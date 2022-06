Decizia care i-a schimbat viața Roxanei Nemeș: “A fost îngrozitor”. De ce nu a devenit încă mamă

Cunoscuta cântăreață Roxana Nemeș ne spune cât de îngrozitor i-a fost să ia totul de la început, după despărțirea de impresarul Radu Groza, cum timp de 3 ani de zile toate ușile i s-au închis și cât de greu i-a fost să rămână în industria muzicală.

Roxana Nemeș vorbește despre cea mai mare încercare a vieții

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, frumoasa cântăreață Roxana Nemeș ne povestește viața ei de soție și cât de fericită este alături de Călin Hagima, soțul ei. Își aduce aminte când a urcat pe scenă prima dată, cât de rebelă a fost în perioada adolescenței și cum a reușit să ia o decizie care i-a schimbat viața. Ne spune prin ce-a trecut la Survivor, ce relație a avut cu surorile ei și când va deveni mamă. Roxana ne dezvăluie ce nu ar face niciodată pentru un million de euro și ce greșeli nu ar mai repeta niciodată.

“Știam că o să am parte de răzbunări și trei ani de zile mi s-a închis totul”

Roxana, ce proiecte și planuri ai pentru anul acesta?

-La noi în domeniu vin de pe o zi pe alta. Piese noi, clipuri noi, au intrat multe concerte în Turcia, interviuri pentru reviste și radiouri din Turcia. Urmează colaborări, trebuie să recunosc că e bine de tot. Casa noastră se contruiește și asta e cel mai mare proiect al nostru, dacă mă întrebi.

“Nu mai era nimeni atent la prezentări așa că m-au lăsat acasă, îi încurcam” își aduce aminte Roxana Nemeș de copilărie

Cum era fetița Roxana? Spune-mi o întâmplare de neuitat din acea perioadă.

-Am fost destul de cuminte, dar problema a fost când au început să mă ia părinții la prezentări. Erau acolo mulți oameni și eu mică, blondă și drăguță, mă luau toți și se jucau cu mine mai ales că eram și foarte prietenoasă. Nu era bine pentru ai mei deoarece nu mai era nimeni atent la prezentări așa că m-au lăsat acasă, îi încurcam.

“Aveam 4 ani și m-au pus pe scenă, în fața a 2000 de oameni”

Țin minte că toată ziua dansam și cântam prin casă, luam fixativul și telecomanda pe post de microfon, îi puneam pe toți în șir indian și le prezentam ce-mi venea mie în cap. Ai mei au văzut că, de la 4 ani, numai asta făceam și au decis să mă pună pe o scenă, să vadă cum mă descurc. Așa că m-au pus în fața a 2000 de oameni și nu am avut niciun pic de trac. Știu și ce am cântat, Britney Spears și Candy. Atunci au înțeles ai mei că sunt și voi fi artistă. De mică am știut că vreau asta și nu mi-am schimbat niciodată decizia. Carieră în balet nu am vrut, dar scenă și muzică da.

“La 5 ani am decis să verific autenticitatea Moșului”

Nu prea puteai să mă minți că mă prindeam pentru că nici eu nu știam să mint. Am avut mereu o relație deschisă cu părinții. Aveam 5 ani și m-a dus pe mine mintea să verific autenticitatea Moșului. Venea el în fiecare an, ne dădea cadouri, eu cântam și recitam. Așa că m-am apucat să caut prin dulapuri costumul și l-am găsit. Nu am zis nimic până seara, când a venit Moșul, mi-am făcut treaba și, după ce mi-a dat cadoul, i-am tras barba jos și era unchiul meu.

“Mama nu mi-a tras nicio palmă, sor-mea – da” își amintește Roxana Nemeș de relația cu surorile ei

Cum a fost relația cu surorile tale? Îți mai aduci aminte vreo întâmplare de le-a stat inima părinților voștri?

