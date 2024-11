Debutantul Alexandru Roșca a șicanat-o pe CFR Cluj după primul meci la Dinamo: ”A fost ușor!”. Ce se întâmplă cu Golubovic

Alexandru Roșca (20 de ani) a debutat pentru Dinamo în partida ”câinilor” ). El l-a înlocuit pe Adnan Golubovic (29 de ani), ieșit în minutul 45 + 7, .

Alexandru Roșca, după Dinamo – CFR Cluj 1-1: ”A fost un debut ușor”

La final confruntării, Roșca s-a bucurat pentru că a reușit să aibă un debut bun în tricoul alb-roșu. El a comunicat că pentru moment ”câinii” nu au nicio informație despre starea de sănătate a titularului Golubovic.

Alexandru Roșca și-a manifestat regretul pentru accidentarea suferită de coechipierul și rivalul său. El a precizat, în același timp, că se simte pregătit să apere poarta lui Dinamo și că își dorește să prindă mai multe minute.

Roșca a afirmat că a avut parte de un debut ușor împotriva celor de la CFR Cluj. El a apreciat că Dinamo a dominat partida cap-coadă și că ”feroviarii” nu le-au pus probleme ”câinilor” în a doua repriză.

Alexandru Roșca: ”Am încredere 100% că mă pot descurca foarte bine în poarta lui Dinamo”

”Un debut bun. Mă bucur că nu am luat gol în primul rând. Îmi pare rău pentru colegul meu, pentru Adnan. Îmi pare foarte rău. I-am scris acum să văd ce se întâmplă cu el. A fost un debut bun fără gol, m-au încurajat colegii mei.

O echipă bună, vă dați seama că am avut emoții când am intrat fix atunci. Dar pe parcurs nu am mai avut. A fost foarte bine. Mi-au spus doar să fiu eu, atât. Nu au venit să pună presiune pe mine. Mi-au zis doar să fiu eu și totul va fi foarte bine.

După părerea mea am controlat jocul cap-coadă. În repriza a doua nu ne-au pus probleme. A fost un debut ușor! Îmi propun să joc mai mult și în rest Doamne ajută! Nu mi-a răspuns încă la mesaj, nu știu nimic.

Nici cei din staff nu știu nimic. Așteptăm acum un răspuns. Sper să fie bine! Da, am încredere 100% că mă pot descurca foarte bine în poarta lui Dinamo”, a declarat Alexandru Roșca după meci.

Alexandru Roșca a fost cumpărat de Dinamo în luna iulie a anului acesta. Conducerea ”câinilor” a plătit către Șelimbăr suma de 100.000 de euro. Site-ul îl cotează la 200.000 de euro.