Sport

Surpriză pe piața media! Debutează la TV cu ocazia derby-ului Rapid – Dinamo

Rapid - Dinamo este derby-ul etapei cu numărul 28 din SuperLiga. Anunț important pentru suporterii echipei lui Zeljko Kopic înaintea marelui meci.
Mihai Dragomir
21.02.2026 | 16:45
Surpriza pe piata media Debuteaza la TV cu ocazia derbyului Rapid Dinamo
ULTIMA ORĂ
Debut inedit la derby-ul Rapid - Dinamo. Sursa Foto: Sport Pictures.
ADVERTISEMENT

SuperLiga freamătă în așteptarea marelui meci dintre Rapid și Dinamo în cadrul etapei a 28-a. Fanii „alb-roșilor” au primit o veste neașteptată înaintea meciului. Vezi pe Fanatik.ro despre ce debut este vorba.

Claudiu Vaișcovici, fosta legendă a lui Dinamo, debutează ca analist înainte de derby-ul cu Rapid

Microbiștii din România au parte de un meci extrem de interesant, dar și așteptat. Rapid primește vizita lui Dinamo pe Arena Națională în etapa 28 din SuperLiga, iar victoria este dorită cu ardoare de ambele părți.

ADVERTISEMENT

Dinamo a lansat deja primul atac la adresa rivalei, însă giuleștenii le-au răspuns în timp scurt. Acum, suporterii „câinilor” au primit o nouă vestă, însă una bună de această dată.

Mai exact, Claudiu Vaișcovici, fostul jucător dinamovist care a fost legitimat la echipa din Ștefan cel Mare între 1987 și 1990, debutează ca analist sportiv la postul Prima Sport.

ADVERTISEMENT
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se...
Digi24.ro
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”

El va fi prezent înainte și după meciul Rapid – Dinamo în platoul emisiunii „Fotbal Show”, unde se va contra cu fostul rapidist Ovidiu Herea. Nu vor lipsi nici analizeze tăioase ale celebrului comentator sportiv Bogdan Cosmescu.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO

Cine este Claudiu Vaișcovici, de fapt. A fost implicat în salvarea lui Dinamo

Gălățean la origine, Claudiu Vaișcovici a câștigat în 1990 Cupa și campionatul cu Dinamo, făcând parte din generația de succes atunci a lui Mircea Lucescu. Ajunsă la 63 de ani, fosta extremă de la Dinamo urmărește în continuare cu interes fenomenul.

Și mai interesant despre fostul fotbalist este faptul că este unul dintre cei care s-a implicat activ în salvarea lui Dinamo, fiind membru în boardul Programului DDB (Doar Dinamo București), prin care suporterii au contribuit la ieșirea formației din criza prelungită în care a fost lăsată de fostul acționar Ionuț Negoiță.

ADVERTISEMENT
  • 125 de meciuri a jucat Claudiu Vaișcovici în prima ligă din România
  • 68 de goluri a marcat în acele partide
  • 5 echipe a bifat în cariera sa (Sportul Studențesc, Dunărea CSU Galați, Oțelul Galați, Victoria București și Dinamo)
Cine este Giuliana, arbitra care-i înnebunește pe fani, pe stadioane. Are 23 de...
Fanatik
Cine este Giuliana, arbitra care-i înnebunește pe fani, pe stadioane. Are 23 de ani și a terminat o facultate de prestigiu
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Johannes Klaebo a intrat în istorie: primul sportiv...
Fanatik
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Johannes Klaebo a intrat în istorie: primul sportiv cu 6 medalii de aur la o singură ediție
Ruptură șoc! Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. s-au despărțit: „Am rămas amici”
Fanatik
Ruptură șoc! Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. s-au despărțit: „Am rămas amici”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Marius Șumudică și-a bătut joc de nepotul lui Giovanni Becali: 'De unde ești...
iamsport.ro
Marius Șumudică și-a bătut joc de nepotul lui Giovanni Becali: 'De unde ești mă, tu, de la Constanța?'
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump...
viva.ro
Ce s-a întâmplat la câteva secunde după greșeala colosală a lui Donald Trump față de Nicușor Dan. Toți cei prezenți au sesizat, iar de la nivel mondial vin mii de reacții. România, în centrul atenției!
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia...
adevarul.ro
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia liderului rus în fața presiunilor interne și eșecurilor din Ucraina
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa...
unica.ro
“Mamă, e un băiat în clasa noastră care știe totul despre orice”. Așa a aflat Brigitte despre Emmanuel Macron. De la fiica ei, care era colegă de clasă cu el. Femeie măritată, profesoară cu 3 copii acasă, Brigitte a început o relație cu adolescentul de 16 ani. Ce s-a întâmplat când părinții lui au aflat
România, sub un nou episod de viscol. Drumuri acoperite de zăpadă şi trafic...
Observatornews.ro
România, sub un nou episod de viscol. Drumuri acoperite de zăpadă şi trafic restricţionat în mai multe zone
Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit
as.ro
Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit
Șofer cu BMW, subiect de glume pe internet după ce a uitat să...
Libertatea.ro
Șofer cu BMW, subiect de glume pe internet după ce a uitat să închidă geamurile la mașină și a lăsat-o într-o parcare din București în timpul viscolului: „O încarcă cu aer rece pentru la vară”
RADIOGRAFIE Prințul Andrew, momentul în care elitele află că nu mai sunt intangibile
informat.ro
RADIOGRAFIE Prințul Andrew, momentul în care elitele află că nu mai sunt intangibile
Ce a putut să spună Georgiana Lobonț despre nașa Vlăduța Lupău. Toți colegii...
RTV.NET
Ce a putut să spună Georgiana Lobonț despre nașa Vlăduța Lupău. Toți colegii lor și-au dat coate când au aflat: Nu e doar din partea mea, e și din partea ei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!