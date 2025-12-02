Decizia FIFA care produce scandal: cum beneficiază FCSB și Dinamo

ADVERTISEMENT

Competiția care le dă cele mai mari bătăi de cap echipelor din Europa, Cupa Africii pe Națiuni, este aproape să înceapă, însă nu fără un scandal uriaș.

FIFA produce un scandal în Africa după ultima decizie

Jucătorii selecționați pentru Cupa Africii, care joacă în Europa, ar fi trebuit să fie eliberați de cluburi după meciurile din weekendul fotbalistic 5-6 decembrie. Totuși, se pare că ultima decizie FIFA le dă un răgaz mai mare echipelor europene, care se vor mai putea baza pe fotbaliștii lor mai mult timp decât era preconizat până acum.

Concret, se pare că FIFA a prelungit „deadline-ul” ce a fost impus inițial de a lăsa jucătorii să se prezinte la echipele naționale din Africa, până pe 15 decembrie. Multe naționale vor să protesteze din cauza acestei decizii, pentru că aveau partide amicale programate pentru săptămâna viitoare, iar acum vor avea o perioadă mai mică în care antrenorii vor fi alături de lotul complet înainte de startul competiției.

FCSB și Dinamo, ajutate de decizia luată de FIFA

Mai multe echipe din SuperLiga vor fi ajutate de această decizie, printre care granzii Dinamo și FCSB. Trupa bucureșteană poate să-l aibă mai mult timp pe portarul camerunez Devis Epassy, în timp ce la campioana României va fi amânată plecarea lui Szyabonga Ngezana, cel care a evoluat în foarte multe partide din acest sezon, compartimentul defensiv fiind afectat de accidentări.

Jucătorul sud-african a fost însă absent la ultima partidă din SuperLiga, pe care FCSB a câștigat-o, 2-1, pe terenul celor de la Farul. Acesta a acuzat oboseala și a vorbit cu Elias Charalambous, care a decis să-l menajeze, mai ales că în partida din Europa League, cu Steaua Roșie, a gafat decisiv la singura reușită pe care sârbii au avut-o.

Portarul lui Dinamo, șanse bune să fie titular pentru la naționala Camerunului

, Epassy a fost de-a lungul carierei o variantă pentru naționala Camerunului, însă de multe ori a fost doar rezervă. Acesta a fost a doua variantă pentru trupa africană, în spatele mult mai cunoscutului Andre Onana. Totuși, se pare că selecționarul Camerunului a luat o decizie neașteptată înainte de competiția din Maroc.

Concret, Andre Onana nu a fost inclus în lotul echipei și asta înseamnă că șansele lui Devis Epassy au ar fi devenit prima variantă pentru echipa sa națională. Acum rămâne de văzut dacă el va fi titular în duelurile din grupe pe care Camerun le va avea cu Gabon, Mozambic și Coasta de Fildeș.