Surpriză pe piața media! Debutează la TV cu ocazia derby-ului Rapid – Dinamo

SuperLiga freamătă în așteptarea marelui meci dintre Rapid și Dinamo în cadrul etapei a 28-a. Fanii „alb-roșilor” au primit o veste neașteptată înaintea meciului. Vezi pe Fanatik.ro despre ce debut este vorba.

Claudiu Vaișcovici, fosta legendă a lui Dinamo, debutează ca analist înainte de derby-ul cu Rapid

Microbiștii din România au parte de un meci extrem de interesant, dar și așteptat. Rapid primește vizita lui Dinamo pe Arena Națională în etapa 28 din SuperLiga, iar victoria este dorită cu ardoare de ambele părți.

, însă . Acum, suporterii „câinilor” au primit o nouă vestă, însă una bună de această dată.

Mai exact, Claudiu Vaișcovici, fostul jucător dinamovist care a fost legitimat la echipa din Ștefan cel Mare între 1987 și 1990, debutează ca analist sportiv la postul Prima Sport.

El va fi prezent înainte și după meciul Rapid – Dinamo în platoul emisiunii „Fotbal Show”, unde se va contra cu fostul rapidist Ovidiu Herea. Nu vor lipsi nici analizeze tăioase ale celebrului comentator sportiv Bogdan Cosmescu.

Cine este Claudiu Vaișcovici, de fapt. A fost implicat în salvarea lui Dinamo

Gălățean la origine, Claudiu Vaișcovici a câștigat în 1990 Cupa și campionatul cu Dinamo, făcând parte din generația de succes atunci a lui Mircea Lucescu. Ajunsă la 63 de ani, fosta extremă de la Dinamo urmărește în continuare cu interes fenomenul.

Și mai interesant despre fostul fotbalist este faptul că este unul dintre cei care fiind membru în boardul Programului DDB (Doar Dinamo București), prin care suporterii au contribuit la ieșirea formației din criza prelungită în care a fost lăsată de fostul acționar Ionuț Negoiță.

