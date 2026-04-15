Decizia clubului PAOK Salonic! Ce se întâmplă la echipa lui Răzvan Lucescu, la câteva zile după ce acesta și-a înmormântat tatăl

Răzvan Lucescu a traversat o perioadă de coșmar. La 10 aprilie, antrenorul român și-a înmormântat tatăl, pe marele Mircea Lucescu, răpus de un infarct, la numai câteva zile după ce a încercat să califice naționala României la Cupa Mondială din această vară.

PAOK sărbătorește 100 de ani de existență

Răzvan a oferit un exemplu rar de demnitate și respect la funerariile lui Mircea Lucescu și ulterior a mulțumit tuturor celor care i-au adus un omagiu fostului selecționer. A

Perioada de doliu a lui Răzvan Lucescu coincide însă cu o mare sărbătoare a grecilor. Peste cinci zile, PAOK împlinește un secol de viață, iar sărbătorirea evenimentului va începe pe 20 aprilie, ziua de naștere a echipei, în Piața Aristotelous, kilometrul zero din Salonic.

Cu această ocazie vor fi o serie de acțiuni care onorează trecutul, prezentul și generațiile viitoare. Deja, în colaborare cu Primăria Salonicului, au fost plantați 1926 de copaci în copaci, ca un act simbolic și esențial de responsabilitate față de mediu, compensând amprenta de carbon a călătoriilor echipei.

Echipa este așteptată în Piața Aristotelous

PAOK a decis să ofere tuturor copiilor născuți în aprilie 2026 primul lor echipament alb-negru, transmitând mesajul: „De la naștere, primul cuvânt, PAOK, modul nostru de viață din ’26 încoace”. Pe 20 aprilie, ziua de naștere a PAOK, Piața Aristotelous va fi punctul central al evenimentelor, într-o zi de amintire și emoție pentru întreaga familie alb-negru.

Între orele 11:00 și 21:00, locația va fi transformată într-o călătorie deschisă, live, prin istoria lui PAOK, cu imagini, sunet și activități, care se va încheia cu un impresionant spectacol de drone pe cerul Salonicului. Întreaga echipă a lui PAOK este așteptată acolo, în frunte cu Răzvan Lucescu, care este foarte iubit în oraș.

Supranumit Generalul, Răzvan este și el atașat de oraș, fiind cel mai de success antrenor din istoria clubului, singurul care a câștigat două titluri de campion.

Grecii vor sărbători pe toate planurile

Tot în contextual Centenarului, în colaborare cu Uniunea Radioamatorilor din Grecia de Nord, mesajul aniversării a 100 de ani a PAOK va călători în întreaga lume, prin indicativul special SX100PAOK, între 18 aprilie și 18 mai.

De asemenea, este planificată publicarea unui album aniversar dedicat celei de-a 100-a aniversări a Asociației, precum și realizarea unui documentar – film care să surprindă călătoria, momentele și oamenii care au marcat acest traseu unic.

În perioada 9-11 octombrie va avea loc o conferință științifică în colaborare cu cele trei universități ale orașului nostru pe tema „100 de ani de PAOK: Fotbal și Societate”. Aceasta este o inițiativă de importanță istorică, deoarece pentru prima dată în Grecia un club de fotbal organizează o conferință științifică pe tema fotbalului ca fenomen social.

Un loc special în program este ocupat și de crearea unui muzeu, unde vor fi expuse obiecte valoroase ale istoriei PAOK, accesibile tuturor celor care doresc să-i cunoască de aproape trecutul.

Răzvan e în fața trofeului cu numărul 11 din carieră

În timp ce Salonicul se pregătește de sărbătoare, Răzvan Lucescu este în fața unui meci crucial pentru titlul de campioană. PAOK joacă duminică la AEK Atena, liderul campionatului. Echipa lui Răzvan Marin are cinci puncte avans, iar meciul de la Atena ar putea fi ultima șansă a celor de PAOK de a mai conta cu șanse reale în lupta pentru titlu.

După acest meci, PAOK va juca, weekendul viitor cu trofeul pe masa. Echipa lui Răzvan întâlnește OFI Creta în finala Cupei Greciei, disputa fiind programată la Volos. Lucescu poate câștiga al 11 lea trofeu al carierei și al cincilea pentru PAOK.