-Relația noastră a fost foarte faină, când erau ai mei plecați ele mă creșteau pe mine, mă duceau la balet, acasă. La grădiniță și la școală mă duceam singură, cu cheia de gât. Surorile mele mai și găteau, fiecare dintre noi făceam sâmbătă curățenie, aveam lucrurile clar puse la punct. Dacă mă gândesc bine mama nu mi-a tras niciodată vreo palmă, sor-mea da, dar o ascultam că era sora mai mare.

“Tata era foarte îngrijorat că n-o să iau bacul”

Care a fost perioada din viața ta când ai fost cea mai rebelă?

-Țin minte că, la bac, tata era foarte îngrijorat că nu o să-l iau. Eu nu învățam, eu toceam. Mi-a spus “dacă iei 10 pe linie poți să faci ce vrei”, îmi dădeau amândoi libertate. Știam că trebuie să aduc note bune, dar în perioada bacului aveam și concerte, cântam cu trupa, participam și la Miss Târgu Mureș și, în paralel, mai toceam. Așa că am luat 9.89 la bac. Am fost singura din liceu cu 10 la filozofie și la psihologie. Copilul meu, când o fi să-l am, vreau să învețe să se descurce în viață, nu neapărat să-mi aducă 10 pe linie.

Roxana Nemeș, despre capriciile adolescenței: ”Totul era cum vreau eu sau la revedere”

Fiind Berbec aveam atitudinea de rebelă mereu. În adolescență am avut o perioadă mai grea, nu-mi plăcea să mă țină cineva, să mă condiționeze. Nu am făcut mari prostii în perioada aceea doar comentam la orice, îmi puțea orice, dacă cineva avea o părere ripostam, mă enerva orice mă întrebai. Pe la 25 de ani am înțeles că nu e ok ce fac, mai ales pentru mine. Totul era cum vreau eu sau la revedere. Aveam banii mei, îmi ieșeau toate, credeam că pot să ripostez, credeam că totul mi se cuvine. Dar când am dat de lumea asta și am văzut că nu e drăguță și că nu-i totul roz, așa cum eram obișnuită acasă unde mă iubea toată familia, am deschis ochii și mi-am dat seama că nu e totul cum vreau eu, trebuie să fiu puțin mai docilă.

Care a fost cel mai greu moment din viața Roxanei Nemeș: "Știam că o să fie îngrozitor și o să am parte de răzbunări"

Care a fost cel mai urât moment din viața ta?

Care a fost cel mai urât moment din viața ta?

-Mulțumesc lui Dumnezeu, grave nu am prea avut, dar am suferit foarte mult când a murit bunica mea. Familia noastră e frumoasă și sănătoasă, bunicul are 93 de ani și e verde. Pentru mine cel mai greu a fost atunci când, primind două palme de la Dumnezeu, mi-am luat în mâini viața și cariera. Am decis să plec singură pe drumul meu chiar dacă știam că o să fie greu și o să am parte de răzbunări. Așa că trei ani de zile mi s-a închis totul. Pentru mine a fost îngrozitor. Bine că am un psihic puternic și țin minte că m-am ambiționat atât de tare încât am mers mai departe. Mă gândeam că nu există să mă doboare cineva și să pierd totul, trebuie să muncesc în continuare și o să fie bine. Mama mi-a zis: ”ai plecat cu zero lei după 6 ani”. Și mi-a mai spus: ”fii bună, du-te mai departe că Dumnezeu o să-ți dea de 2 ori înapoi”. Acum eu zic că mi-a dat de 3 ori înapoi. De aia e bine să fii om bun chiar dacă unii sunt răi și răzbunători.

Cum este soția Roxana? Faci curat, gătești, faci piața?

-În timp ce vorbesc cu tine fac curat, apoi mergem împreună să luăm lucruri pentru casă. Sunt mereu în acțiune, nu-mi ajunge timpul. Mâncare fac mai rar că nu prea sunt talentată în bucătărie. Muncim în continuu, ne vedem, facem planuri, iar muncim și ne mai și distrăm.

