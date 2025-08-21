Sport

Decizia controversată de arbitraj care poate arunca în aer dubla Aberdeen – FCSB! Cisotti, eliminat în Scoția pentru un fault la limită

Juri Cisotti a fost eliminat direct în finalul primei reprize a meciului tur dintre Aberdeen și FCSB din play-off-ul Europa League pentru un fault la limită!
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.08.2025 | 23:12
Eliminarea lui Juri Cisotti din meciul Aberdeen - FCSB. Foto: colaj Fanatik / captură sport.ro / Sport Pictures

În minutul 39, mijlocașul italian al campioanei României și-a faultat din spate un adversar, pe Milanovic, iar arbitrul olandez Serdar Gözübüyük a decis să îi acorde direct cartonașul roșu, pentru că, cel mai probabil, a considerat că a fost vorba despre o intrare prea dură pentru limitele regulamentului.

Juri Cisotti a fost eliminat în minutul 39 al meciului Aberdeen – FCSB, la scorul de 1-0 pentru campioana României! Ulterior, roș-albaștrii și-au dublat avantajul

Hotărârea sa poate fi însă considerată într-o anumită măsură drept una exagerată, întrucât din imaginile respective nu reiese neapărat acest lucru, ci singura chestiune care poate fi adusă ca argument în favoarea deciziei este acea că a fost vorba despre un fault din spate, după cum s-a notat deja anterior. (AICI VIDEO cu faza)

Acest moment s-a petrecut la scorul de 1-0 pentru FCSB. Daniel Bîrligea reușise să marcheze în minutul 32 din pasa lui David Miculescu. La scurt timp după pauză, mai exact în minutul 47, în ciuda faptului că evoluau în inferioritate numerică, roș-albaștrii au reușit să își dubleze avantajul, grație golului înscris de Darius Olaru.

În minutul 61 însă, scoțienii au reușit să reducă din diferență, grație americanului Dante Polvara, cel care a punctat din pasa lui Adil Aouchiche, originar din Franța.

Bineînțeles că rămâne acum de văzut în ce măsura soarta acestei duble manșe va fi afectată de această eliminare a lui Cisotti, nu neapărat doar la acest meci tur, ci mai ales în perspectiva returului de săptămâna viitoare de la București, în contextul în care, în mod evident, italianul va fi suspendat, iar echipa roș-albastră se mai confruntă și cu alte indisponibilități în această perioadă, din diferite motive.

1.72 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „1 solist" la meciul FCSB - FC Argeș
