Decizia conducerii Nordis referitoare la redeschiderea hotelului de pe litoral. Soția dinamovistului Adrian Ropotan: ”Cred că am făcut o investiție bună”

Adrian Ropotan, ginerele celebrului Stelian Ogică, se numără printre vedetele care au investit în apartamentele de la Nordis. Fostul mijlocaș al echipei Dinamo a cumpărat un imobil în complexul imobiliar și a avut ceva emoții după izbucnirea scandalului și intrarea firmei în insolvență.

Adevărul despre situaţia familiei lui Ogică şi Nordis Mamaia

La începutul lunii octombrie a anului curent a izbucnit un . Cei din conducerea companiei au fost acuzați că au înșelat mai mulți clienți, printre care și câteva vedete autohtone. Unii dintre ei au susținut că, după ce au plătit bani grei pe apartamente la Nordis Mamaia, s-au trezit că respectivele imobile au mai fost vândute către alți proprietari.

ADVERTISEMENT

Şi familia lui Stelian Ogică a investit într-un imobil din cadrul lanţului hotelier. Potrivit informațiilor vehiculate recent prin presă, Adrian Ropotan, ginerele lui Adrian Ogică, s-ar număra printre clienții Nordis care s-au înscris pe lista creditorilor care au datorii de recuperat.

FANATIK a discutat cu Raluca, soția lui Adrian Ropotan, care a explicat care este situația, în acest moment. Fiica lui Stelian Ogică spune că lucrurile stau ceva mia diferit, în cazul soțului ei.

ADVERTISEMENT

„Suntem afectaţi de problemele lor”

Aşa cum spuneam în rândurile de mai sus, familia lui a investit într-unul dintre imobilele de la Nordis Mamaia. Mai exact, fiica afaceristului, Raluca, şi soţul ei, fotbalistul Adrian Ropotan, şi-au achiziţionat un apartament în ansamblul rezidenţial.

Deşi se spunea că cei doi se numără printre păgubiţi, fiica lui Ogică susține că locuinţa se află în folosinţa lor, fiind proprietari cu acte în regulă. Raluca Ropotan se declară mulţumită de investiţia făcută, deşi problemele afacerii Nordis îi afectează şi pe ei, într-o oarecare măsură.

ADVERTISEMENT

Suntem proprietari în ansamblul Nordis și consider că am făcut o investiție bună, deși în momentul de faţă suntem și noi parțial afectați de problemele lor. Pot spune că am crezut în acest proiect de la bun început și sper în rezolvarea tuturor problemelor a tuturor părților.

Momentan sunt suspendate serviciile hoteliere, acestea ar fi problemele. Noi nu am semnat contract de închiriere cu Nordis, este exclusiv în folosința noastră, deci putem merge oricând dorim”, a declarat fiica lui Stelian Ogică pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Întrebată dacă serviciile hoteliere sunt suspendate din cauza sezonului rece sau a problemelor legate de insolvenţă, Raluca a menţionat că nu cunoaşte astfel de detalii. Cu toate acestea, hotelul se va redeschide începând cu data de 1 mai 2025, sau cel puțin asta spun șefii companiei.

„Nu știu detaliile exacte, au anunțat doar că se va redeschide hotelul de la 1 mai”, a completat aceasta.

Stelian Ogică, ameninţări pentru Nordis

Se pare, însă, că lucrurile nu au stat atât simple, cel puțin nu de la început. Potrivit informațiilor noastre, Stelian Ogică ar fi fost cel care ar fi recurs la presiuni pentru a elibera apartamentul ginerelui său din complexul de pe litoral, acesta fiind închiriat la vremea respectivă.

„Adrian e singurul care nu e păgubit. Au fost împreună şi au obţinut acte pe casă. Ei au casa repartizată. Este unul dintre puţinii oameni care nu este păgubit, pentru că Ogică s-a dus şi a avut nişte discuţii foarte dure, altfel s-ar fi trezit cu el cu excavatorul direct în mijlocul hotelului.

În momentul de faţă are acte semnate, e proprietar (n.r.ginerele lui Stelian Ogică), numai că apartamentul e în hotel. Actul de vânzare-cumpărare e făcut de 2-3 ani. Când faci o vânzare-cumpărare înainte să intri în sechestru, mi se pare că nu are treabă una cu alta, nu? Când au primit imobilul era construit deja. Deci s-a făcut vânzarea-cupărarea finală. Se poate locui acolo”, a dezvăluit pentru FANATIK un apropiat al familiei.