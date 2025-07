„Decât să mor, mai bine mă las de fotbal!”. Momentul care a prevestit sfârșitul tragic al lui Cătălin Hîldan: „A căzut la Euro 2000!”

Cristian Hîldan a fost primul invitat la „Fanatik Dinamo”, noua emisiune marca FANATIK. Fratele „Unicului Căpitan” a povestit momentele care au prevestit sfârșitul tragic al lui Cătălin Hîldan.

Momentul care a prevestit sfârșitul tragic al lui Cătălin Hîldan: „A căzut la Euro 2000!”

, în timpul unui meci amical jucat la Oltenița. În minutul 74 al partidei, a suferit un accident vascular cerebral și, din păcate, a murit înainte de a putea fi salvat la spital. Avea doar 24 de ani în momentul tragediei.

În cadrul , noua producție marca FANATIK, Cristian Hîldan a povestit cum un episod similar s-a petrecut la EURO 2000, când fratele său a căzut brusc la un antrenament. Deși fostul rugby-ist a insistat, Cătălin Hîldan nu și-a descoperit problemele și astfel că la doar câteva luni distanță s-a produs tragedia.

Cristi Coste a abordat subiectul: „Am vorbit de echipa națională și ne ducem spre acel European din 2000, când Cătălin a avut o problemă. La vremea respectivă se vorbise că a fost lovit înainte de un antrenament, pur și simplu și-a pierdut conștiința pentru câteva secunde. Când s-a întors el din Belgia și Olanda, tu ai vorbit cu el. Acolo e un aspect foarte interesant a ceea ce s-a întâmplat ulterior.”

Cristi Hîldan a insistat ca fratele său să meargă la control, însă medicii de la INSM erau în concediu la acel moment: „Da, am vorbit cu el. Am vorbit la țară, a venit de la Campionatul European din Belgia și la 2 zile distanță am mers la părinții noștri, la Brănești. Am stat acolo la un grătar, el mai venea cu colegii lui de echipă, cu Marius Niculae.

Ei bine, atunci a venit singur și era foarte dezamăgit de faptul că nu a intrat deloc să joace. A zis ‘Meritam să intru și eu măcar 2 minute să joc cu fotbaliștii ăia adevărați’. Ei bine, asta a fost opțiunea domnului Ienei.

„La INMS nu era nimeni, erau în concediu! Vizita medicală a fost făcută la MedSana”

Ce m-a șocat pe mine a fost faptul că s-a întâmplat ceva acolo. L-am întrebat, l-am luat separat, ca să nu vadă părinții, și i-am spus ‘Ce s-a întâmplat acolo?’, iar el mi-a spus ‘Nu știu ce s-a întâmplat acolo, cred că m-a lovit cineva când am sărit la cap. Nu știu, dar nu a fost de lungă durată’. Am întrebat ‘Ai vorbit cu doctorii?’, pe când el ‘Da, am vorbit. M-au controlat, au spus că nu am nimic, dar nu știu ce s-a întâmplat’.

I-am spus atunci ‘Mai bine te duci să faci și tu un control’, iar el ‘Frate, nu am timp să fac control medical. Am o săptămână liberă, mi-a dat mister Cornel Dinu o săptămână liber. Vreau să mă duc și eu la mare’. Eu am zis ‘Te rog eu, du-te!’. De gura mea, s-a dus luni la INMS și nu era nimeni, era toată lumea în vacanță. A vorbit cu cineva de acolo și i-a spus că oricum vine peste 1-2 săptămâni acolo pentru controlul cu echipa”.

Moderatorul a amintit că MedSana, unde s-a făcut vizita medicală, era o clinică de top: „Poate dacă făcea controlul acela mai devreme și se făcea foarte serios, pentru că vorbim cu dacă… La fel de adevărat e, că tu îmi povesteai, că s-a făcut controlul medical la Dinamo în acel sezon la MedSana, care abia apăruse. Era o clinică de top în acel moment! Nici măcar acolo nu i-au descoperit ceva deosebit”.

Cristi Hîldan a dezvăluit un dialog cu Tică Dănilescu: „La un an după decesul lui Cătălin am vorbit cu nea Tică Dănilescu. Mi-a spus că ‘Am plecat de la INMS ca să facem vizita medicală profesionistă, cu aparaturi de ultimă generație. Uite că nu a fost bine nici așa’”.

Mărturiile lui Cătălin Hîldan: „Decât să mor, mai bine mă las de fotbal”

Cristi Coste a transmis că a fost o tragedie similară cu doar un sezon înainte ca „Unicul Căpitan” să se stingă din viață: „Pentru cei care nu știu care este vorba, la începutul sezonul 1999/2000, Ștefan Vrăbioru a murit chiar în prima etapă, pe Giulești, într-un meci Rapid – Astra”.

Fratele lui Cătălin Hîldan își amintește cu groază momentul: „Eu eram jucător în 1999 și eram în cantonament cu echipa națională. Ne pregăteam pentru Cupa Mondială din toamna lui 1999. Am venit de la antrenament și am dat drumul la televizor. Titlul era că un fotbalist din Divizia A a murit pe teren. Pur și simplu mi s-au înmuiat picioarele, am pus mâna pe telefon și am sunat acasă.

Era burtiera în continuu la televizor și nu știam ce să fac. Până mi-a răspuns tata… A zis după ‘Stai liniștit, Cătălin e bine, am vorbit cu el acum 10 minute, venea de la antrenament’. Atunci am fost foarte tulburat atunci, era ceva nou.

„Poate că nu trebuia să fie la meciurile amicale, ci la lotul național”

Peste un an, cu două-trei luni înainte, Cătălin mi-a adus aminte de Vrăbioru. Tot așa, eu am insistat cu controlul medical intensiv, iar la final s-a uitat la mine și mi-a zis ‘Dacă am ceva grav, decât să pățesc cum a pățit Vrăbioru, mai bine mă las!’ Acestea au fost cuvintele lui!”

Moderatorul a făcut o paralelă interesantă între momentul accidentului și meciurile echipei naționale: „Poate că în octombrie, Cătălin nu trebuia să fie la meciurile acelea amicale, ci la lot. România a jucat cu Italia. Selecționerul de la acea vreme, Ladislau Boloni, l-a ales pe Linkar în locul lui Cătălin”.

Cristi Hîldan a încheiat subiectul: „A fost foarte supărat, se aștepta ca după Campionatul European să se schimbe generațiile și să primească încă o șansă. Faptul că a fost la Campionatul European a însemnat ceva pentru el. Era un om foarte fair-play, iar când a ajuns acasă a spus ‘Înseamnă că nu merit!’”.