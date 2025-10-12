Decizia cu care Mircea Lucescu i-a șocat pe toți în dimineața meciului România – Austria: Ionuț Radu, titular! Exclusiv

în preliminariile lui CM 2026. Primul „11” al „tricolorilor” este unul de-a dreptul surprinzător. Selecționerul a decis să folosească și câțiva dintre titularii din amicalul cu Moldova, inclusiv pe portarul Ionuț Radu.

Cine sunt titularii României în meciul cu Austria

FANATIK a aflat în exclusivitate echipa de start cu care „tricolorii” vor ataca liderul Grupei H, Austria. Marea surpriză este titularizarea portarului . Din informațiile FANATIK, Mircea Lucescu s-a răzgândit chiar în dimineața partidei de pe Arena Națională. „Il Luce” s-a decis să mizeze în continuare pe goalkeeperul de la Celta Vigo în detrimentul lui Ștefan Târnovanu.

În plus, o altă alegere suprinzătoare a lui Mircea Lucescu este lăsarea pe banca de rezerve a lui Florin Tănase. În ciuda faptului că premergătoare jocului cu Austria, el nu va începe ca titular. Selecționerul preferă doi „închizători” consacrați, singurul playmaker al României urmând să fie Ianis Hagi.

Din informațiile FANATIK, Mircea Lucescu se va baza și pe inspirația de moment. Antrenorul în vârstă de 80 de ani i-a anunțat pe jucători că vor știi primul „11” abia când vor urca în autocarul care îi va duce la Arena Națională. Lucescu mai are mici rezerve în privința celui de-al doilea mijlocaș defensiv, acolo unde ar putea apărea Răzvan Marin. Cele mai mari șanse de a juca le are însă Vladimir Screciu, care a evoluat și împotriva Moldovei.

Echipa de start a României pentru meciul cu Austria (4-2-3-1): Radu – Rațiu, Popescu, Burcă, Chipciu – Screciu, M. Marin – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea.

Din echipa de start pe care Lucescu o va folosi împotriva Austriei, patru fotbaliști au fost titulari și în România – Moldova 2-1. Este vorba despre Ionuț Radu, Mihai Popescu, Vladimir Screciu și Ianis Hagi.

Mircea Lucescu s-a răzgândit pe ultima sută de metri

Cea mai mare surpriză rămâne așadar netitularizarea lui Ștefan Târnovanu. Din informațiile FANATIK, mai ales după eroare comisă de Radu în amicalul cu Moldova. Cel puțin așa gândea Mircea Lucescu a doua zi după victoria cu 2-1 împotriva vecinilor de peste Prut.

Târnovanu nu a jucat încă pentru echipa națională a României în preliminariile Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada. El nu a fost folosit nici măcar în amicalele cu Canada și Moldova, când au fost preferați Horațiu Moldovan, respectiv Ionuț Radu.

Portarul campioanei României a fost convocat la toate acțiunile naționalei de când Mircea Lucescu e selecționer. Cu toate acestea, Târnovanu a stat mai mult pe banca de rezerve. El n-a mai evoluat sub tricolor din 18 noiembrie 2024, când a intrat pe teren în minutul 67 al meciului România – Cipru 4-1, din Liga Națiunilor, în locul accidentatului Florin Niță.