Roxana Nemeș, despre viitor: “De 2 ani muncim să facem un copil, deci trebuie să vină”

Știu că ai avut niște probleme de sănătate, ai făcut o operație. Când crezi că te vezi pregătită să devii mamă?

-După Survivor am zis că nu se mai poate, trebuie să mă operez, să ascult de medicul care mă operează și acum sunt curată și totul e ok. Mai am niște dureri, dar nu tot timpul. De 2 ani muncim să facem deci trebuie să vină.

“Nu aș mai lăsa pe nimeni să-mi conducă viața artistică”

Dacă ar fi s–o iei de la început, ce greșeli nu ai mai repeta?

-În ceea ce privește cariera nu aș mai avea încredere în altcineva să facă lucrurile care țin de muncă și profesia mea. Acum suflu și în iaurt, nu aș mai lăsa pe nimeni să-mi conducă viața artistică. Chiar dacă mă chinui și nu-mi iese din prima. Am învățat să filmez, să montez, îmi place că știu să mă descurc singură.

În 2007 ai jucat în videolcipul piesei “Lucruri simple” al trupei Activ. Cum a fost?

-Era foarte frumos pe vremea aia și am câștigat un concurs ca să apar în clip. Eram la Tg Mureș, am văzut că trupa Aktiv avea un concert în București iar premiul era să apari în următorul clip. Am venit cu un prieten al surorii mele în capitală, m-am dus la concert, aveam doar 15 ani, m-am dus pe scenă și am cântat prima lor piesă. Mi-au spus că semăn cu Britney Spears. I-am cucerit, am câștigat, am venit la filmări și de atunci am rămas prieteni. Îmi amintesc că mă uităm la ei cu venerație, eram fascinată de cum își schimbau ținutele. Pentru cei care nu aparțin acestei lumi, totul pare un miraj.

Cel mai jenant moment trăit de Roxana Nemeș pe scenă

Care a fost cel mai jenant și cel mai haios moment pe care l-ai trăit pe scenă?

-A fost și jenant și haios în același timp. Eram la Cluj la un concert și purtam niște cizme făcute de Mihai Albu, cu cel mai înalt toc care exista. Erau imense tocurile, dansam și cântam și mi s-a rupt unul din ele. Având cizmele peste genunchi nu am putut să le dau jos, așa că le-am zis să oprească muzica, m-am așezat pe scenă și le-am zis că așa voi cânta până la final și că vor dansa dansatoarele. Lumea m-a înțeles și așa am continuat.

Știu că acum ai un regim de la care nu te abați, dar există vreun viciu alimentar la care nu poți renunta?

-Acum mănânc de toate, de 7 ani de când am slăbit. Acum mă mențin pentru că am înțeles despre ce este vorba. Organismul m-a învățat ce-mi face și ce nu-mi face bine așa că mănânc de toate, și paste și junkfood și dulciuri, dar puțin. Pofte nu am că nu-s pofticioasă. Dacă sunt agitată și stresată nu am nici răbdare să mănânc. Când am treabă nu se pune nimic. Uneori mănânc doar pentru că trebuie să mănânc.

“La început mă suna de fiecare dată să mă întrebe dacă vreau să merg undeva, nu-mi impunea nimic”

Care sunt principalele calități ale soțului tău?

-Are multe calități soțul meu. Îmi place că e bărbat adevărat, ia atitudinea de bărbat când trebuie, știe să lase de la el și să mă asculte când e cazul. La început mă suna de fiecare dată să mă întrebe dacă vreau să merg undeva, nu-mi impunea nimic. Face orice pentru noi și pentru casă și ține mereu cont de părerea mea și de ce-mi doresc eu. Cred că esențială este comunicarea. Călin este un om super muncitor, am învățat extrem de multe lucruri de la el. Este un om iubitor și tandru, un adevărat Berbec.

