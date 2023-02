Decizia care a întors meciul FCU Craiova – Voluntari. Adrian Mititelu a fost la pauză în vestiar. Ce s-a întâmplat. Video exclusiv

FC U Craiova 1948 a întors soarta meciului cu FC Voluntari, scor 2-1 în etapa 26 din SuperLiga. Ilfovenii au deschis scorul în prima repriză, însă formația din Bănie a marcat de două ori în manșa secundă. Adrian Mititelu a dezvăluit în cea mai recentă că a fost în vestiarul lui FC U Craiova 1948 la pauza meciului.

Adrian Mititelu, sub presiune după ultimul succes al lui FC U Craiova 1948: „Începem să credem în play-off”

din partea Comisiei Tehnice a FRF cu privire la incidentele de rasism și xenofobie provocate de ultrașii olteni la Sf. Gheorghe. Totuși, în ultimele patru etape față de principala contracandidată, Sepsi și speră la play-off.

Echipa covăsneană s-a încurcat cu FC Botoșani, scor 1-1 în etapa 26 din SuperLiga, iar pentru Sepsi urmează dueluri cu Hermannstadt, Farul, CFR Cluj și FCSB. Adrian Mititelu a mărturisit că presiunea crește cu fiecare victorie.

„Da, îi bat pe toți. Nu că sunt nemulțumit, dar presiunea e și mai mare, cu fiecare victorie începem să credem în chestia asta, iar presiunea e mult mai mare. Da, ce să zic. Acum vedem la final ce va fi, că atunci este important ce se va întâmpla. Deocamdată suntem în faza de dorință, ambiție și speranță.

(n.r. Voluntari) Acesta a fost cel mai greu meci al nostru din 2023. Eu știam că este un meci mult mai greu decât cel de la București cu Rapid. Chiar dacă nu a mai câștigat de mult timp este o echipă foarte grea cu jucători foarte buni pentru nivelul din România și antrenor bun.

E o echipă carapace cu contraatacuri foarte periculoase. Ne-a trecut glonțul pe la ureche de două ori. De ce ne-a fost teamă era să nu scăpăm”, a declarat Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Nicolae Dică a spionat-o pe FC U Craiova 1948 în meciul cu FC Voluntari: „I-am zis că nu are nicio șansă”

Pentru FC U Craiova 1948 urmează duelul cu CS Mioveni, vineri, 24 februarie, confruntare pe care Adrian Mititelu o vede la fel de grea. Patronul oltenilor a dezvăluit că a venit în Bănie pentru a urmări meciul lui FC U Craiova 1948.

„Eu am spus clar că dacă batem pe Voluntari și Mioveni intrăm în play-off. Mai avem un meci la fel de greu cu Mioveni. Sunt la fel de bine organizați. Nicolae Dică a venit să ne spioneze, am vorbit cu el și i-am zis că nu are nicio șansă. El a zis că nu, că e chitit pe noi. Bine, vorbim după meci.

E și păcat la 100 de km de Craiova să nu vină. E păcat să nu vii să vezi o echipă care joacă fotbal”, a mai spus Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mititelu a fost la pauză în vestiarul lui FC U Craiova 1948: „Le-am spus că batem cu 2-1”

FC Voluntari se afla la conducere în prima repriză a meciului cu FC U Craiova 1948 prin golul marcat de Vitalie Damașcan. Adrian Mititelu a dezvăluit că a fost în vestiarul oltenilor la pauză și i-a încurajat. Avea să fie decizia care a schimbat soarta meciului pentru că în repriza secundă echipa lui Nicolo Napoli a întors scorul.

„Eram preocupat pentru că presiunea meciului am simțit-o cu două zile înainte. Simțeam că o să fie un meci foarte greu. Toată lumea era irascibilă și simțea presiunea acestui meci. După pauză m-am dus la vestiar la ei și le-am spus că batem cu 2-1 și să fie calmi, pentru că erau nervoși.

I-am încurajat și le-am și spus scorul final. Știam că o să batem cu 2-1. Am coborât în vestiar și i-am îmbărbătat că meciul o să fie altceva în repriza a doua. Când am scăpat de 2-0 pentru ei am simțit că se va întoarce meciul în favoarea noastră”, a mai spus Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

