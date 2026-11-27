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România a părăsit Campionatul Mondial U17, deși a învins Camerunul cu 3-1 în ultima etapă a fazei grupelor. Tricolorii au condus cu 3-0 și au fost la un singur gol distanță de rezultatul care le putea asigura calificarea. Un gol marcat cu VAR de africani pe finalul întâlnirii a schimbat însă radical calculele.

România, eliminată de la Campionatul Mondial U17, deși a învins Camerunul

. Elevii lui Mircea Diaconescu au pierdut la limită primele două partide din Qatar, 0-1 atât cu Mexic, cât și cu Venezuela. Tricolorii au rămas însă în cursa pentru calificarea în șaisprezecimile de finală.

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Regulamentul competiției permitea și . Jocul rezultatelor din celelalte grupe a complicat însă misiunea românilor, care au ajuns să aibă nevoie de o victorie la o diferență de patru goluri în fața Camerunului.

România a marcat de trei ori în 15 minute! Apoi a venit lovitura de teatru

După o primă repriză încheiată fără goluri, tricolorii au ieșit extrem de montați de la vestiare. Matei Pădure a deschis scorul în minutul 46, Eduardo Bodnar a dublat avantajul în minutul 50, iar Denis Aevoaei a făcut 3-0 în minutul 61, cu o execuție spectaculoasă.

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România avea la dispoziție aproape o jumătate de oră pentru a înscrie golul care putea consemna o nouă premieră în fotbalul juvenil românesc. Tricolorii au continuat să caute poarta adversă, însă minutele s-au scurs fără ca tabela de marcaj să se mai modifice.

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Faza din prelungiri care a spulberat speranțele tricolorilor

România încă mai spera să înscrie cel de-al patrulea gol în momentul în care partida a intrat în prelungiri. În loc să trimită mingea pentru a patra oară în plasa porții camerunezilor, tricolorii au fost însă nevoiți să reia jocul de la centrul terenului, după reușita africanilor, semnată de Aviel Hentcho.

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Aviel Hentcho a șutat din afara careului, iar mingea a fost deviată de unul dintre coechipierii săi, păcălindu-l pe Tudor Coșa. Tricolorii au solicitat imediat intervenția arbitrajului video, reclamând un henț la faza golului. Arbitrul a considerat însă că atingerea mingii cu mâna nu a fost sancționabilă și a validat reușita africanilor.