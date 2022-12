Decăderea lui Cristiano Ronaldo! Şase luni de coşmar: exilat pe bancă la Manchester United, şomer la CM 2022 şi rezervă în optimile de finală

În urmă cu şase luni, Cristiano Ronaldo nu-şi imagina că la Campionatul Mondial 2022 va fi fără echipă şi că va începe un meci crucial din postura de rezervă. Portughezul a ajuns şomer în Qatar şi a privit de pe bancă, timp de 73 de minute, cum Portugalia a făcut spectacol cu Elveţia.

În timp ce Manchester United pregătea sezonul 2022-2023 cu meciuri amicale în Bangkok şi Melbourne, Cristiano Ronaldo era lăsat acasă pentru a-şi rezolva probleme personale. Tot atunci, presa din Anglia vuia de zvonuri ale plecării portughezului de pe “Old Trafford”.

Pe 31 iulie, Manchester United a jucat un amical cu Rayo Vallecano, pe “Old Trafford”, iar Cristiano Ronaldo era schimbat de Erik ten Hag la pauză. În loc să aştepte finalul partidei, CR7 a plecat direct acasă, ceea ce i-a adus imediat retrogradarea pe banca de rezerve a “diavolilor”.

Cristiano Ronaldo a prins primul “11” al lui Manchester United în doar 4 meciuri din Premier League, iar titular indiscutabil a fost în cele 6 partide din grupele Europa League. Retrogradarea l-a făcut să ofere cel mai exploziv interviu al finalului de an, ceea ce i-a adus şi plecarea de la echipă.

Pe 13 noiembrie, în timp ce Manchester United o învingea pe Fulham, scor 2-1, fără Cristiano Ronaldo în lot, presa din Anglia . Încă sub contract cu formaţia de pe “Old Trafford”, portughezul îl lua la ţintă pe Erik ten Hag, antrenorul echipei.

“Mă simt trădat de Manchester United. Au încercat să mă forţeze să plec. Nu doar antrenorul, dar şi alte persoane din jurul clubului. Simt că sunt persoane care nu mă vor la Manchester United.

Nu doar sezonul acesta, cât şi în stagiunea trecută. Nu am respect pentru Erik ten Hag pentru că nici el, la rândul lui, nu-mi arată respect. Este simplu”, spunea Cristiano Ronaldo.

La nouă zile de la apariţia interviului, pe 22 noiembrie, Manchester United anunţa rezilierea de comun acord a contractului lui Cristiano Ronaldo. Toţi ochii erau pe starul Portugaliei, care începea Campionatul Mondial 2022 din postura de şomer.

Răspunsul lui Cristiano Ronaldo a venit pe teren, cu un gol în Portugalia – Ghana 3-2, după un penalty foarte uşor acordat. CR7 a ieşit din nou în evidenţă, însă într-un mod negativ, în victoria lusitanilor din meciul cu Uruguay, scor 2-0, când aproape implora FIFA să-i atribuie golul marcat de Bruno Fernandes.

În înfrângerea cu Coreea de Sud, scor 1-2, Cristiano Ronaldo a fost cel mai slab jucător de pe teren şi a greşit la primul gol al asiaticilor. În minutul 65 al partidei, Fernando Santos a decis să-l scoată de pe teren, iar CR7 a fost vizibil nemulţumit de decizia selecţionerului.

Înaintea meciului cu Elveţia, jurnaliştii de la A Bola au realizat un sondaj de opinie în rândul fanilor Portugaliei. Întrebarea era dacă Ronaldo trebuie sau nu să fie titular în optimile de finală. 70% dintre portughezi .

Contra Elveţiei, în optimile de finală, Fernando Santos s-a conformat dorinţei portughezilor şi Cristiano Ronaldo a început rezervă. Lusitanii au făcut show fără CR7, după ce fotbalistul de 37 de ani a intrat pe teren la scorul de 5-1.

Cristiano Ronaldo s-a chinuit să-şi treacă numele pe lista marcatorilor, având un gol anulat pentru un ofsaid, însă Rafael Leão a fost cel care a închis tabela, cu al şaselea gol al lusitanilor. La final, Ronaldo a mers în faţa galeriei, a aplaudat scurt şi a plecat la vestiare, în timp ce colegii lui sărbătoreau pe teren, în faţa suporterilor, calificarea în sferturile de finală.

Cristiano Ronaldo (left of picture) walks straight off while his teammates celebrate with fans.

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte)