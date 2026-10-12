Debutul lui Reghe la FCSB, concurenţă la TV cu „Insula iubirii” şi James Bond! Câţi oameni au urmărit meciurile lui Dinamo şi Universitatea Craiova. Exclusiv

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FCSB – Oţelul Galaţi a fost programat sâmbătă seara, în prime time. a avut concurenţă puternică la TV, Pro TV difuzând filmul „007: Skyfall”, iar Antena 1 a avut show-ul „Insula iubirii”. FANATIK are toate audienţele şi vă prezintă câţi oameni s-au uitat la meciurile din SuperLiga.

Debutul lui Reghe la FCSB, bătut la TV de „Insula Iubirii” şi filmul Pro!

Debutul lui Reghe la FCSB a fost urmărit de un total de 636.000 de oameni, rating la nivel naţional. Meciul FCSB – Oţelul, scor 1-0, a fost urmărit pe Digisport 1 de 513.000 de oameni şi pe Prima Sport 1 de 123.000 de oameni. Meciul a fost devansat la audienţă de cele două posturi generaliste: 845.000 de oameni au urmărit „Insula iubirii” pe Antena 1 şi 700.000 de oameni filmul „007: Skyfall” de pe ProTV.

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Derby-ul Clujului, disputat joi seara între CFR şi Universitatea, scor 1-3, a adus 435.000 de oameni în faţa televizoarelor, la nivel naţional. Pe Digisport 1, meciul a fost urmărit de 333.000 de oameni, în timp ce pe Prima Sport 1 s-au uitat 102.000 de oameni.

Câţi oameni au urmărit la TV victoriile lui Dinamo şi Universitatea Craiova!

de vineri seara a fost urmărită de un număr similar de oameni: 411.000 la nivel naţional. Digisport a avut din nou de trei ori mai mulţi oameni pe post în comparaţie cu Prima Sport: 304.000, în comparaţie cu 107.000.

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Duminică, principalul meci a fost cel dintre Csikszereda şi Universitatea Craiova, scor 0-1. Confruntarea s-a disputat de la ora 18:00 şi a strâns în faţa televizoarelor 368.000 de oameni, la nivel naţional. 300.000 dintre ei au urmărit confruntarea pe Digisport 1, iar 68.000 pe Prima Sport 1. Unul dintre capetele de afiş ale etapei se va disputa luni, de la ora 21:00, când U Cluj primeşte pe teren propriu vizita Rapidului. Sunt două dintre cele mai în formă echipe din SuperLiga.

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Topul celor mai urmărite meciuri la TV din SuperLiga, în etapa a 11-a:

FCSB – Oţelul 1-0: 636.000 de privitori: 513.000 pe Digisport 1 şi 123.000 pe Prima Sport 1 CFR Cluj – U Cluj 1-3 (restanţă): 435.000 de oameni: 333.000 pe Digisport 1 şi 102.000 pe Prima Sport 1 Sepsi – Dinamo 0-2: 411.000 de telespectatori: 304.000 pe Digisport 1 şi 107.000 pe Prima Sport 1 Csikszereda – Universitatea Craiova 0-1: 368.000 de privitori: 300.000 pe Digisport 1 şi 68.000 pe Prima Sport 1