Decăderea lui Alex Băluță! Drumul de la campion cu FCSB și transfer în MLS la o nou promovată din Liga 2

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Alexandru Băluță (32 de ani) este gata de o nouă provocare în România, după experiențele ratate din străinătate. Fostul campion al României cu FCSB, trecut ulterior prin MLS și SuperLiga Turciei, s-a înțeles acum cu o formație proaspăt promovată în Liga 2 din România. Ce au declarat oficialii echipei despre noul transfer răsunător realizat în această vară.

Alexandru Băluță semnează cu Poli Timișoara

Alexandru Băluță s-a despărțit de FCSB la finalul sezonului 2024/2025, după ce cucerise două titluri de campion al României alături de bucureșteni. De atunci, atacantul a fost legitimat pentru două formații, însă nu a reușit să confirme pentru niciuna dintre ele. pentru ca

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Fostul internațional român este gata de o nouă provocare acum. Conform el va semna cu Poli Timișoara, echipa care va juca în Liga 2 din România în noul sezon competițional. Formația de pe Bega are planuri mari în privința stagiunii următoare, transferând deja mai mulți jucători cu care vor să atace direct promovarea în primul eșalon.

Oficialii Politehnicii Timișoara, încântați de transferul lui Alexandru Băluță

Echipa lui Dan Alexa atacă SuperLiga cu transferuri pe bandă rulantă. Până acum, jucătorii semnați și prezentați oficial sunt Andrei Artean, Aurelian Chițu, Mihai Bonț, Stephan Drăghici, Ștefan Ștefanovici, Mihai Dolghi, Ovidiu Popescu, Sebastian Itu și Dan Spătaru. Venirea lui Alexandru Băluță este privită cu mare interes de staff-ul și conducerea Politehnicii Timișoara.

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„Alex Băluță e un jucător foarte valoros. E un proiect pe termen lung și la Timișoara lumea a fost obișnuită cu performante și se așteaptă rezultate. Se fac de transferuri de jucători care au confirmat, care au experiență și încă pot sa mai aducă un plus la Poli. Dan Alexa a ales foarte bine jucătorii: Ovidiu Popescu, Artean, Drăghici care e in jucător iarăși interesant, Aurelian Chițu, un atacant important. Vor face diferența clar la Liga 2 și mai pot să joace și la nivel de prima ligă. Cred că e cea mai reușită campanie de transferuri din România. Aici e un proiect foarte serios și altfel nu cred că ar fi venit”, a declarat Iosif Rotariu, directorul de scouting de la Poli Timișoara, în exclusivitate pentru FANATIK.

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La rândul său, și Dinu Bara, președintele echipei, a oferit o reacție în exclusivitate pentru FANATIK, precizând însă că transferul lui Băluță nu este încă securizat. „E un jucător dorit de multe echipe și deocamdată nu e perfectat transferul. E talentat și prezintă interes pentru noi. Va mai veni un jucător de la Liga 1 și unul de la o echipă din play-off de Liga 2. Obiectivul e ca promovarea în prima ligă să vină în maxim 2 ani.

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Vom vedea cu Băluță în zilele următoare ce se întâmplă, vă pot spune că există interes. Zilele următoare vom avea mai multe contacte cu el. Am fost la București pentru transferuri și se lucrează zilnic până la 2 noaptea pentru ca Dan Alexa să aibă un lot competitiv la reunirea lotului”.