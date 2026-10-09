Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Decizia FRF: Curelea, dat afară de la naționala U21 a României!

Costin Curelea nu va continua pe banca naţionalei U21 a României. Din informaţiile Fanatik, FRF a luat decizia de a nu-i prelungi contractul selecţionerului.
Marian Popovici
09.10.2026 | 10:45
Decizia FRF Curelea dat afara de la nationala U21 a Romaniei
EXCLUSIV FANATIK
Decizia FRF: Curelea, dat afară de la naționala U21 a României. Sursa: colaj Fanatik
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Naţionala U21 a României a ratat calificarea la Campionatul European şi Costin Curelea va plăti acest eşec cu postul. Federaţia Română de Fotbal nu îi va prelungi mandatul de selecţioner, mai ales că în ultimul meci din preliminarii „tricolorii mici” au pierdut cu 1-7 în faţa Spaniei.

Costin Curelea, dat afară de la naţionala U21 după eşecul din preliminarii!

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că selecţionerul Costin Curelea mai are trei săptămâni de contract şi apoi i se va încheia contractul cu FRF. Este pentru prima dată din 2019 încoace când „tricolorii” ratează calificarea la Euro U21:

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Curelea este la final de mandat. Mai are 20 de zile şi nu i se va prelungi contractul la echipa naţională. 100% Curelea şi staff-ul lui vor pleca. Mai are acţiunea de peste trei săptămâni, din noiembrie şi cu asta s-a terminat”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

Scandal în Ibiza! Staff-ul naţionalei, fotografiat la o petrecere

La finalul meciului cu Spania, pierdut cu 1-7 a izbucnit un scandal. Staff-ul naţionalei U21 al lui Costin Curelea a fost fotografiat la o petrecere cu omul de afaceri Nicu Gheară, la reşedinţa acestuia din Ibiza.

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Costin Curelea a preluat naţionala României U21 în anul 2025, înlocuindu-l pe Daniel Pancu. Actualul antrenor al Rapidului a mers cu echipa la Campionatul European din 2025, iar la finalul competiţiei a lăsat locul vacant.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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