Decizia-bombă luată de Gigi Becali la FCSB: „Sunt de 26 de ani la fotbal și nu s-a întâmplat așa ceva!”

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FCSB, echipa patronată de Gigi Becali (68 de ani), traversează una dintre cele mai întunecate perioade ale existenței sale. Gigi Becali (68 de ani) admite că, de peste două decenii și jumătate de când se implică în fotbal, niciodată nu a trecut prin astfel de momente. În consecință, șeful roș-albaștrilor pune piciorul în prag și anunță o decizie radicală pentru a readuce echipa pe linia de plutire.

Gigi Becali, despre criza de la FCSB: „Sunt de 26 de ani la fotbal și nu s-a întâmplat așa ceva!”

De un sezon și jumătate, FCSB a făcut pasul de la echipa care câștiga două titluri consecutive în România, la o formație de pluton. Anul trecut, într-o premieră istorică negativă, echipa roș-albastră nu a prins top 6, mai exact a ratat prezența în play-off. În vara acestui an, FCSB a trăit o rușine uriașă și în Europa, fiind eliminată cu scorul de 3-7 la general de necunoscuta Auda (Letonia), în turul 2 preliminar al UEFA Conference League.

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În întrecerea internă, . Astfel, după turul sezonului regular, echipa din Capitală este din nou în „cărți” pentru o ratare a play-off-ului, ocupând locul 8. În direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali, cel care a băgat bani grei în transferuri în ultimii ani, recunoaște că, de când se află în fotbal, adică de peste un sfert de secol, nu s-a făcut de râs ca în prezent.

„Sunt de 26 de ani în fotbal și nu s-a întâmplat așa ceva niciodată! De când am intrat în fenomen, eu nu m-am făcut de râs. Adică, ba locul 1, ba locul 2, m-am bătut în fiecare an la campionat. Mai existau ani când eram pe locul 10-12, atunci când jucam cu copiii, că eram în cupele europene. Dar am făcut-o deliberat. Acum, nu mai suntem în cupele europene, asta e, am zis că ne batem la campionat. Numai că treaba e în felul următor: să ajungi să te bată acasă Corvinul… După 26 de ani mă fac de râs. Eu niciodată nu m-am făcut de râs la fotbal. Iar acum, când în mod normal ar trebui să fiu mult mai puternic, să mă întăresc, să fiu mai bun, mă fac de râs”, spune Becali.

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Măsura luată de Gigi Becali pentru a nu se mai face de râs: „De acum eu mă voi ocupa!”

în acest moment are un singur vinovat: „Gigi Becali!” Este concluzia la care a ajuns însuși patronul celor de la FCSB. Acesta a explicat faptul că „a lăsat clubul” din mână și astfel lucrurile au luat-o pe un drum greșit. Dat fiind acest aspect, patronul fostei campioanei va pune piciorul în prag și se va implica în tot ce mișcă la FCSB. „Nu vreau să dau vina pe cineva. Vina e tot a mea. Pentru că nu trebuia să las clubul. Eu tot timpul m-am ocupat. Acum e tot vina mea, că eu nu trebuia să las, trebuia să mă ocup. Iar acum, pentru că s-a întâmplat așa, mă voi ocupa și o să vedeți!”.

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Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici ce vrea să spună prin ”nu trebuia să las clubul”, Becali a explicat că deciziile au trecut prin aprobarea sa, însă la capitolul transferuri s-a implicat și Mihai Stoica. Cu toate acestea, Becali nu vrea să-l scoată țap ispășitor pe managerul clubului: „(n.r. De ce spuneți că ați lăsat clubul? Deciziile importante le-ați luat dumneavoastră, nu?) Am luat eu deciziile, normal că la mine nu ia nimeni decizii, numai că eu am zis băi, Meme, adu jucători. Nu că vreau să dau, că nu judec, nu vreau să se înțeleagă că eu acum stau să-l țap ispășitor pe Meme. Pentru că vrea să spun: în viață, dacă stăpânești ceva, dacă acel ceva nu merge, înseamnă că tu ești vinovat. Deci, cine e vinovat? Eu sunt!”.

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În intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali mai punctează faptul că, din postura de lider, e necesară încrederea în angajați, însă mai trebuie și să controlezi și să stăpânești. „Trebuie să ai încredere în oameni, dar trebuie să controlezi și să stăpânești. Altfel, dacă lași lucrurile așa cum am lăsat eu… S-a ajuns unde s-a ajuns. La noi, la machedoni, este o vorbă: ‘stăpânul scoate calul din noroi’. Când se împotmolește calul, stăpânul îl scoate. Dacă nu e stăpânul, apoi ăla care este slujitor, pe el nu îl interesează. Eu nu trebuia să las așa”.