatice.

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Programul Universității Craiova în sezonul regulat al SuperLigii 2026-2027