Debut reușit pentru „Vardy al Olandei”! Dean Zandbergen a scos penalty chiar de ziua lui în Dinamo – FCSB

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Dean Zandbergen, fotbalist cotat la 500.000 de euro, transferat de Dinamo de la Venlo (Țările de Jos), a debutat pentru Dinamo chiar în ziua în care a împlinit 25 de ani. Zandbergen l-a înlocuit pe francezul Mamoudou Karamoko. Mai mult, a scos o lovitură de la 11 metri pe final de partidă, ratată de Armstrong. Între timp, iubita atacantului posta un mesaj cu o fotografie alături de iubit și cu mesajul „te iubesc”.

Dean Zandbergen a debutat la Dinamo chiar de ziua sa și a primit un mesaj special de la iubită

Supranumit Vardy al Olandei pentru că s-ar fi apucat târziu de fotbal, la fel ca starul trecut pe la Leicester City, Zandbergen a avut parte de o carieră cel puțin interesantă, în ciuda vârstei fragede. Potrivit lui Andrei Vochin, Dean Zandbergen lucra în urmă cu 2 ani 20 de ore pe pe săptămână ca account manager, nefiind dedicat fotbalului.

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A jucat la echipe mici din Țările de Jos și a obținut primul contract de fotbalist profesionist doar în 2024. La 23 de ani, atacantul primea prima mână de ajutor de la FC Dordrecht. Lovit de o accidentare, a ajuns la micuța VVV-Venlo unde a înscris trei goluri chiar împotriva celor de la Dordrecht.

După un sezon decent în care a înscris 15 goluri, Dean Zandbergen a fost făcut căpitan la Venlo, înainte să fie remarcat de Dinamo. A înscris 4 goluri în 4 meciuri înainte de a ajunge în România, motiv pentru care Andrei Vochin laudă departamentul de scouting al celor de la Dinamo București.

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Andrei Vochin este impresionat de transferul lui Dean Zandbergen la Dinamo

Aici mi se pare interesant transferul. Probabil că Dinamo putea aduce un atacant de 30 de ani cu CV mai spectaculos. Unul cu meciuri prin prime ligi, poate chiar prin cupe europene. A ales însă un fotbalist de 24 de ani care pare să nu fi ajuns încă la plafon. Asta înseamnă scouting.

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. Încerci să vezi ce poate deveni mâine. Zandbergen este ceea ce englezii numesc un late bloomer. Un fotbalist care se maturizează târziu. La 21 de ani era prin eșaloanele inferioare. La 22 muncea în paralel cu fotbalul. La aproape 23 semna primul contract profesionist. La 24 devenea căpitan și golgheter la VVV. Acum ajunge la Dinamo”, a scris Vochin în FANATIK.