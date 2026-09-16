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Evoluția lui Denis Drăguș în primul său meci în tricoul celor de la FCSB a fost una destul de ștearsă. Gigi Becali, patronul clubului din Capitală, a spus câteva cuvinte despre jocul noului atacant al echipei și a izbucnit în hohote de râs atunci când l-a comparat cu Adrian Mutu.

Cum s-a descurcat Denis Drăguș în primul său meci la FCSB

, încheiată la egalitate, scor 2-2. Atacantul a început meciul pe banca de rezerve și a fost trimis pe teren în minutul 71, în locul lui David Miculescu. Evoluția sa a fost însă una destul de ștearsă. Internaționalul român a părut că încă nu are ritm de joc.

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Atacantul a avut câteva acțiuni interesante, dar nu a reușit să iasă cu adevărat în evidență. Drăguș a încercat două șuturi, fără să găsească spațiul porții, și a reușit două dintre cele trei driblinguri încercate. A fost o primă apariție discretă pentru noul atacant al FCSB, care mai are nevoie de timp pentru a se pune la punct cu pregătirea.

Gigi Becali, hohote de râs când l-a comparat pe Drăguș cu Adi Mutu

a vorbit despre evoluția atacantului adus în această vară de la Trabzonspor. Omul de afaceri l-a comparat pe fotbalist cu Adrian Mutu, pe vremea când „Briliantul” juca în Italia, și a izbucnit în râs când și-a amintit de o replică pe care fostul internațional i-ar fi spus-o lui Giovanni Becali.

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„Drăguș e posibil să fie cum ai spus tu (n.r. Adrian Mutu): «Decât să marcheze altul, mai bine ratez eu». Așa ai zis tu când jucai la Parma. Te-a întrebat Giovanni: «Unde ai vrut să dai, mă?». Ai zis: «La purici». «Și ce, mă, ai ratat? De ce nu l-au lăsat, mă, pe ăla să bată?». Tu ai zis: «Păi, decât să marcheze ăla gol, mai bine ratez eu» (n.r. râde în hohote)”, a declarat Gigi Becali la