Debut pentru Alexandru Băluță în MLS. Cum s-a descurcat românul la primul meci peste Ocean, jucat după o pauză de peste șase luni

Alexandru Băluță a jucat primele minute pentru Los Angeles FC, formație pentru care a semnat un contract pe un sezon, cu prelungire de opțiune. Fotbalistul a intrat pe teren în meciul cu FC Toronto.

ADVERTISEMENT

Alex Băluță, cel mai slab om de la LAFC la debutul în MLS

Fostul jucător de la FCSB a debutat în minutul 76 în locul lui Ebouisse, cel care deschise golul în minutul 13. Los Angeles FC s-a impus cu 2-0, al doilea gol fiind marcat de Amaya. Echipa din California a mai ratat un penalty.

Băluță n-a rupt gura târgului și a fost notat cu 5,9, cea mai mică notă din echipa sa. Los Angeles FC este pe locul patru în Conferința de Vest a MLS, fiind calificată în ply-offul competiției.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul de 31 de ani nu mai jucase un meci oficial la nivel înalt de pe 5 aprilie 2025, când a prins un minut în partida FCSB – U Cluj. Ulterior, el a intrat în dizgrația lui Gigi Becali, care ulterior l-a pus pe liber. El a jucat 81 de meciuri pentru FCSB, marcând 13 goluri.

Băluță a jucat cu numărul 22

Debutul lui Băluță era așteptat, după ce fotbalistul și-a făcut încălzirea la echipa a doua a celor de la LAFC. El a jucat o repriză într-un meci din MLS Next Pro, în victoria cu 2-1 contra celor de St. Louis City 2.

ADVERTISEMENT

Echipa lui, la care joacă Hugo Lloris și sud-coreeanul Son, are o serie formidabilă de șase victorii. Alex evoluează în MLS cu numărul 22, același pe care l-a purtat la Universitatea Craiova între 2015 și 2017.

ADVERTISEMENT

Românul a fost adoptat de coechipieri imediat și la meciul precedent a sărbătorit victoria alături de aceștia pe gazon.

Debutul românului în MLS a fost amânat din cauza actelor. Pentru a juca în America, Băluță avea nevoie de Certificatul Internațional de Transfer (ITC) și viza P-1. Obținerea acestora a durat ceva, dar de acum el poate fi o prezență constantă în lotul lui LAFC.

ADVERTISEMENT

Alex Băluță a adus un omagiu Generației de Aur

Fotbalistul deja i-a cucerit pe fanii de peste ocean.

„M-am născut în Craiova. Acolo am început fotbalul, la academia lui Gheorghe Popescu, un fost mare jucător și o legendă a României. A fost căpitanul Barcelonei și a jucat inclusiv la Cupa Mondială din 1994, un turneu final cu rezultate grozave pentru România.

Am multe amintiri frumoase din copilărie. Craiova mi-a dat totul și de acolo am reușit să mă transfer pentru prima dată în străinătate. Părinții mei sunt din Craiova, la fel și soția mea. Am început din Craiova și acum, iată-mă, în Los Angeles.

Acea generație din 1994 a avut parte de o gală anul trecut. Au fost împreună pentru ultima oară și au jucat un meci amical pe Arena Națională, în București. Am fost și eu invitat la acel meci. Ca să vedeți cum e viața, Gică Popescu a lansat atunci un parfum în amintirea Mondialului din SUA. Numele parfumului? Pasadena 94! Iar acum eu locuiesc în Pasadena, la hotel.

Cine mi-a plăcut cel mai mult din acea generație? Gheorghe Hagi, cu siguranță. O legendă! Tot el a fost cel care m-a debutat în prima ligă din România. Mi-a fost antrenor și mi-a oferit debutul. A avut multă încredere în mine și vreau să-i mulțumesc pentru asta. Pentru mine a fost o onoare să fiu antrenat de el”, au fost cuvintele lui Alex Băluță.