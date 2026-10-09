Decizia FRF: Curelea, dat afară de la naționala U21 a României!

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Naţionala U21 a României a ratat calificarea la Campionatul European şi Costin Curelea va plăti acest eşec cu postul. Federaţia Română de Fotbal nu îi va prelungi mandatul de selecţioner, mai ales că în ultimul meci din preliminarii „tricolorii mici” .

Costin Curelea, dat afară de la naţionala U21 după eşecul din preliminarii!

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că selecţionerul şi apoi i se va încheia contractul cu FRF. Este pentru prima dată din 2019 încoace când „tricolorii” ratează calificarea la Euro U21:

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„Curelea este la final de mandat. Mai are 20 de zile şi nu i se va prelungi contractul la echipa naţională. 100% Curelea şi staff-ul lui vor pleca. Mai are acţiunea de peste trei săptămâni, din noiembrie şi cu asta s-a terminat”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

Scandal în Ibiza! Staff-ul naţionalei, fotografiat la o petrecere

La finalul meciului cu Spania, pierdut cu 1-7 a izbucnit un scandal. Staff-ul naţionalei U21 al lui Costin Curelea a fost fotografiat la o petrecere cu omul de afaceri Nicu Gheară, la reşedinţa acestuia din Ibiza.

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Costin Curelea a preluat naţionala României U21 în anul 2025, înlocuindu-l pe Daniel Pancu. Actualul antrenor al Rapidului a mers cu echipa la Campionatul European din 2025, iar la finalul competiţiei a lăsat locul vacant.

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