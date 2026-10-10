Decepție pentru Ianis Hagi în Turcia la primul meci după revenirea de la națională

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Alanyaspor, echipa pentru care activează căpitanul României, Ianis Hagi (27 de ani), a remizat alb pe teren propriu împotriva celor de la Erzurumspor, 0-0, într-un duel al rundei cu numărul #7 din campionatul Turciei. Acesta a început partida pe banca de rezerve și a fost introdus pe teren în actul secund, însă prestația sa a fost una mai degrabă modestă.

Prestație modestă pentru Ianis Hagi la primul meci după revenirea de la națională!

Primele 45 de minute ale duelului de pe Alanya Oba Stadium au fost „sărace” din punct de vedere al spectacolului fotbalistic, cele două echipe practicând un joc de tatonare și așteptând mai degrabă greșeala adversarului. Antrenorul gazdelor a acționat la pauză, făcând nu mai puțin de trei schimbări, în speranța de a aduce un plus din punct de vedere ofensiv. nu a pășit pe teren imediat după reluarea jocului, ci în minutul 63, înlocuindu-l pe Paulo Fernandes Cantin.

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Aceste modificări s-au dovedit a fi însă neinspirate, dat fiind faptul că Alanyaspor nu a izbutit să iscrie. De asemenea, prestația lui Ianis a fost mai degrabă una modestă, după cum se poate observa din următoarele statistici SofaScore, care i-au acordat nota 6,4, cu mult sub media echipei (7,77):

26 de atingeri;

1/5 pase reușite în careul advers;

0/4 centrări reușite;

un șut spre poarta adversă;

7/8 pase reușite în ultima treime.

Ce urmează pentru Ianis Hagi și Alanyaspor

Într-un final, partida dintre Alanyaspor și Erzurumspor s-a încheiat 0-0, iar în urma acestui rezultat, echipa lui Ianis Hagi a ajuns la borna cu numărul 12 în actuala stagiune și ocupă locul 6 în clasamentul din Turcia. De cealaltă parte, adversara de sâmbătă se află pe 12, cu 8 puncte strânse în primele șapte etape.

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Pentru Ianis Hagi și Alanyaspor urmează un meci de foc, împotriva granzilor de la Fenerbahce, pe celebrul stadion Sukru Saracoglu. Partida va avea loc sâmbăta viitoare, 17 octombrie, de la ora 19:00. Gruparea din Istanbul a avut parte însă de un început modest de sezon, clasându-se abia pe locul 7 înaintea duelului cu Rizespor, echipa lui , un alt meci din cadrul etapei a 7-a din SuperLig.