Roxana Nemeș, amintiri de la Survivor: ”Nu aveam ce mânca, dormeam în ploaie, nu mai dădeam randament”

Survivor a fost o altă provocare pentru tine. Cum te-ai simțit acolo? A existat vreun moment în care să vrei să pleci acasă?

-Au fost tot felul de momente în care am vrut să plec, dar nu m-am lăsat. Au fost momente în care mă nominalizau în fiecare săptămână, dar nu că nu mă plăceau. Inițial am intrat în super forță, oamenii nu aveau încredere în mine și am ajuns să iau toate punctele la primul joc. Apoi ei au crezut că o să rup, dar nu a fost așa. Deja aveau pretenții de la mine. Am intrat în forță pentru că încă aveam rezerve în organism, după aia corpul și-a pierdut puterea pentru că nu aveam ce mânca, dormeam în ploaie, aveam tot felul de stări și trăiri, nu mai dădeam randament. Acolo regula era simplă, nu aduci puncte nu mănânci. Psihic mă dărâma starea de “mă pregătesc să plec acasă, dar aș dori să mai stau, să mai trag”. În fiecare săptămână treceam prin asta și așa au trecut 3 luni până m-am îmbolnăvit de bilă și m-am liniștit.

“Dacă nu mă mușcă nimic acum, pot să trec peste orice”

Nu m-am așteptat să mă iubească colegii atât de tare, nu au vrut să plec, m-au salvat de fiecare dată. Un show din asta îți da multă încredere în tine. Mi-a fost frică, la început, de toate animalele și gângăniile, dar ajunsesem să mă duc la toaletă în junglă și să zic” dacă nu mă mușcă nimic acum, pot să trec peste orice”. Mă rugam la Dumnezeu: “Doamne, ține-mă aici exact cât trebuie să stau, numai să !”.

Bila a fost doar pe bază de stres și de la cocos, care este foarte gras. Mâncam 5 nuci de cocos pe zi, acum să nu-l mai văd. Le căram peste tot ca să avem ce mânca și erau foarte grele. Am învățat foarte multe la Survivor, mi-a plăcut foarte mult. Acum sunt iar agitată, dar când am venit de acolo eram foarte zen. Pur și simplu mă bucuram că trăiesc, priveam apsusul și era cel mai frumos moment al zilei.

Ce nu ai face niciodată, nici pentru un million de euro?

-Nu mi-aș da familia pentru nimic. Părinții, surorile și soțul meu pentru nimic. Sunt oamenii care îmi dau încredere și zâmbet și tot.

“Când sunt cu soțul meu și fac un lucru care-mi place, îmi dau lacrimile de fericire”

Ce lucruri te fac fericită și ce lucruri te fac să plângi?

-Famila, prietenii, momentele de relaxare în care râdem și nu avem niciu stres. Mă face fericită să văd lumea, să mă distrez. Să învăț lucruri noi și să văd că pot să le fac singură. Când văd că munca mea este apreciată, că fac ce trebuie. Serile și diminețile de vară. La cât sunt eu de puternică am și momente în care devin foarte emotivă, mai ales cu oamenii pe care îi iubesc. Dacă-mi face cineva o surpriză mică îmi dau lacrimile, la filme frumoase la fel, când sunt cu soțul meu și fac un lucru care-mi place îmi dau lacrimile de fericire.

Spune mi trei calități și trei defecte ale tale.

-Defectele sunt că sunt prea agitată și vorbesc numai eu, sunt prea sensibilă uneori și mă las dezamăgită de oamenii de la care am așteptări. Așa am învățat să am așteptări numai de la oamenii pe care îi iubesc. Iar calități, sunt foarte independentă și muncitoare, nu aștept de la nimeni nimic, vreau să fac eu totul, sunt foarte iubitoare și dau totul pentru oamenii pe care îi iubesc.