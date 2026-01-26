Sport

Decizia anunțată de Rapid în cazul lui Olimpiu Moruțan, cu câteva ore înaintea meciului de la Arad

Rapid a anunțat lotul pe care se bazează Costel Gâlcă în partida cu UTA, din etapa 23. Ce se întâmplă cu Olimpiu Moruțan, cel mai nou transfer al giuleștenilor.
Iulian Stoica
26.01.2026 | 17:35
Decizia anuntata de Rapid in cazul lui Olimpiu Morutan cu cateva ore inaintea meciului de la Arad
Ce se întâmplă cu Olimpiu Moruțan în UTA - Rapid. Sursă foto: sportpictures
Rapid se duelează cu UTA, la Arad, în etapa 23 din SuperLiga. Olimpiu Moruțan a fost deja, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, prezentat la Rapid, iar Costel Gâlcă a luat o decizie în privința sa. Starul din SuperLiga se află în lot și va începe meciul pe banca de rezerve.

Ce se întâmplă cu Olimpiu Moruțan înainte de UTA – Rapid

Rapid se pregătește de partida cu UTA, din etapa 23 din SuperLiga. Duelul de la Arad are o importanță aparte, giuleștenii putând să-și recupereze poziția secundă. De cealaltă parte, elevii lui Adrian Mihalcea pot reveni pe poziție de play-off la finalul acestei runde în cazul unui rezultat pozitiv.

Proaspăt sosit la Rapid, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Olimpiu Moruțan a făcut deplasarea la Arad și se află în lotul lui Costel Gâlcă pentru partida cu UTA. Cel mai probabil, antrenorul giuleștenilor îi va oferi în acest duel primele minute mijlocașului.

Anunțul a fost făcut de pagina oficială a Rapidului de pe rețelele de socializare. Pe lângă Olimpiu Moruțan, în lot se află și Robert Sălceanu, respectiv Daniel Paraschiv, celelalte transferuri ale giuleștenilor din actuala perioadă de mercato.

Ce a declarat Olimpiu Moruțan despre FCSB

În conferința de presă în care a fost prezentat la Rapid, Olimpiu Moruțan a mărturisit că nu o va înjura pe FCSB. Mijlocașul a mărturisit că perioada petrecută la campioana en-titre a fost una frumoasă, însă acum se focusează doar pe formația din Giulești.

„Am observat și eu, dar nu am ce să fac. Eu vreau să îmi fac meseria și să dau totul pe teren. Nu știu dacă mă deranjează. La FCSB am dat tot ce am avut mai bun, iar oamenii au avut încredere în mine. Acum este un alt capitol. Nu am primit mesaje din partea foștilor colegi, era normal, nu m-am supărat. Îmi doresc să fie în play-off și să avem un campionat frumos.

Am primit mesaje frumoase din partea fanilor Rapidului și nu va fi nicio problemă. Îmi doresc să dau tot ce am, poate chiar mai mult, pentru ca ei să fie alături de mine. Avem o atmosferă frumoasă aici. Cred că am timp să îmi revin și să ajung din nou în lotul echipei naționale. Am jucat doi ani în Turcia, sunt obișnuit cu astfel de situații. Nu o să înjur FCSB, sunt bine crescut, un băiat educat. Nu vreau să supăr pe nimeni, vreau doar să îmi ajut echipa”, a declarat Olimpiu Moruțan.

  • 2 milioane de euro este cota lui Olimpiu Moruțan
  • 107 meciuri, 14 goluri și 30 de pase decisive a adunat mijlocașul în tricoul FCSB
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
