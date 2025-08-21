Decizia controversată de arbitraj care poate arunca în aer dubla Aberdeen – FCSB! Cisotti, eliminat în Scoția pentru un fault la limită

În minutul 39, mijlocașul italian al campioanei României și-a faultat din spate un adversar, pe Milanovic, iar arbitrul olandez Serdar Gözübüyük a decis să îi acorde direct cartonașul roșu, pentru că, cel mai probabil, a considerat că a fost vorba despre o intrare prea dură pentru limitele regulamentului.

Juri Cisotti a fost eliminat în minutul 39 al meciului Aberdeen – FCSB, la scorul de 1-0 pentru campioana României! Ulterior, roș-albaștrii și-au dublat avantajul

Hotărârea sa poate fi însă considerată într-o anumită măsură drept una exagerată, întrucât din imaginile respective nu reiese neapărat acest lucru, ci singura chestiune care poate fi adusă ca argument în favoarea deciziei este acea că a fost vorba despre un fault din spate, după cum s-a notat deja anterior.

Acest moment s-a petrecut la scorul de 1-0 pentru FCSB. La scurt timp după pauză, mai exact în minutul 47, în ciuda faptului că evoluau în inferioritate numerică, roș-albaștrii au reușit să își dubleze avantajul, grație golului înscris de Darius Olaru.

În minutul 61 însă, scoțienii au reușit să reducă din diferență, grație americanului Dante Polvara, cel care a punctat din pasa lui Adil Aouchiche, originar din Franța.

Bineînțeles că rămâne acum de văzut în ce măsura soarta acestei duble manșe va fi afectată de această eliminare a lui Cisotti, nu neapărat doar la , ci mai ales în perspectiva returului de săptămâna viitoare de la București, în contextul în care, în mod evident, italianul va fi suspendat, iar echipa roș-albastră se mai confruntă și cu alte indisponibilități în această perioadă, din diferite motive.