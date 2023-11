Decizia de ultimă oră luată de iubita lui Gică Giurcă, artistul găsit spânzurat recent: „Nu mai am putere”

Apar noi detalii despre Gică Giurcă, cântărețul de muzică populară care a încercat să își ia viața, prin spânzurare, în urmă cu câteva zeci de ore. Bărbatul se află în continuare internat în stare gravă la spital, iar iubita acestuia nu vrea să îl deconecteze.

Noi detalii despre cazul Gică Giurcă, artistul care s-a spânzurat recent în Iezureni

Tunde, femeia cu care artistul e de un an și ceva împreună, a făcut lumină cu referire la informațiile apărute în spațiul public. Gică Giurcă vorbea cu ea și nu cu fosta soție în timpul apelului video, așa cum se credea inițial. după despărțirea de fosta sa parteneră, în special pentru cele două fete pe care le au împreună. Femeia cu care și-a refăcut viața este cea care a reacționat ieri pe Facebook, și nu cea cu care are fetele, de fapt!

Iubita lui Gică Giurcă a lămurit întreaga poveste, pentru publicația Star Popular. Tânăra a spus că mai multe evenimente nefericite din viața lui și-au pus puternic amprenta asupra stării sale psihice. Pe lângă separarea de femeia care a rămas cu fetele, anul trecut cântărețul a trecut printr-o cumpănă extrem de dureroasă. Mama lui încetase din viață.

Gică Giurcă a intrat în depresie după episodul pierderii mamei sale. La moartea ei s-a adăugat și situația sentimentală complicată, după cum a relatat actuala iubită a interpretului de muzică tradițională.

Iubita lui Gică face clarificări importante: „În primul rând, nu a fost găsit de vecini”

„Sunt aici de când s-a întâmplat, la ATI, sunt lângă el, nu este bine deloc, nimeni nu-i dă nicio șansă. Nu vrem să-l deconectăm până nu vedem, poate, o minune. Sunt aici, nu ne-am mișcat de lângă ușă de când s-a întâmplat, am dormit aici. Cu mine era pe live când a făcut ce a făcut. Cu mine se mutase și locuia în ultimul timp. Nu mai am putere la ceea ce am văzut, singura putere e să-l văd viu!

Dacă se întâmplă ceva cu el, voi fi marcată pe viață. Au scris niște articole… în primul rând, nu a fost găsit de vecini. Când eram cu el pe cameră, a sunat-o pe sora lui și pe toată lumea să-și ceară iertare. Sora și cumnatul lui l-au găsit, era pe un islaz, nu în grădină, cumnatul lui i-a desfăcut funia de gât”, a clarificat iubita lui Gică Giurcă, pentru

„Soția lui a venit la spital? Nici măcar nu a călcat!”

„El ținea foarte mult la copii, la cele două fete. Cu o seară înainte le-am primit la mine, să fie lângă el, dimineață l-am dus la tatăl lui să-i taie niște lemne, vorbisem că plecăm la pește, era bine, nu avea în gând așa ceva, în niciun caz. Soția lui a venit la spital? Nici măcar nu a călcat!”, a completat iubita lui Gică Giurcă pentru aceeași publicație.

a mai spus că a încercat să îl ajute cum a putut în lupta sa cu depresia. L-a încurajat să dea la școala de șoferi și i-a promis, de asemenea, că îl ajută cu echipamentele necesare pentru a putea merge la evenimente.

„Era de mult timp în depresie, mama lui a murit anul trecut iar de când a pierdut-o spunea mereu că vrea să se ducă la ea”, a continuat femeia.