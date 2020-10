Decizia care i-a costat play-off-ul pe dinamoviști în ediția 2017-2018 a Ligii 1 ar putea fi considerată vânzarea căpitanului Ionuț Nedelcearu, chiar înaintea derby-ului cu FCSB.

Dinamo avea nevoie disperată de victorie în derby, pentru a se putea califica în play-off acum doi ani, însă nu a reușit să scoată decât un egal, 2-2, în partida cu FCSB.

Ionuț Nedelcearu, căpitanul de pe atunci al „câinilor”, era vândut în Rusia cu doar trei zile înaintea duelului din Liga 1 care ar fi putut să o ducă în play-off.

Ediția cu numărul 172 a derby-ului dintre Dinamo și FCSB a fost una cu adevărat specială. În amintirea dinamoviștilor, meciul a rămâne ca unul dintre multele episoade nefaste din era Negoiță. A fost pentru prima oară în istorie când Dinamo și-a vândut căpitanul cu doar trei zile înaintea unui meci împotriva marii rivale.

Partida s-a disputat în data de 17 februarie 2018, iar antrenor la Dinamo era Vasile Miriuță. „Câinii” aveau nevoie să obțină cele trei puncte pentru a se apropia de play-off, însă conducătorilor din Ștefan cel Mare nu le-a păsat de importanța momentului și au decis să îl vândă pe Nedelcearu la UFA, în Rusia chiar înaintea partidei.

Miriuță se vedea nevoit să conteze la meciul pe FCSB pe cuplul Luka Maric-Mihai Popescu, iar singura rezervă de fundaș central era grecul Katsikas. Deși începea bine și, grație calității de la mijloc și din atac, unde îi avea pe Mahlangu, Nistor, Torje, Pesic, Salomao și Nemec, Dinamo nu reușea să reziste pe final și pierdea două puncte vitale.

„Câinii” au condus cu 2-0 în derby, după reușitele lui Pesic și Nistor, însă au fost egalați în prelungiri. FCSB, antrenată de Dică, a făcut 2-1 prin Dennis Man în minutul 84 și a egalat după golul lui Teixeira, din minutul 93. La ambele reușite ale roș-albaștrilor, defensiva lui Dinamo, rămasă fără liderul ei, a gafat în mod grav.

Acuzat de fani, Nedelcearu a dat vina pe conducere: „Am vrut să joc, dar ei n-au mai ținut cont de mine”

Cazul lui Ionuț Nedelcearu poate fi considerat a fi unul reprezentativ pentru modul în care lucrurile erau făcute la Dinamo pe vremea când Ionuț Negoiță conducea clubul. Deși a susținut că a salvat echipa de la faliment și că a urmărit doar interesele lui Dinamo, Negoiță nu a ratat ocazia de a încasa suma de bani oferită de ruși în schimbul fundașului central format chiar în „Groapă”.

Veșnici adepți ai principiului „ce-i în mână, nu-i minciună”, Negoiță și oamenii săi n-au ezitat atunci când rușii de la UFA au oferit 600.000 de euro în schimbul unui fundaș în vârstă de doar 22 de ani și care era deja căpitan la Dinamo. La fel ca Steliano Filip, Paul Anton, Valentin Costache, Rivaldinho sau Azer Busuladzic, dați și ei tot în acel sezon, tânărul Nedelcearu era vândut la prima strigare de Negoiță, iar antrenorul Miriuță rămânea total descoperit în zona centrală a apărării.

Tehnicianul a fost acuzat de ratarea accederii în play-off și chiar a fost demis de conducerea alb-roșie. Nu numai în capul lui Miriuță s-au spart oalele, ci și în cel al lui Nedelcearu. Crescut de Dinamo și membru al unei brigăzi din Peluza Cătălin Hîldan, fundașul a fost acuzat de o parte din fani că a trădat lăsându-și echipa descoperită chiar înaintea unui meci atât de important împotriva marei rivale.

Ionuț Nedelcearu s-a apărat și a explicat modul în care s-au derulat negocierile cu rușii. El a menționat că a solicitat în mod expres conducerii să fie lăsat să joace în meciul cu FCSB înainte de a fi vândut. Partida se desfășura pe 17 februarie, iar perioada de transferuri se încheia pe 20, astfel că ar fi fost suficient timp pentru finalizarea transferului și după meci. Conducerea lui Dinamo nici nu a vrut să audă.

“Da, regret că am plecat înainte de derby. Deşi toată lumea a vorbit… Chiar şi la ultima etapă de la Giurgiu, când am fost pe stadion, mulţi mi-au reproşat că nu am vrut să stau la derby, însă e prima dată când o spun.

Am vrut să joc, dar cei din conducere când au văzut oferta pe masă nu au mai ţinut cont de mine şi de ce vreau. Nici nu m-au întrebat, au semnat actele şi m-au trimis direct la aeroport. Îmi doream enorm ţinând cont că perioada de transferuri se încheia pe 20 şi ceva februarie nu ştiu exact şi aveam timp să joc meciul şi să plec după. Dar cei de la Dinamo nu au vrut şi eu nu am avut ce face.

Normal că se găsea înţelegere cu rușii. Atât timp cât mă voiau şi insistau, nu cred că pierdeam două zile de pregătire cât a fost înainte de meci cu ei. Recuperam uşor acest lucru. Eu voiam, dar nu a depins de mine.

Vă daţi seama că mă doare când văd că Dinamo e mai aproape de retrogradare decât de lucrurile fruntaşe normal că mă doare ca pe orice dinamovist”, spunea Nedelcearu la un an după transferul său.

Doi ani și jumătate mai târziu, Dinamo are o nouă conducere care promite să readucă echipa în elita Ligii 1, iar era „Negoiță” s-a încheiat așa cum a și început în 2013, cu clubul aflat aproape de faliment. „Câinii” îl vor avea pe banca tehnică la meciul de sâmbătă pe antrenorul alături de care au început și sezonul 2017-2018, Cosmin Contra. Atunci, „Guriță” pleca de la Dinamo pentru a semna cu naționala României.

Meciul dintre FCSB și Dinamo se va disputa sâmbătă, 3 octombrie, începând cu ora 21:00. Partida va avea loc pe Arena Națională.