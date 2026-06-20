Decizia care poate schimba toate clasamentele în fotbalul românesc. S-a ajuns la TAS, mai multe meciuri s-ar putea rejuca!

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Scandalul legat de modul în care echipa CSL Ștefăneștii de Jos a promovat în Liga a 2-a de fotbal, relatat în premieră de , și-a consumat vineri un nou episod. Comisia de Disciplină și Etică din cadrul Federației Române de Fotbal a amânat să ia o decizie în privința cazului care poate anula numele unor echipe promovate în această vară în Liga a 2-a de fotbal. Fotbalistul din centrul scandalului, David Andrei Dănăilă, care a jucat în trecut la Ștefănești, nu s-a prezentat în fața comisiei.

Depunctare stabilită, dar neaplicată de FRF!

Dănăilă susținuse că gruparea care a câștigat play-off-ul Seriei a 2-a a Ligii a 3-a a antedatat chitanțe prin care jucătorul și-a încasat banii la care avea dreptul după rezilierea acordului cu trupa din Ștefănești. Jucătorul a spus că plățile CSL Ștefăneștii de Jos, datate 15 mai, 18 mai și 29 mai, în total 12.000 de lei, au fost făcute de fapt pe 4 iunie.

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Adică la o zi după ce Comisia de Disciplină penalizase pe Ștefănești cu două puncte ca urmare a neonorării la timp a obligațiilor față de Dănăilă. Sancțiunea nu s-a mai aplicat însă, iar astfel gruparea ilfoveană a reușit să promoveze direct în Liga a 2-a.

S-a ajuns la TAS!

Scandalul a provocat reacții în lanț din partea echipelor care au fost dezavantajate de faptul că Ștefăneștii de Jos nu a mai fost depunctată. Prima care a atacat la FRF a fost gruparea de pe locul 2 din play-off-ul Seriei a 2-a, SC Popești Leordeni, care a solicitat menținerea penalizării celor de la Ștefănești.

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, în urma barajelor, cel decisiv fiind disputat contra CSM Unirea Alba Iulia, . Unirea a anunțat că a depus un memoriu la Tribunalul de Arbitraj Sportiv și o plângere penală. Alba Iulia solicită reanalizarea modului în care au fost organizate barajele de promovare în Liga a 2-a.

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Se rejoacă barajele?

Dacă se va decide că depunctarea CSL Ștefăneștii de Jos trebuia aplicată, totul s-ar bulversa. Președintele CSL Ștefăneștii de Jos, George Daniel Bozieru, a infirmat varianta lui Dănăilă și spune că nu a fost nicio ilegalitate. Îl acuză pe jucător că vrea doar să facă rău, dar a recunoscut că barajele s-ar putea rejuca dacă echipa sa va fi depunctată. O decizie asupra acestui caz ar urma să fie luată luni, când în fața comisiei au fost chemați și Dănăilă și Bozieru.

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Cum s-a promovat în Liga a 2-a?

CSL Ștefăneștii de Jos a fost la egalitate de puncte, 29, cu Popești Leordeni, la finalul sezonului, prima echipă situându-se pe locul 1. În primele baraje, în care au fost implicate echipele de pe locurile 2 ale celor patru serii de play-off, Popești Leordeni a trecut acasă, cu 3-2, de Șoimii Gura Humorului, iar CSM Unirea Alba Iulia a învins cu 3-0 la Lupeni, pe Minerul.

În duelul decisiv pentru promovare în Liga a 2-a, Popești Leordeni a trecut, pe teren propriu, cu 2-0 de Alba Iulia. În Liga a 2-a au mai promovat direct și Cetatea Suceava, SCM Râmnicu Vâlcea și Știința Poli Timișoara.