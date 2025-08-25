Antrenorul lui PSV l-a văzut pe Dennis Man o repriză și s-a convins: „Șters!”

Deși echipa sa a câștigat cu 4-2 meciul cu Groningen, .

Peter Bosz, nemulțumit după ce Dennis Man a debuat la PSV: „Superficial”

Dennis Man a debutat în campionatul Olandei în PSV – Groningen 4-2. Atacantul român a fost titular, dar nu a rezistat pe teren decât o singură repriză.

La pauză, tabela de marcaj arăta 1-1, dar antrenorul gazdelor, Peter Bosz, a mutat extrem de inspirat. Esmir Bajraktarevic (20 de ani) l-a înlocuit pe Dennis Man (26 de ani), iar schimbarea s-a dovedit una extrem de inspirată.

Internaționalul din Bosnia & Herțegovina a făcut show pe Philips Stadion, reușind să marcheze o „dublă” în actul secund. La conferința de presă de după meci, Bosz a fost întrebat despre debutul lui Man. Tehnicianul din „Țara Lalelelor” nu s-a ferit de cuvinte și a caracterizat evoluțuia românului ca fiind una „ștearsă”.

„Îl știu de la antrenamente, desigur, și din videoclipuri, de aceea l-am transferat. Este un fotbalist periculos prin driblinguri sale. Dar cred că astăzi a evoluat cam superficial, jocul lui a fost șters”, a declarat Peter Bosz, la conferința de presă de la finalul meciului PSV – Groningen 4-2.

Cifrele lui Man în PSV – Groningen 4-2

În prima repriză a meciului dintre PSV și Groningen, Dennis Man a trimis un șut pe poartă, a avut 43 de atingeri, iar 25 dintre cele 27 de pase încercate au fost precise.

Internaționalul român a câștigat 3 dintre cele 7 dueluri în care a fost implicat și a fost faultat de două ori, conform analiștilor de la Sofascore.Pentru PSV urmează meciul cu Telstar, programat sâmbătă, 30 august, de la ora 21:00, în runda cu numărul 4 din Eredivisie.