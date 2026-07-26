Sport

Decăderea Ştiinţei, în cifre! Andrei Vochin trage zece concluzii după două înfrângeri. „De ce principalul adversar al Craiovei este chiar Craiova”

Andrei Vochin a identificat cauzele celor două eşecuri care au zguduit Universitatea Craiova: 0-1 cu Levski şi 1-5 cu Dinamo. Cum ar trebui să abordeze oltenii returul de foc din Champions League.
Andrei Vochin
26.07.2026 | 14:40
Decaderea Stiintei in cifre Andrei Vochin trage zece concluzii dupa doua infrangeri De ce principalul adversar al Craiovei este chiar Craiova
opiniile fanatik
Decăderea Ştiinţei, în cifre! Andrei Vochin trage zece concluzii după două înfrângeri. "De ce principalul adversar al Craiovei este chiar Craiova". Sursa: colaj Fanatik

Două meciuri, două înfrângeri, un singur gol marcat și șase primite. La prima vedere, Universitatea Craiova pare o echipă aflată în derivă. Privite însă separat, cele două eșecuri – 0-1 cu Levski și 1-5 cu Dinamo – au cauze diferite. Iar cea mai importantă dintre ele nu este nici tactică, nici fizică. Este psihologică.

ADVERTISEMENT

În jurul Craiovei s-a creat o adevărată isterie legată de posibilitatea unei calificări în grupa Champions League, o performanță pe care fotbalul românesc o așteaptă din 2013. Iar echipa lui Filipe Coelho pare că joacă sub greutatea acestei așteptări. Și face erori.

ADVERTISEMENT

1. Craiova a oscilat între două extreme

La Sofia a jucat cu disperare. Cu Dinamo a jucat cu un soi de nepăsare. Două stări aparent opuse, dar la fel de periculoase. Prima te face să ieși din planul de joc. A doua te face să nu intri niciodată cu adevărat în el.

2. Lipsa de concentrare a costat încă din primele minute

Levski a deschis scorul după o fază fixă. Dinamo a înscris primul gol aproape identic. În ambele situații, Craiova a pierdut marcajul în faza a doua a unei lovituri fixe, exact momentul în care organizarea și concentrarea trebuie să fie maxime. Nu este o întâmplare. Este un tipar.

ADVERTISEMENT
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească...
Digi24.ro
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească nave non-rusești

3. Craiova nu știe încă să gestioneze momentele în care este condusă

Sezonul trecut, oltenii au fost foarte rar în situația de a alerga după egalare. La Sofia, golul primit a produs o reacție emoțională mai degrabă decât una tactică. În loc să continue planul de joc, echipa a început să joace împinsă de rezultat. Și tocmai atunci a pierdut controlul.

ADVERTISEMENT
S-a sinucis la 38 de ani, chiar înainte de aniversarea căsniciei: ”Ai fost...
Digisport.ro
S-a sinucis la 38 de ani, chiar înainte de aniversarea căsniciei: ”Ai fost eroul nostru. Vom vorbi curând”. Avea 4 copii

4. Disperarea a lungit echipa

Cea mai bună dovadă vine din cifre.

Lungimea medie a echipei:

  • Levski: 45,7 metri
  • Universitatea Craiova: 49,9 metri

În repriza secundă diferența a devenit și mai mare:

ADVERTISEMENT
  • Levski: 46,2 metri
  • Craiova: 52,0 metri

Șase metri în plus înseamnă spații între compartimente, recuperări întârziate și adversari care găsesc culoare de contraatac. Exact ceea ce și-a dorit Levski.

Lungimea medie a echipelor. Sursa: captură Wyscout
Lungimea medie a echipelor. Sursa: captură Wyscout

5. Toată lumea a vrut să atace. Aproape nimeni n-a mai vrut să apere

Este poate cel mai clar efect al disperării. În dorința de a egala, aproape fiecare jucător ofensiv a început să privească doar spre poarta adversă. Apărarea preventivă a dispărut. Elisor a petrecut 63 de minute fără să intre într-un singur duel. Etim a terminat partida cu 0% dueluri defensive câștigate.

ADVERTISEMENT

Asta înseamnă că, imediat după pierderea mingii, Levski găsea prea ușor drumul spre poarta lui Popescu.

