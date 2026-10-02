„Decizia a fost luată!”. Selecționerul ar urma să fie dat afară după Polonia – România și înlocuitorul este cunoscut

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Cezary Kulesza, omul care conduce Federația Poloneză de Fotbal, nu mai ține cont de rezultatul meciului cu România. A luat decizia să-și schimbe selecționerul, pe Jan Urban.

Selecționerul Poloniei, demis îndiferent de rezultatul cu România

au început dezastruos Liga Națiunilor. „Tricolorii” au fost învinși de Suedia, 1-2, și Bosnia, 2-4, în timp ce Robert Lewandowski și compania au remizat cu Bosnia, 0-0, și au pierdut categoric cu Suedia, 1-3. Ceea ce a făcut ca postul lui Jan Urban să fie în pericol. Presa din Polonia a anunțat că dacă nu îl va învinge pe Gică Hagi, selecționerul de 64 de ani își poate lua adio de la postul de selecționer.

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Numai că, potrivit publicației , rezultatul cu România nu mai contează pentru Cezary Kulesza, președintele Federației Poloneze de Fotbal din 2021. Acesta a luat deja hotărârea să-l demită și este hotărât să-l numească la cârma naționalei pe Jerzy Brzeczek, antrenorul care face minuni la Polonia U21, cu 9 victorii, tot din atâtea meciuri, în preliminariile Campionatului European.

Aceeași publicație îl numește pe șeful fotbalului din Polonia . Paulo Sousa, Czeslaw Michniewicz, Fernando Santos, Michal Probierz au fost deja demiși de Cezary Kulesza. Jan Urban este selecționer de 15 luni, în timp ce cel mai lung mandat cu actuala conducere l-a avut Michal Probierz, care a rezistat 21 de luni.

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În cele 12 meciuri la cârma Poloniei, excluzând partida cu România, Jan Urban a înregistrat 5 victorii, 4 rezultate de egalitate și 3 înfrângeri, având o medie de 1,58 puncte/meci.

Gică Hagi, cuvinte mari pentru Polonia

Înaintea jocului direct, Gică Hagi a avut numai cuvinte de laudă despre Polonia și modul în care și-a dezvoltat fotbalul în ultimii ani. Pe lângă elogiul la adresa lui Robert Lewandowski, „Regele„ s-a declarat impresionat de modul în care suporterii umplu stadioanele pentru a-și susține favoriții.

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„Am făcut multe pregătiri aici cu echipa de club, am venit de multe ori în Polonia, am jucat și la juniori și la echipa mare contra Poloniei. Aveți o țară mare, frumoasă, ambițioasă, iubiți fotbalul, se vede asta, stadioanele sunt pline. E mult mai bine decât la noi în România! Suporterii sunt lângă echipă, există o tradiție. Aveți o națională talentată, pe Lewandowski îl știe toată lumea, nu mai are rost să vorbim despre el (n.r. râde). Are și el o vârstă, vine și ziua când trebuie să pună stop. O să doară, dar el știe cel mai bine când va fi momentul, marii campioni știu asta. El este un campion”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă premergătoare meciului.