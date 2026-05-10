Decizia de arbitraj care schimbă totul în Premier League! Intervenția VAR a adus-o pe Arsenal la un pas de titlu, iar pe Drăgușin aproape de salvarea de la retrogradare

Arsenal s-a impus la limită pe terenul rivalei locale West Ham, scor 1-0, în derby-ul londonez al . Duelul a fost unul extrem de tensionat pe toată durata sa, însă apogeul s-a atins în prelungiri, atunci când gazdelor le-a fost anulat golul egalizator.

Unicul gol validat al partidei a fost semnat de Leandro Trossard, în minutul 83 al întâlnirii, asta după ce căpitanul Martin Odegaard a desfășurat o acțiune individuală excelentă în careul advers. Această reușită le-a adus într-un final „tunarilor” cele trei puncte, care o păstrează pe trupa lui Mikel Arteta în fruntea clasamentului din Premier League.

Trossard scores for Arsenal!!! Wow what a goal!! Arsenal are going to win the Premier league!!! — The Football Era (@FootballEra_)

Marea tensiune a izbucnit însă în prelungirile partidei, atunci când Callum Wilson a izbutit să egaleze, în urma unei lovituri de la colțul terenului a gazdelor. Inițial, arbitrul de centru Chris Kavanagh a validat golul, dar după intervenția asistenților din camera VAR, englezul s-a dus să revadă faza, iar într-un final, golul a fost anulat pentru un fault comis de brazilianul Pablo asupra lui David Raya, portarul lui Arsenal.

🚨 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡𝗘 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗤𝗨𝗜 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗗𝗢𝗡𝗡𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗧𝗜𝗧𝗥𝗘 𝗔̀ 𝗔𝗥𝗦𝗘𝗡𝗔𝗟 !!! 🤯 But refusé pour West Ham et les Gunners peuvent déjà entrevoir leur rêve de titre. Justifié ou non selon vous ? 🤔 — Foot Mercato (@footmercato)

Imediat după încheierea meciului, fanii lui West Ham au contestat vehement decizia arbitrului. Ba mai mult, unii dintre ei au atras atenția asupra faptului că în debutul sezonului, la meciul cu Manchester United, lui Arsenal i-a fost validat un gol identic celui lui Wilson. Atunci, Calafiori a punctat pentru trupa lui Arteta, asta după ce portarul „diavolilor”, Altay Bayindir, fusese jenat de un adversar. Similar cu ceea ce a pățit Raya astăzi.

Arsenal had a goal GIVEN for pretty much the same thing that West Ham just had a goal disallowed for, strange. — Jackrudd12 (@Jackruddd12)

Decizia lui Chris Kavanagh poate influența atât campioana în Premier League, cât și ultima echipă retrogradată în Championship!

În urmă rezultatului înregistrat în derby-ul londonez dintre West Ham și Arsenal, „tunarii” sunt cu o mână pe trofeu în Premier League. Echipa lui Arteta a acumulat 79 de puncte și este la mâna ei în lupta pentru titlu cu Manchester City. În acest moment, distanța dintre cele două cluburi este de cinci lungimi, în condițiile în care „cetățenii” au un meci mai puțin disputat. Chiar și așa, londonezii pleacă cu prima șansă, ținând cont că în ultimele două etape, vor juca cu Burnley și Crystal Palace.

De cealaltă parte, situația este mult mai dramatică. West Ham a rămas la borna cu numărul 36 și ocupă locul 18 în clasamentul din Anglia, prima poziție retrogradabilă. Ba mai mult, dacă Tottenham va câștiga mâine pe teren propriu cu Leeds, „ciocănarii” vor avea un deficit de patru puncte față de echipa lui , cu doar două etape rămase până la finalul sezonului.