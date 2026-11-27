România a părăsit Campionatul Mondial U17, deși a învins Camerunul cu 3-1 în ultima etapă a fazei grupelor. Tricolorii au condus cu 3-0 și au fost la un singur gol distanță de rezultatul care le putea asigura calificarea. Un gol marcat cu VAR de africani pe finalul întâlnirii a schimbat însă radical calculele.
România și-a încheiat prematur aventura la primul Campionat Mondial U17 din istorie. Elevii lui Mircea Diaconescu au pierdut la limită primele două partide din Qatar, 0-1 atât cu Mexic, cât și cu Venezuela. Tricolorii au rămas însă în cursa pentru calificarea în șaisprezecimile de finală.
Regulamentul competiției permitea și celor mai bune opt dintre cele 12 ocupante ale locurilor trei să acceadă în faza eliminatorie. Jocul rezultatelor din celelalte grupe a complicat însă misiunea românilor, care au ajuns să aibă nevoie de o victorie la o diferență de patru goluri în fața Camerunului.
După o primă repriză încheiată fără goluri, tricolorii au ieșit extrem de montați de la vestiare. Matei Pădure a deschis scorul în minutul 46, Eduardo Bodnar a dublat avantajul în minutul 50, iar Denis Aevoaei a făcut 3-0 în minutul 61, cu o execuție spectaculoasă.
România avea la dispoziție aproape o jumătate de oră pentru a înscrie golul care putea consemna o nouă premieră în fotbalul juvenil românesc. Tricolorii au continuat să caute poarta adversă, însă minutele s-au scurs fără ca tabela de marcaj să se mai modifice.
România încă mai spera să înscrie cel de-al patrulea gol în momentul în care partida a intrat în prelungiri. În loc să trimită mingea pentru a patra oară în plasa porții camerunezilor, tricolorii au fost însă nevoiți să reia jocul de la centrul terenului, după reușita africanilor, semnată de Aviel Hentcho.
Aviel Hentcho a șutat din afara careului, iar mingea a fost deviată de unul dintre coechipierii săi, păcălindu-l pe Tudor Coșa. Tricolorii au solicitat imediat intervenția arbitrajului video, reclamând un henț la faza golului. Arbitrul a considerat însă că atingerea mingii cu mâna nu a fost sancționabilă și a validat reușita africanilor.