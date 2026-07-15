Decizia Balogun se aplică şi în SuperLiga?! Răspunsul ciudat al lui Vassaras

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Kyros Vassaras (60 de ani) a susținut o conferință de presă, ocazie pentru el de a aborda cele mai importante subiecte din actualitatea arbitrajului românesc. Printre altele, grecul din fruntea CCA a fost întrebat la un moment dat dacă există vreo posibilitate ca de acum înainte și în SuperLiga să fie anulate în diferite momente cartonașe roșii primite anterior de jucători, pe modelul patentat de Donald Trump la Campionatul Mondial în speța cu Folarin Balogun.

Vor exista și în SuperLiga „cazuri Balogun”? Ce spune Kyros Vassaras

Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor nu a dorit să vorbească însă despre acest subiect, destul de controversat ce e drept, și chiar a părut destul de iritat când i-a fost adresată această întrebare. „Nu vreau să comentez aşa ceva pentru că nu este treaba mea. Nu face obiectul acestei conferinţe de presă. Nu confundaţi o competiţie internă cu Campionatul Mondial, sunt chestiuni diferite”, a spus , printre altele, cu ocazia acestei conferințe de presă.

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Pe de altă parte, se știe deja de ceva timp că Este vorba despre regulile menite să combată întârzierea reluării jocului în diferite momente, dar nu numai.

Reguli noi implementate în SuperLiga cu ocazia noului sezon

Recent, chiar Federația Română de Fotbal a făcut un anunț în acest sens prin intermediul unui comunicat publicat pe : „Sezonul 2026-2027 vine cu o serie de modificări semnificative în Legile Jocului, menite să crească ritmul și buna desfășurare a partidelor. Una dintre cele mai vizibile schimbări privește procedura înlocuirilor: jucătorii înlocuiți au la dispoziție doar zece secunde pentru a părăsi terenul. Depășirea acestei limite de timp duce la întârzierea intrării jucătorului de rezervă, până la prima întrerupere care are loc după un minut (timp continuu), descurajând astfel pierderea de timp.

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De asemenea, jucătorii care primesc îngrijiri medicale pe teren sau provoacă oprirea jocului din cauza unei accidentări vor fi obligați, în general, să rămână în afara terenului timp de un minut (timp continuu) după reluarea jocului, limitând simulările și beneficiile obținute în mod nesportiv.

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În ceea ce privește arbitrajul video, VAR-ul își extinde atribuțiile. Acesta poate interveni în cazul unui cartonaș roșu acordat eronat, în urma unui al doilea galben evident greșit, dar și atunci când un jucător este sancționat din greșeală în locul altuia. Totodată, acordarea incorectă a unei lovituri de colț poate fi corectată rapid, fără a întârzia jocul.

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La capitolul disciplinar, nu se mai acordă cartonaș galben pentru o tentativă de oprire a unei oportunități clare de înscriere a unui gol, dacă avantajul este aplicat și se înscrie un gol. În plus, se va utiliza o numărătoare inversă, vizibilă, de cinci secunde, atunci când un jucător sau o echipă întârzie o aruncare de la margine; dacă se depășește limita de timp, posesia mingii se acordă echipei adverse. O altă măsură strictă vizează comportamentul jucătorilor în situații tensionate: acoperirea gurii în timp ce se adresează unui adversar va fi sancționată cu eliminare directă. Aceste schimbări subliniază intenția de a face jocul mai fluent și mai transparent”.