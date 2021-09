Debut infernal pentru Dan Petrescu la CFR Cluj: 6 meciuri în mai puțin de 3 săptămâni, dublă de foc cu U Craiova

Dan Petrescu a revenit pe banca ardelenilor, la finalul lunii august, după demiterea lui Marius Șumudică.

În luna septembrie, CFR Cluj va avea meciuri în trei competiții: Liga 1, Cupa României și Conference League.

Debut infernal pentru Dan Petrescu la CFR Cluj

Dan Petrescu va avea un debut complicat pe banca CFR-ului, deoarece echipa ardeleană va disputa șase partide în mai puțin de trei săptămâni.

Sâmbătă, 11 septembrie, CFR Cluj va juca, în deplasare, contra moldovenilor de la FC Botoșani. Cinci zile mai târziu, pe 16 septembrie, trupa lui Dan Petrescu va merge în Cehia, pentru meciul tur cu Jablonec, din prima etapă a grupelor Conference League.

Apoi, campioana României va juca două meciuri consecutive, în Liga 1 și , împotriva oltenilor de Universitatea Craiova. Datele la care se vor desfășura cele două partide nu au fost stabilite încă.

După meciurile cu Universitatea Craiova, CFR Cluj va juca, în deplasare, contra celor de la UTA Arad, în etapa 10 de Liga 1.

Seria infernală de șase meciuri în mai puțin de trei săptămâni, pentru CFR Cluj, se va încheia pe 30 septembrie, când ardelenii vor juca, acasă, contra danezilor de la Randers, în etapa 2 din grupele .

Programul lui CFR Cluj în luna septembrie

11 septembrie: FC Botoșani – CFR Cluj (Liga 1, et. 8)

FC Botoșani – CFR Cluj (Liga 1, et. 8) 16 septembrie: Jablonec – CFR Cluj (Conference League, et. 1)

Jablonec – CFR Cluj (Conference League, et. 1) 19 septembrie: CFR Cluj – U Craiova* (Liga 1, et. 9)

CFR Cluj – U Craiova* (Liga 1, et. 9) 22 septembrie: U Craiova – CFR Cluj* (Cupa României)

U Craiova – CFR Cluj* (Cupa României) 26 septembrie: UTA – CFR Cluj* (Liga 1, et. 10)

UTA – CFR Cluj* (Liga 1, et. 10) 30 septembrie: CFR Cluj – Randers (Conference League, et. 2)

* Datele nu au fost stabilite încă de LPF și FRF. Ținând cont însă de faptul că pe 16 septembrie clujenii vor evolua în Conference League, cel mai probabil derby-ul cu U Craiova din Liga 1 se va juca duminică, 19 septembrie, fiind greu de crezut că va fi programat luni, pe 20 septembrie. În aceste condiții, meciul de la Craiova din Cupă se va juca miercuri, 22 septembrie, sau cel mai târziu joi, 23 septembrie, urmând ca jocul de la Arad să fie programat cel mai târziu duminică, 26 septembrie.

CFR Cluj, în continuare fără președinte

CFR Cluj a rămas fără președinte, după demiterea lui Marian Copilu. FANATIK a scris, în exclusivitate, despre faptul că, . Însă, aducerea acestuia a fost blocată de Vasile Dîncu, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, şi Ioan Rus, fost ministru de interne în guvernul Năstase.

De-a lungul timpului, s-a vehiculat faptul că Vasile Dîncu și Ioan Rus iau decizii din „umbră” la .

este favorit să preia postul de președinte al CFR-ului. Negocierile au fost confirmate chiar de șeful ANAD.

„Au existat discuţii, confirm. Au fost destul de serioase. În acest moment sunt preşedintele ANAD, avem o lege de promovat, lucrăm în acest moment la procesul de avizare şi urmează ca săptămâna viitoare să dezvolt acest subiect, după ce termin acest proiect.

Rămâne de văzut. Nu am dat un răspuns. E onorant, din punctul meu de vedere, vorbim despre un club important, cu cele mai mari rezultate din fotbalul românesc.

Am nişte principii peste care nu voi trece, legate despre fotbal peste care nu voi trece. Rezultatele vin cu proiecte serioase şi sănătoase. Am vorbit cu oamenii care sunt factori de decizie. Am vorbit şi cu Dan Petrescu.

M-aș putea reîntoarce acolo unde am copilărit, unde mi-am petrecut tinerețea și nu ascund că fotbalul rămâne viața mea. Cel mai important e să nu mă schimb.

Eu voi fi suporterul echipelor românești în cupele europene și aș prefera să fiu la un club care e premiant într-o clasă de olimpici, nu într-o clasă de repetenți.

Oamenii care sunt acum nu au nicio legătură cu cei care au fost înainte (n.r. cu Paszkany şi Mureşan) şi e o ofertă bună şi din punct de vedere financiar. Nu mă hazardez să dau procente din această mutare. Rămâne de văzut.

Săptămâna viitoare va fi hotărâtoare. Nu am dat răspunsul. Sunt anumite aspecte importante de discutat. E un club important, un oraş minunat”, a declarat Cristi Balaj, pentru .