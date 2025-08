Debutează Andrei Cordea în CFR Cluj – Universitatea Craiova? Anunțul lui Dan Petrescu și ironii pentru Edjouma: „Ne-a driblat”

Andrei Cordea (26 de ani) este eligibil pentru CFR Cluj – Universitatea Craiova, după Dan Petrescu a dezvăluit, la conferința de presă premergătoare meciului, dacă extrema dreaptă va juca sau nu împotriva oltenilor.

Debutează Andrei Cordea în CFR Cluj – Universitatea Craiova? Ce a spus Dan Petrescu

CFR Cluj are infirmeria plină, astfel că Dan Petrescu nu vrea să riște cu Andrei Cordea. Înaintea meciului cu Universitatea Craiova, „Bursucul” a transmis că fostul mijlocaș al FCSB-ului nu va debuta încă în tricoul vișiniu

„Minute pentru Cordea? Nu, în niciun caz pentru că s-ar rupe! El de abia va da testul fizic duminică. Ar fi ceva exagerat să joace.

El vine după două luni de stat. Cu jucătorii care vin de acasă trebuie să ai răbdare”, a declarat Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj – Universitatea Craiova. Derby-ul din Gruia este programat duminică, 3 august, de la ora 21:30.

„Nu m-am bucurat nici măcar o oră după calificare”

Mohammed Kamara, Lindon Emerllahu, Karlo Muhar și Simao Rocha sunt cei patru jucători de la CFR Cluj pe care Petrescu nu se poate baza din cauza problemelor medicale. Meciul cu Craiova vine imediat după calificarea CFR-ului în turul 3 preliminar Europa League.

„În Elveția am avut un meci intens, mai ales că a fost pe sintetic. Nu ne-am revenit, a venit meciul cu FC Argeș, în care am schimbat toată echipa și n-a mers. A venit meciul retur, unde am alergat mai mult după minge, au alergat băieții câte 15-16 kilometri. Pe cuvânt, nu m-am bucurat nici măcar o oră după calificare pentru că știam că vine meciul cu Craiova, iar soluțiile sunt puține din cauza accidentărilor.

Acum, când vor veni jucătorii, îi voi lua individual pe fiecare să vedem cum se simt și voi vorbi cu doctorul. Trebuie să jucăm cu cât mai mulți jucători care au jucat. Trebuie să ne gândim și să nu-i accidentăm. Camora, la 38 de ani, a jucat 120 de minute. A alergat 15 kilometri și sunt sigur că vrea să joace. Djokovic, 36 de ani, și el vrea să joace. În același timp, nici nu vrem să-i pierdem pentru că avem traseu lung”, a adăugat „Bursucul”.

„Înțepături” pentru Malcom Edjouma: „Doi-trei jucători ne-au driblat. Eram siguri că vor veni”

Înainte să privească vizita echipei lui Mirel Rădoi, vicecampioana României a mai perfectat un transfer. Keita, de la Petrolul, vine în Gruia

„N-are nimeni nicio vină. Nici clubul, nici patronul, nici eu. Pur și simplu au fost accidentările, iar câțiva jucători ne-au driblat. N-aș vrea să dau nume, dar sunt doi-trei jucători. Nu mă refer la Edjouma, ci la alții. N-au venit aici, ci au mers la alte echipe, deși noi eram siguri că vin aici.

Patronul a colaborat mereu, a vrut mereu. Și azi, dacă îi zic de un jucător, vrea, dar eu vreau să văd jucătorul și să-l aleg. Am înțeles că a venit Keita de la Petrolul, dar aștept să-l văd, să fie oficial jucătorul CFR-ului”, continuat tehnicianul ardelenilor.