Debut de vis în SuperLiga: jucătorul crescut de Marseille a dat gol și a scos penalty pe Giulești în Rapid – U Cluj

Crescut de Marseille, noul transfer al Universității Cluj a avut un debut de vis în SuperLiga și a marcat la doar câteva minute după ce a fost introdus pe teren.
Alex Bodnariu
31.01.2026 | 21:51
Debut de vis in SuperLiga jucatorul crescut de Marseille a dat gol si a scos penalty pe Giulesti in Rapid U Cluj
Debut cu gol în Superliga României! Cristiano Bergodi, din nou inspirat
Universitatea Cluj este una dintre candidatele serioase la play-off în Superliga României. Ardelenii joacă excelent sub comanda lui Cristiano Bergodi, iar transferurile realizate în această iarnă par să fi fost reușite. Jucătorul adus în această perioadă a înscris în poarta Rapidului chiar la debut.

Debut cu gol în Superliga României! Cristiano Bergodi, din nou inspirat

Giuleștenii au controlat meciul de sâmbătă seara cu Universitatea Cluj, însă elevii lui Costel Gâlcă au reușit cu greu să spargă blocul defensiv compact al echipei de pe Cluj Arena, care s-a mulțumit să aștepte atacurile adversarilor și să reacționeze pe contraatac.

Universitatea Cluj a deschis scorul în repriza secundă, după o fază fixă. Oucasse Mendy, mijlocașul echipei lui Cristiano Bergodi, l-a învins pe Marian Aioani după un corner. De altfel, jucătorul francez fusese introdus pe teren cu doar nouă minute înainte de a marca. Pe final, acesta a obținut un penalty după ce a fost faultat de portarul advers, iar Nistor a dus scorul la 2-0.

Cine este Oucasse Mendy, jucătorul care a marcat pentru U Cluj în meciul cu Rapid

A fost primul meci pentru Mendy în Superliga României. Fotbalistul a semnat recent cu ardelenii. Ultima oară a jucat în Belgia, la La Louvière. Cota sa de piață, conform site-urilor de specialitate, este de 600.000 de euro, iar acesta se anunță un jucător interesant, având în vedere că are 24 de ani.

Oucasse Mendy a jucat la juniorii celor de la Marseille. Fotbalistul a mai îmbrăcat tricoul unor echipe precum Montpellier sau Martigues, iar acum speră să continue să marcheze pentru Universitatea Cluj și să ajungă în play-off-ul Superligii României.

„Cu siguranță, faptul că am jucat la cluburi mari din Franța m-a ajutat să cresc și să învăț. Jucând alături de jucători mari, te poți îmbunătăți. Cred că acest lucru m-a ajutat foarte mult în formarea mea. Cel mai bun jucător alături de care am jucat cred că este Téji Savanier.

Da, cunoșteam fotbalul românesc, pentru că am un prieten care a jucat împreună cu fratele meu mai mic și care este român, Tony Strata. El face parte din naționala României U21. Mi-a vorbit puțin despre țară, despre cluburi și asta m-a ajutat foarte mult în alegerea mea”, spunea Mendy după ce a semnat cu U Cluj.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik.
