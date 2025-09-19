Decizia FRF după moartea lui Florin Marin. Ce se va întâmpla cu meciurile din Superliga

Fotbalul românesc este în doliu. . FRF, așa cum era de așteptat, a decis ca meciurile din următoarea etapă să fie precedate de un moment de reculegere în memoria acestuia.

Florin Marin s-a stins la 72 de ani. Decizia luată de FRF

A jucat ani la rând pentru Steaua și Rapid, iar după ce și-a agățat ghetele în cui, a început cariera de antrenor. A trecut, rând pe rând, pe la numeroase echipe din primele două ligi.

S-a stins din viață pe 18 septembrie. O boală cumplită l-a răpus fulgerător. Ajunsese să cântărească doar 40 de kilograme și, într-un final, corpul său a cedat. Vestea cumplită i-a șocat pe foștii săi colegi din fotbalul românesc.

Minut de reculegere în memoria lui Florin Marin. Anunțul FRF

Federația Română de Fotbal a anunțat, printr-un comunicat postat pe site-ul oficial, că în primele trei ligi din România se va ține, la începutul fiecărui joc, un minut de reculegere în memoria lui Florin Marin.

„Federația Română de Fotbal anunță organizarea unui moment de reculegere la partidele din Superligă, Liga 2 și Liga 3, în memoria lui Florin Marin, care a încetat din viață joi, 18 septembrie, la vârsta de 72 de ani. Momentul de reculegere se va ține înaintea partidelor din această etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3.

Născut la data de 19 mai 1953, în București, Florin Marin a jucat ca fundaș central, evoluând pentru echipe precum Rapid București, Steaua București, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu. În primul eșalon a strâns peste 280 de meciuri, fiind de asemenea component al echipei naționale U21.

Ca antrenor, a condus numeroase cluburi din Liga 1 și Liga 2, a fost antrenor principal la echipa națională Under 21 și antrenor secund la prima reprezentativă.

Federația Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin. Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis FRF într-un comunicat oficial.