Sport

Decizia care poate schimba toate clasamentele în fotbalul românesc. S-a ajuns la TAS, mai multe meciuri s-ar putea rejuca!

David Andrei Dănăilă nu s-a prezentat vineri în fața Comisiei de Disciplină și Etică din cadrul Federației Române de Fotbal. S-a amânat decizia care poate zdruncina complet fotbalul românesc.
Ovidiu Minea
20.06.2026 | 05:45
Decizia care poate schimba toate clasamentele in fotbalul romanesc Sa ajuns la TAS mai multe meciuri sar putea rejuca
Ierarhiile în fotbalul românesc ar putea fi din nou decise la TAS.
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Scandalul legat de modul în care echipa CSL Ștefăneștii de Jos a promovat în Liga a 2-a de fotbal, relatat în premieră de GSP, și-a consumat vineri un nou episod. Comisia de Disciplină și Etică din cadrul Federației Române de Fotbal a amânat să ia o decizie în privința cazului care poate anula numele unor echipe promovate în această vară în Liga a 2-a de fotbal. Fotbalistul din centrul scandalului, David Andrei Dănăilă, care a jucat în trecut la Ștefănești, nu s-a prezentat în fața comisiei.

Depunctare stabilită, dar neaplicată de FRF!

Dănăilă susținuse că gruparea care a câștigat play-off-ul Seriei a 2-a a Ligii a 3-a a antedatat chitanțe prin care jucătorul și-a încasat banii la care avea dreptul după rezilierea acordului cu trupa din Ștefănești. Jucătorul a spus că plățile CSL Ștefăneștii de Jos, datate 15 mai, 18 mai și 29 mai, în total 12.000 de lei, au fost făcute de fapt pe 4 iunie.

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Adică la o zi după ce Comisia de Disciplină penalizase pe Ștefănești cu două puncte ca urmare a neonorării la timp a obligațiilor față de Dănăilă. Sancțiunea nu s-a mai aplicat însă, iar astfel gruparea ilfoveană a reușit să promoveze direct în Liga a 2-a.

S-a ajuns la TAS!

Scandalul a provocat reacții în lanț din partea echipelor care au fost dezavantajate de faptul că Ștefăneștii de Jos nu a mai fost depunctată. Prima care a atacat la FRF a fost gruparea de pe locul 2 din play-off-ul Seriei a 2-a, SC Popești Leordeni, care a solicitat menținerea penalizării celor de la Ștefănești.

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După ce Popești Leordeni a promovat, în urma barajelor, cel decisiv fiind disputat contra CSM Unirea Alba Iulia, a venit rândul ardelenilor să iasă la atac. Unirea a anunțat că a depus un memoriu la Tribunalul de Arbitraj Sportiv și o plângere penală. Alba Iulia solicită reanalizarea modului în care au fost organizate barajele de promovare în Liga a 2-a.

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Se rejoacă barajele?

Dacă se va decide că depunctarea CSL Ștefăneștii de Jos trebuia aplicată, totul s-ar bulversa. Președintele CSL Ștefăneștii de Jos, George Daniel Bozieru, a infirmat varianta lui Dănăilă și spune că nu a fost nicio ilegalitate. Îl acuză pe jucător că vrea doar să facă rău, dar a recunoscut că barajele s-ar putea rejuca dacă echipa sa va fi depunctată. O decizie asupra acestui caz ar urma să fie luată luni, când în fața comisiei au fost chemați și Dănăilă și Bozieru.

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Cum s-a promovat în Liga a 2-a?

CSL Ștefăneștii de Jos a fost la egalitate de puncte, 29, cu Popești Leordeni, la finalul sezonului, prima echipă situându-se pe locul 1. În primele baraje, în care au fost implicate echipele de pe locurile 2 ale celor patru serii de play-off, Popești Leordeni a trecut acasă, cu 3-2, de Șoimii Gura Humorului, iar CSM Unirea Alba Iulia a învins cu 3-0 la Lupeni, pe Minerul.

În duelul decisiv pentru promovare în Liga a 2-a, Popești Leordeni a trecut, pe teren propriu, cu 2-0 de Alba Iulia. În Liga a 2-a au mai promovat direct și Cetatea Suceava, SCM Râmnicu Vâlcea și Știința Poli Timișoara.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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