Decizia anunțată de Rapid în cazul lui Olimpiu Moruțan, cu câteva ore înaintea meciului de la Arad

Rapid se duelează cu UTA, la Arad, în etapa 23 din SuperLiga. Olimpiu Moruțan a fost deja, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, prezentat la Rapid, iar Costel Gâlcă a luat o decizie în privința sa. Starul din SuperLiga se află în lot și va începe meciul pe banca de rezerve.

Ce se întâmplă cu Olimpiu Moruțan înainte de UTA – Rapid

Rapid se pregătește de partida cu UTA, din etapa 23 din SuperLiga. Duelul de la Arad are o importanță aparte, giuleștenii putând să-și recupereze poziția secundă. De cealaltă parte, elevii lui Adrian Mihalcea pot reveni pe poziție de play-off la finalul acestei runde în cazul unui rezultat pozitiv.

Proaspăt sosit la Rapid, a făcut deplasarea la Arad și se află în lotul lui Costel Gâlcă pentru partida cu UTA. Cel mai probabil, antrenorul giuleștenilor îi va oferi în acest duel primele minute mijlocașului.

Anunțul a fost făcut de pagina oficială a Rapidului de pe rețelele de socializare. Pe lângă Olimpiu Moruțan, în lot se află și Robert Sălceanu, respectiv Daniel Paraschiv, celelalte transferuri ale giuleștenilor din actuala perioadă de mercato.

Ce a declarat Olimpiu Moruțan despre FCSB

a mărturisit că nu o va înjura pe FCSB. Mijlocașul a mărturisit că perioada petrecută la campioana en-titre a fost una frumoasă, însă acum se focusează doar pe formația din Giulești.

„Am observat și eu, dar nu am ce să fac. Eu vreau să îmi fac meseria și să dau totul pe teren. Nu știu dacă mă deranjează. La FCSB am dat tot ce am avut mai bun, iar oamenii au avut încredere în mine. Acum este un alt capitol. Nu am primit mesaje din partea foștilor colegi, era normal, nu m-am supărat. Îmi doresc să fie în play-off și să avem un campionat frumos.

Am primit mesaje frumoase din partea fanilor Rapidului și nu va fi nicio problemă. Îmi doresc să dau tot ce am, poate chiar mai mult, pentru ca ei să fie alături de mine. Avem o atmosferă frumoasă aici. Cred că am timp să îmi revin și să ajung din nou în lotul echipei naționale. Am jucat doi ani în Turcia, sunt obișnuit cu astfel de situații. Nu o să înjur FCSB, sunt bine crescut, un băiat educat. Nu vreau să supăr pe nimeni, vreau doar să îmi ajut echipa”, a declarat Olimpiu Moruțan.