Decizia CCR privind pensiile private, pe înțelesul tuturor. Guvernul Bolojan, învingător: „Trebuia să li se spună oamenilor de la început”

Judecătorii CCR au luat o decizie mult așteptată, cea privind pensiile private, după niște sesizări la schimbările dorite de guvernul Bolojan privind retragerea banilor, făcute de Înalta Curte de Casație și partidul AUR.

Legea privind pensiile private, parțial constituțională. Unde a dat CCR dreptate guvernului Bolojan

Hotărârea comunicată de experții constituționali poate părea complicată la prima vedere, însă FANATIK lămurește ce au vrut să spună experții constituționali în comunicatul pe care l-a emis presei.

Curtea Constituțională a decis, cu majoritate de voturi, că un articol din noua lege privind plata pensiilor private (art. 55, alineatul 2) este neconstituțional. Potrivit prevederilor legii, în mod normal, un cotizant la un fond privat de pensii (Pilonul II sau Pilonul III) poate primi o plată unică pe lună de maximum 30% din banii acumulați, înainte de începerea plății pensiei lunare. Restul sumelor urmau să fie plătite treptat, lună de lună, timp de minimum opt ani. Curtea a arătat, însă, că regula este constituțională: nu se încalcă dreptul de proprietate, nu produce discriminări și nu afectează retroactiv contractele încheiate anterior. Asta deoarece ideea de pensie presupune plata regulată, nu o sumă dată dintr-un foc.

Nici bolnavii de cancer nu își pot scoate toți banii deodată

Există, totuși, și o chestiune pe care judecătorii CCR au declarat-o neconstituțională în legea plății pensiilor private, cea care face referire la bolnavi. puteau primi 100% din suma acumulată de-a lungul anilor de contribuție, într-o singură tranșă. că această excepție creează o discriminare nejustificată întrucât tratează diferit persoane aflate în situații similare, bazându-se pe un criteriu subiectiv, al tipului bolii. Așadar, plata integrală a pensiei private din toți banii strânși pentru pacienții oncologici este neconstituțională.

„Doar cei care au peste 122.976 de lei vor putea decide cum doresc să fie eșalonate plățile”

„CCR decide că nici măcar bolnavii oncologici nu au dreptul să solicite plata unică și, cel mai probabil, vor putea retrage inițial doar 30%, ca restul participanților. De asemenea, eșalonarea o decide tot guvernul, nu participantul. Doar cei care au peste 122.976 de lei vor putea decide cum doresc să fie eșalonate plățile”, a declarat George Moț, expert în mecanismul pensiilor private, pentru FANATIK.

„Ce e pensia?”. Cum comentează analistul Gabriel Biriș decizia CCR și de ce o consideră normală. Unde au greșit autoritățile de când s-a înființat Pilonul II

FANATIK a discutat și cu analistul economic Gabriel Biriș despre nebunia provocată de banii din Pilonul II. „Pilonul II a fost în 2006-2007 înființat, dacă mai țin minte. Conform legii, la modul în care s-a stabilit Pilonul II, în trei ani trebuia reglementat și modul de retragere a acelor sume. Au trecut aproape 20 de ani, că ne-a ajuns cuțitul la coaste. Până acum nu ne-a păsat. Eu îmi pun următoarea întrebare: ce e pensia? Că vorbim de Pilonul I sau de Pilonul II: e un venit de înlocuire. Păi dacă e un venit de înlocuire și eu pot să retrag totul deodată, eu după aia cu ce mai înlocuiesc, cu ce mai suplimentez pensia aia mică?

Vă dați seama că un om care a avut venituri mici, salariul minim sau un pic peste, că din păcate sunt mulți acolo, sumele astea nu sunt sume mari, sunt câteva mii de lei. Nici nu îi simt, se duc și își iau un televizor, îi beau la crâșmă în unele cazuri și banii ăia dispar. După aia, ce faci cu oamenii ăștia? Nici nu trebuia să se discute să fie luate toate sumele din Pilonul II integral. Trebuia reglementat de la început, că se știa care e situația. Trebuia să li se spună oamenilor de la început”, a precizat Biriș.