Duelurile jucătorilor de la Craiova în meciul cu Levski. Sursa: captură Wyscout
Duelurile jucătorilor de la Craiova în meciul cu Levski. Sursa: captură Wyscout

6. Popescu a ținut calificarea în viață

Dacă returul începe doar de la 0-1, meritul îi aparține în mare măsură portarului Craiovei. Spațiile dintre compartimente au permis bulgarilor să ajungă prea des în situații de unu contra unu. Un 2-0 sau chiar 3-0 ar fi putut fi văzut la final pe tabelă, în ciuda faptuluiu că valoarea XG a fost in favoarea Craiovei (2,68 față de 1,20 al bulgarilor).  Portarul Popescu a ținut Craiova în viață, dar speranța pentru retur vine tocmai de la acest XG produs.

7. Cu Dinamo, problema n-a mai fost disperarea

A fost lipsa implicării. Mulți dintre cei trimiși în teren au lăsat impresia că joacă un meci de sacrificiu pentru ca titularii să fie proaspeți cu Levski. Mental, partida importantă era cea de miercuri. Campionatul a devenit doar o etapă de parcurs. Iar Dinamo a profitat fără milă.

8. Linia defensivă foarte sus a devenit o capcană

Pe terenul greu, Craiova n-a mai putut controla jocul prin posesie. Coelho a încercat să scurteze echipa ridicând fundașii. Lungimea medie a echipei a coborât la 45,7 metri, dar Craiova a rămas tot mai lungă decât Dinamo, care a avut 44,9 metri. Problema este că o astfel de așezare cere fundași foarte rapizi și foarte buni în dueluri unu contra unu. Iar aici au apărut limitele.

9. Duelurile fundașilor centrali explică aproape tot

Crețu a câștigat doar 50% dintre duelurile defensive. Badelj a terminat meciul cu 0%. Pentru doi fundași centrali, mai ales într-un sistem cu trei stoperi, asemenea procente sunt imposibil de susținut. Dinamo a trimis constant mingi în spatele lor. Și aproape de fiecare dată a creat pericol.

Duelurile jucătorilor olteni. Sursa: Wyscout
Duelurile jucătorilor olteni. Sursa: Wyscout

10. Returul nu va fi decis de tactică. Va fi decis de cap

Paradoxal, după două înfrângeri grele, calificarea rămâne perfect posibilă. Craiova joacă alt fotbal pe „Ion Oblemenco”. Pe un gazon impecabil. Cu un stadion plin. Cu energia pe care doar publicul oltean știe să o creeze.

Dar toate acestea nu vor conta dacă echipa va intra din nou în capcana disperării. Pentru că disperarea înseamnă lipsă de răbdare. Înseamnă pierderea marcajelor la fazele fixe. Înseamnă fotbaliștii care uită să facă apărare preventivă. Înseamnă o echipă lungă și vulnerabilă.

Filipe Coelho nu are nevoie să reinventeze Craiova în patru zile. Are nevoie să-i redea echilibrul. Să-i convingă pe jucători că un gol se recuperează cu luciditate, nu cu grabă. Și că marile calificări europene nu sunt câștigate de echipele care aleargă cel mai mult, ci de cele care gândesc cel mai bine atunci când presiunea este maximă.

Miercuri, adversarul Craiovei nu va fi doar Levski. Va fi tentația de a transforma fiecare minut într-o cursă contra cronometru. Dacă va câștiga această luptă cu ea însăși, atunci calificarea rămâne nu doar posibilă, ci perfect realizabilă.

Imagini teribile în Franța! Arbitra a fost prinsă în altercație și a suferit...
Fanatik
Imagini teribile în Franța! Arbitra a fost prinsă în altercație și a suferit o comoție cerebrală. Video
Transferuri internaționale 2026, live blog. Starul lui PSG a refuzat prelungirea contractului și...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, live blog. Starul lui PSG a refuzat prelungirea contractului și este foarte aproape de Liverpool!
Oferta pe care Gabi Tamaș regretă că a refuzat-o în carieră. Fostul fotbalist...
Fanatik
Oferta pe care Gabi Tamaș regretă că a refuzat-o în carieră. Fostul fotbalist a dezvăluit totul abia acum
Tags:
Andrei Vochin
Andrei Vochin
Andrei Vochin, unul dintre cei mai reputați jurnaliști sportivi din România, este special guest la Fanatik, unde publică editoriale și analizează cele mai importante meciuri de fotbal.
Parteneri
S-a întâlnit cu soția lui Pancu la pauza debutului său la Rapid. Ce...
iamsport.ro
S-a întâlnit cu soția lui Pancu la pauza debutului său la Rapid. Ce i-a dezvăluit Andra: ”Asta mi s-a părut, iar ea mi-a confirmat”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!